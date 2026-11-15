Colombia

Qué es la ‘Generación sándwich’ y por qué la sobrecarga para esta población está derivando en problemas de salud mental: esto dicen los psicólogos

La falta de sueño, la ansiedad, los dolores crónicos y el aislamiento figuran entre las señales de agotamiento de quienes asumen responsabilidades simultáneas

La generación sándwich mueve $ 340,5 billones en trabajo de cuidado no remunerado (Visuales IA)
La generación sándwich mueve $ 340,5 billones en trabajo de cuidado no remunerado (Visuales IA)
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En Colombia, miles de adultos combinan empleo, crianza y atención a padres mayores o familiares dependientes. Integran la ‘Generación sándwich’, un grupo que sostiene una labor cuyo valor llegó a $340,5 billones en 2024, el 19,9% del producto interno bruto, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). La organización Essity advirtió sobre la carga física, emocional y económica que enfrentan quienes cuidan a dos generaciones de forma simultánea.

La expresión fue utilizada en 1981 por la investigadora Dorothy Miller. No corresponde a un diagnóstico clínico, sino a una realidad demográfica que abarca a adultos responsables de sus hijos y de padres u otros parientes mayores que han perdido autonomía.

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“En Colombia este grupo podría estar integrado principalmente por personas entre los 35 y los 60 años”, explicó Laura Patiño, psicóloga y coordinadora del Centro de Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Según la especialista, las obligaciones incluyen apoyo físico, acompañamiento, trámites, desplazamientos y organización cotidiana.

Laura Ramírez, psicóloga, docente y supervisora clínica de esa institución, indicó que esta responsabilidad también suele abarcar aportes financieros. “Muchas veces también sostienen económicamente a los hijos y a los padres”, afirmó.

En Colombia crece la presión sobre quienes sostienen a hijos y familiares mayores (Visuales IA)
En Colombia crece la presión sobre quienes sostienen a hijos y familiares mayores (Visuales IA)

El Dane aún no mide cuántas personas cuidan a hijos y padres al mismo tiempo

No existe una cifra oficial que permita determinar cuántos colombianos asumen de manera simultánea ambas responsabilidades. Sin embargo, las encuestas de uso del tiempo muestran una diferencia marcada entre hombres y mujeres.

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En el cuidado de menores de cinco años participa el 12,5% de las mujeres, frente al 7,8% de los hombres. Ellas dedican en promedio una hora y 40 minutos al día, mientras que ellos emplean 1 hora y 29 minutos.

La distancia aumenta en el cuidado físico de personas del hogar: el 16,6% de las mujeres participa en estas tareas, frente al 3,2% de los hombres. En el apoyo no remunerado dentro de la vivienda, la proporción femenina llega al 8,8%, mientras que la masculina se ubica en 3,6%.

Ramírez citó datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo de 2020 y 2021, que registró 32,2 millones de personas dedicadas al trabajo de cuidado no remunerado y 6,8 millones que lo realizaron de tiempo completo. “Hoy el Dane no publica una cifra específica de personas que cuidan al mismo tiempo tanto a sus hijos como a sus padres mayores”, precisó.

Cuidar a dos generaciones puede llevar a renunciar a ascensos y reducir jornadas (Visuales IA)
Cuidar a dos generaciones puede llevar a renunciar a ascensos y reducir jornadas (Visuales IA)

La longevidad, la baja natalidad y el costo de vida elevan la presión

El envejecimiento de la población, las familias más pequeñas y la demora en la independencia económica de los hijos contribuyen a la expansión de esta doble exigencia. El Dane proyecta que, para 2050, uno de cada cinco habitantes del país tendrá más de 65 años.

En 2024 nacieron 445.011 bebés, la menor cifra de la última década. Para Ramírez, esa reducción implica menos hermanos que podrán distribuir en el futuro las tareas de acompañamiento de padres mayores.

Patiño agregó que las enfermedades crónicas y neurodegenerativas prolongan las necesidades de asistencia. A ello se suman la precariedad laboral, el elevado costo de vida y un sistema de protección que ha depositado históricamente esta tarea en los hogares.

