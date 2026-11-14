Colombia

Catherine Siachoque adelantó lo que viene para doña Hilda y recordó sus inicios en ‘Sin senos sí hay paraíso’: "Yo no lo quería hacer"

La intérprete colombiana forma parte del elenco principal de la producción de Telemundo que se estrenará para los Estados Unidos el 16 de noviembre, y un mes después para América Latina

Catherine Siachoque reveló que originalmente no estaba interesada en interpretar a Doña Hilda en 'Sin senos sí hay paraíso' (Alberto E. Tamargo/Sipa USA vía Grosby Group)
Catherine Siachoque reveló que originalmente no estaba interesada en interpretar a Doña Hilda en 'Sin senos sí hay paraíso' (Alberto E. Tamargo/Sipa USA vía Grosby Group)
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A días del estreno de la nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso en Telemundo, la franquicia colombiana que lleva casi dos décadas marcando la televisión en español en Estados Unidos vuelve a ocupar el centro de la conversación. La producción, desarrollada por TIS Studios y Telemundo Studios, debuta este lunes 16 de noviembre a las 9:00 p. m. (8:00 p. m. hora centro), también disponible a través de Peacock.

La nueva entrega fue grabada en Colombia con el respaldo del incentivo CINA (Certificado de Inversión Audiovisual), otorgado por el Gobierno colombiano y administrado por Proimágenes Colombia, equivalente a un descuento tributario del 35% del gasto en servicios audiovisuales en el país.

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Esta entrega marca la continuación de lo que arrancó en 2008 con Sin senos no hay paraíso, adaptación de la novela homónima de Gustavo Bolívar, y que con las siguientes entregas, Sin senos sí hay paraíso y El final del paraíso se consolidó como una de las franquicias más vistas de la televisión hispana en el país. Según lo anticipado por la cadena norteamericana en sus adelantos, la producción presentará nuevos conflictos, intensas luchas de poder y una narrativa ambientada en el submundo del modelaje webcam en Medellín, donde una red criminal alimentada por el tráfico ilegal se aprovecha de mujeres en situación de vulnerabilidad.

La nueva entrega de la franquicia sitúa su argumento en la industria de las modelos webcam en la ciudad de Medellín - crédito @cvillaloboss/Instagram
La nueva entrega de la franquicia sitúa su argumento en la industria de las modelos webcam en la ciudad de Medellín - crédito @cvillaloboss/Instagram

La mayoría del reparto principal retomó sus papeles, incluyendo a la actriz Catherine Siachoque, quien volverá a encarnar a Doña Hilda. En una entrevista con People en Español, la colombiana adelantó que su personaje atraviesa en esta temporada una transformación que la tomó por sorpresa cuando el equipo creativo se la reveló. “Es que no les puedo decir porque es un gran spoiler, pero lo que sí les puedo adelantar es que a mí como actriz me sorprendió cuando me lo dijeron”, afirmó. El giro en la historia de doña Hilda, dijo, se inscribe en la premisa central de la temporada: ¿hasta dónde es capaz de llegar una persona por amor?

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Según Siachoque, el amor que siente y transmite el personaje por sus hijas, aparece ahora redimensionado por el peso de las pérdidas y los años. “El amor de Hilda por sus hijas es un amor más maduro, de una mujer que ha pasado por mil pérdidas, que ha crecido, que ha madurado. Yo creo que eso es lo más lindo que he podido darle al personaje en esta temporada”, sostuvo. Y añadió que, aunque el personaje conserva sus características de siempre, la vida la ha cambiado, algo que para la actriz representa la mayor satisfacción de este regreso.

Sin senos si hay paraíso
La historia iniciada en 2008 se basa en la obra homónima del escritor colombiano Gustavo Bolívar, y reune a buena parte del elenco principal que inició la franquicia en 2008 (Telemundo)

Aunque reconoció que al principio no quería asumir el papel, Siachoque admitió que la distancia le permitió dimensionar lo que significó haberlo aceptado. “Yo no lo quería hacer. Me costó lágrimas. Las dos primeras temporadas, Dios mío, literal lágrimas”, recordó. La actriz, que en ese momento era un talento exclusivo de la cadena norteamericana, señaló que no tuvo otra opción, aunque hoy lo agradece: “Por suerte y gracias a Dios, porque si no me hubiera perdido de interpretar a esta mujer maravillosa”.

La conciencia del impacto no llegó de golpe sino de forma gradual, en las visitas a eventos donde la gente la reconocía por el personaje. Y cuando entre temporada y temporada el público insistía con la misma pregunta de cuándo volvería a retomar el personaje, fue cuando le quedó claro que la franquicia pudo construir un vínculo que iba más allá del rating. “Es un producto que a veces les gusta más, a veces les gusta menos, a veces están de acuerdo, a veces no, pero la gente ama Sin senos”, sintetizó.

Sin senos si hay paraíso
La trama de los nuevos episodios aborda las redes de tráfico ilícito vinculadas al modelaje webcam en Medellín (Telemundo)

Al cerrar la entrevista, Siachoque no escatimó en entusiasmo para anticipar lo que el público encontrará. “Se la tienen que ver, es que está espectacular. Volvimos como querían que volviéramos y con una cantidad de sorpresas. Es que yo todavía estoy sorprendida”, declaró, antes de subrayar que no podía revelar más detalles. La frase resume tanto la confianza de la actriz en el producto como la expectativa que la propia producción ha generado entre los seguidores de una saga que no ha dejado de expandirse desde sus inicios.

Para los espectadores de Colombia y el resto de América Latina, Sin senos sí hay paraíso llegará a Disney+ el 16 de diciembre de 2026, con todos los episodios disponibles desde el primer día del estreno, en un formato de lanzamiento completo que se aparta de los estrenos semanales habituales.

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