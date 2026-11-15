Colombia

‘El Agropecuario’ perdió en apenas cinco segundos en Stream Fighters 5: Lina Tejeiro se despachó por el resultado

El combate contra Daren Ramírez terminó en segundos por una dislocación de hombro, hecho que motivó comentarios irónicos de la actriz contra la expareja de Aida Victoria Merlano y hasta Yina Calderón

La expareja de Aida Victoria Merlano quedó en la mira de las redes sociales por la rápida resolución de su combate (@Westcol/Kick)
Guardar

La noche del sábado 14 de noviembre se celebró Stream Fighters 5, el evento organizado por Westcol en el que anticipó durante meses que sería el último que organizaría.

Con una programación de diversos combates con formatos distintos, el evento se celebró en el Coliseo Medplus de Bogotá, marcado por situaciones que causaron polémica desde que se desarrolló el primer combate.

PUBLICIDAD

Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario y expareja de Aida Victoria Merlano, se enfrentaba a Daren Ramírez en lo que se anticipaba como la primera pelea de la historia de Stream Fighters que no se realizaría con cascos.

El Agropecuario ingresó al ring acompañado de cantantes de música popular, en una entrada que generó abucheos entre buena parte del público presente en la transmisión, debido a la reputación negativa que se “granjeó” en redes sociales por sus reiteradas disputas con Merlano. Daren, por su parte, recibió la aclamación desde las tribunas, siendo que hasta ese momento había participado de dos ediciones anteriores sin conocer la victoria.

PUBLICIDAD

El choque entre Juan David Tejada y Daren Ramírez constituyó el primer combate sin cascos en la historia de 'Stream Fighters' (@westcol/Kick)
El choque entre Juan David Tejada y Daren Ramírez constituyó el primer combate sin cascos en la historia de 'Stream Fighters' (@westcol/Kick)

La campana sonó y el combate dio inicio, pero en cuestión de segundos, lo que parecía ser una de las peleas más atractivas, terminó derivando en polémica y decepción. Tejada intentó tomar la iniciativa con dos jabs, midiendo el espacio, pero Daren respondió con una combinación de golpes en la que se hizo evidente que El Agropecuario quedó afectado, incluido uno que impactó por detrás de la nuca y lo envió al suelo. Aunque se levantó, la pelea no se reanudó de inmediato porque no quedaba claro si podía seguir.

El servicio médico revisó la situación de El Agropecuario y determinaron que se había dislocado el hombro y trataron de acomodárselo sin éxito. Le retiraron los guantes y le colocaron una férula, mientras Daren se acercaba a su esquina en un gesto que parecía invitarlo a continuar. Finalmente, el cuerpo médico no lo dejó salir y el combate se dio por terminado, con Daren como ganador en un enfrentamiento que no alcanzó los cinco segundos de acción efectiva.

El servicio médico colocó una férula a Juan David Tejada tras constatar una dislocación de hombro sobre la lona (@westcol/Kick)
El servicio médico colocó una férula a Juan David Tejada tras constatar una dislocación de hombro sobre la lona (@westcol/Kick)

Tras el resultado, tanto Daren como el organizador del evento, Westcol, admitieron que esperaban una pelea corta, pero no tan breve como la que finalmente se produjo.

Las palabras de Lina Tejeiro, con referencia al episodio de Yina Calderón

Una de las que se hizo notar con sus reacciones en redes socailes fue Lina Tejeiro que escribió en su cuenta de X: “Ojalá ese man gane la pelea, para que su única victoria NO sea ser el papá del hijo de...”, y agregó que, hasta el momento, ese parecía ser “su único título”, en alusión a su relación pasada con Aida Victoria Merlano y el hijo de ambos, Emiliano.

Tras conocerse que El Agropecuario no pudo continuar por la lesión en el hombro, la actriz publicó un nuevo mensaje: “No duró parado ni 5 segundos. Jajaja me acordé de alguien”, en clara referencia a lo ocurrido con Yina Calderón en octubre de 2025, cuando la empresaria abandonó su pelea contra Andrea Valdiri en Stream Fighters 4 a los 20 segundos de iniciado el combate.