El documento suministrado por la organización Essity también señala que la mayor longevidad, la emancipación tardía, el retraso en la maternidad y la paternidad, además del aplazamiento de la jubilación, extienden el período en el que una persona puede quedar entre ambas generaciones.

El cuidado de familiares mayores exige redes, descansos y apoyo en salud mental (Visuales IA)
El cuidado de familiares mayores exige redes, descansos y apoyo en salud mental (Visuales IA)

El agotamiento altera el descanso, la salud y la vida laboral

La presión acumulada puede derivar en agotamiento del cuidador, con síntomas como ansiedad, depresión, irritabilidad, pérdida de interés, problemas digestivos y cefaleas tensionales. Patiño sostuvo que estas personas viven en una alerta constante ante demandas que superan su capacidad de respuesta.

Una revisión de 35 estudios sobre cuidadores de personas con demencia concluyó que pierden entre dos horas y media y tres horas y media de sueño por semana frente a quienes no cumplen estas funciones. Hasta tres de cada cuatro cuidadores, agregó la especialista, manifiestan una mala calidad de descanso.

El psicólogo Carlos Velo Higueras, profesor de la Universidad Europea de Valencia, advirtió que el desgaste puede afectar la trayectoria profesional. “En el ámbito laboral pueden darse ausencias, la reducción de jornada, la renuncia a ascensos o traslados”, señaló.

También mencionó efectos como una peor percepción de la salud, menor autocuidado, trastornos del sueño, mayor riesgo cardiovascular y una respuesta inmunitaria más débil. Ramírez agregó que el estrés sostenido puede asociarse con presión arterial elevada, dolores musculares y dificultades en la regulación emocional.

Carlos Velo explicó por qué repartir tareas reduce el desgaste de los cuidadores - (Suministrado a Infobae Colombia)
Carlos Velo explicó por qué repartir tareas reduce el desgaste de los cuidadores - (Suministrado a Infobae Colombia)

Insomnio, culpa y aislamiento requieren atención

Entre las señales de alerta figuran el cansancio que no mejora con el descanso, el insomnio persistente, el llanto frecuente, la irritabilidad, el aislamiento y el descuido de las necesidades personales. También pueden aparecer palpitaciones, falta de aire, dolores de cuello o espalda, cambios rápidos de peso y mayor consumo de alcohol o medicamentos.

“Una señal que definitivamente exige atención inmediata es que la persona manifieste pensamientos de hacerse daño”, advirtió Patiño, quien recomendó buscar ayuda profesional urgente ante pensamientos de desesperanza.

Para prevenir el desgaste, las especialistas proponen establecer turnos, asignar tareas concretas a cada familiar y proteger espacios de descanso. Ramírez sugirió hacer pedidos específicos, como acompañar a un padre a una cita médica o cubrir un gasto determinado.

Velo Higueras planteó una medida inicial: “Es importante hacer visible quién asume cada tarea, porque lo que no se ve no se reparte”. El experto recomendó elaborar una lista con funciones, horas y responsables, además de acudir a servicios sociales, teleasistencia, centros de día y asociaciones de familiares cuando estén disponibles.

Colombia envejece y deja a más adultos entre las necesidades de hijos y padres (VisualesIA)
Colombia envejece y deja a más adultos entre las necesidades de hijos y padres (VisualesIA)

La política pública plantea 133 acciones para una década

Colombia aprobó la Política Nacional del Cuidado mediante el Conpes 4143 de 2025, que contempla 133 acciones a desarrollar en diez años. Las especialistas consideran que el desafío consiste en que esas medidas se traduzcan en apoyos efectivos para los hogares.

Entre las propuestas figuran servicios de relevo para cuidadores, centros diurnos para personas mayores, cuidado infantil con horarios compatibles con el empleo, licencias laborales flexibles, atención primaria en salud mental y redes comunitarias como las Manzanas del Cuidado de Bogotá.

“La idea es que el cuidado no puede seguir siendo un asunto privado de las mujeres”, afirmó Ramírez. Por último, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) plantea una sociedad del cuidado en la que familias, Estado, empresas y comunidades compartan esa responsabilidad.

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