Lina Tejeiro vinculó la derrota de Juan David Tejada con el retiro de Yina Calderón frente a Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4' (@Lina_Tejeiro/X)
Lina Tejeiro vinculó la derrota de Juan David Tejada con el retiro de Yina Calderón frente a Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4' (@Lina_Tejeiro/X)

Minutos más tarde, Tejeiro cerró la serie de publicaciones con la frase “Perdió otra Victoria”, un juego de palabras que remite nuevamente al segundo nombre de Merlano y que fue interpretado por sus seguidores como una nueva pulla hacia la expareja de El Agropecuario.

El episodio de Calderón había generado una fuerte polémica meses atrás: Tejeiro la calificó entonces de “Gayina” en un mensaje en X, lo que derivó en un intercambio público entre ambas y reavivó una rivalidad que se ha mantenido durante años. De momento, ni Tejada, ni Yina Calderón, ni Aida Victoria Merlano se han pronunciado sobre el tema.

Temas Relacionados

Stream Fighters 5El AgropecuarioLina TejeiroDaren RamírezColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Stream Fighters 5′ EN VIVO: Aria Vega se toma el escenario del Coliseo Medplus

Westcol reúne este sábado una parrilla de diez duelos de creadores de contenido en distintas modalidades, en lo que el propio organizador adelantó como la posible última edición de la velada

‘Stream Fighters 5′ EN VIVO: Aria Vega se toma el escenario del Coliseo Medplus

Juan David Quintero reveló documentos que probarían que proyecto para renovar el Campín “fue entregado a Sencia sin demostrar que tenía el dinero”

El concejal difundió documentos que mostrarían reparos del validador a los soportes de APP CDEC S.A.S. y una posterior aprobación del Idrd basada en una carta de crédito

Juan David Quintero reveló documentos que probarían que proyecto para renovar el Campín “fue entregado a Sencia sin demostrar que tenía el dinero”

De la Espriella volvió a hablar con Lucas Murillo, el niño que pidió ayuda para acceder a una cirugía: confirmó que está bien

El presidente conversó con el menor por una videollamada y le expresó su satisfacción de haber contribuido a su recuperación

De la Espriella volvió a hablar con Lucas Murillo, el niño que pidió ayuda para acceder a una cirugía: confirmó que está bien

Accidentes de tránsito en Colombia: Experto explica qué derechos tienen las víctimas y cuándo pueden reclamar indemnización

Los recientes accidentes de buses en Huila y Norte de Santander durante el 14 de noviembre, que dejaron muertos y decenas de heridos, reabrieron el debate sobre la seguridad vial y los derechos de las víctimas para recibir atención e y futuros beneficios económicos

Accidentes de tránsito en Colombia: Experto explica qué derechos tienen las víctimas y cuándo pueden reclamar indemnización

Claudia López se refirió a retrasos en las obras del metro de Bogotá revelados por Galán: el exministro Rodrigo Lara la cuestionó

El avance de la Línea 1 del metro ya es del 84%, pero hay problemas que han afectado el cumplimiento del cronograma

Claudia López se refirió a retrasos en las obras del metro de Bogotá revelados por Galán: el exministro Rodrigo Lara la cuestionó
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

ENTRETENIMIENTO

‘Stream Fighters 5′ EN VIVO: Aria Vega se toma el escenario del Coliseo Medplus

‘Stream Fighters 5′ EN VIVO: Aria Vega se toma el escenario del Coliseo Medplus

Gorillaz en Colombia: este sería el setlist de la agrupación británica en el Coliseo Medplus

Shakira celebra 25 años de ‘Laundry Service’ con una reedición en vinilo y nuevas versiones

Catherine Siachoque adelantó lo que viene para doña Hilda y recordó sus inicios en ‘Sin senos sí hay paraíso’: "Yo no lo quería hacer"

Belén Alonso contó que su padre tiene demencia y contó si aún la reconoce cuando la ve en ‘MasterChef Celebrity’

Deportes

Jugadores del Deportivo Pasto denuncian nuevo incumplimiento con los salarios: pidieron intervención de la Dimayor

Jugadores del Deportivo Pasto denuncian nuevo incumplimiento con los salarios: pidieron intervención de la Dimayor

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, reveló la clave para superar los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Cómo quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay para 2027: dos equipos en alto riesgo

Dallas Mavericks vs. Boston Celtics: hora y canal de televisión para ver en Colombia el duelo de la NBA

De qué trata el famoso “punto invisible” en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Atlético Nacional y América de Cali lo ganaron