‘El Agropecuario’ perdió en apenas cinco segundos en Stream Fighters 5: Lina Tejeiro se despachó por el resultado

La expareja de Aida Victoria Merlano quedó en la mira de las redes sociales por la rápida resolución de su combate (@Westcol/Kick)

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La noche del sábado 14 de noviembre se celebró Stream Fighters 5, el evento organizado por Westcol en el que anticipó durante meses que sería el último que organizaría.

Con una programación de diversos combates con formatos distintos, el evento se celebró en el Coliseo Medplus de Bogotá, marcado por situaciones que causaron polémica desde que se desarrolló el primer combate.

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Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario y expareja de Aida Victoria Merlano, se enfrentaba a Daren Ramírez en lo que se anticipaba como la primera pelea de la historia de Stream Fighters que no se realizaría con cascos.

El Agropecuario ingresó al ring acompañado de cantantes de música popular, en una entrada que generó abucheos entre buena parte del público presente en la transmisión, debido a la reputación negativa que se “granjeó” en redes sociales por sus reiteradas disputas con Merlano. Daren, por su parte, recibió la aclamación desde las tribunas, siendo que hasta ese momento había participado de dos ediciones anteriores sin conocer la victoria.

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El choque entre Juan David Tejada y Daren Ramírez constituyó el primer combate sin cascos en la historia de 'Stream Fighters' (@westcol/Kick)

La campana sonó y el combate dio inicio, pero en cuestión de segundos, lo que parecía ser una de las peleas más atractivas, terminó derivando en polémica y decepción. Tejada intentó tomar la iniciativa con dos jabs, midiendo el espacio, pero Daren respondió con una combinación de golpes en la que se hizo evidente que El Agropecuario quedó afectado, incluido uno que impactó por detrás de la nuca y lo envió al suelo. Aunque se levantó, la pelea no se reanudó de inmediato porque no quedaba claro si podía seguir.

El servicio médico revisó la situación de El Agropecuario y determinaron que se había dislocado el hombro y trataron de acomodárselo sin éxito. Le retiraron los guantes y le colocaron una férula, mientras Daren se acercaba a su esquina en un gesto que parecía invitarlo a continuar. Finalmente, el cuerpo médico no lo dejó salir y el combate se dio por terminado, con Daren como ganador en un enfrentamiento que no alcanzó los cinco segundos de acción efectiva.

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El servicio médico colocó una férula a Juan David Tejada tras constatar una dislocación de hombro sobre la lona (@westcol/Kick)

Tras el resultado, tanto Daren como el organizador del evento, Westcol, admitieron que esperaban una pelea corta, pero no tan breve como la que finalmente se produjo.

Las palabras de Lina Tejeiro, con referencia al episodio de Yina Calderón

Una de las que se hizo notar con sus reacciones en redes socailes fue Lina Tejeiro que escribió en su cuenta de X: “Ojalá ese man gane la pelea, para que su única victoria NO sea ser el papá del hijo de...”, y agregó que, hasta el momento, ese parecía ser “su único título”, en alusión a su relación pasada con Aida Victoria Merlano y el hijo de ambos, Emiliano.

Tras conocerse que El Agropecuario no pudo continuar por la lesión en el hombro, la actriz publicó un nuevo mensaje: “No duró parado ni 5 segundos. Jajaja me acordé de alguien”, en clara referencia a lo ocurrido con Yina Calderón en octubre de 2025, cuando la empresaria abandonó su pelea contra Andrea Valdiri en Stream Fighters 4 a los 20 segundos de iniciado el combate.

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Lina Tejeiro vinculó la derrota de Juan David Tejada con el retiro de Yina Calderón frente a Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4' (@Lina_Tejeiro/X)

Minutos más tarde, Tejeiro cerró la serie de publicaciones con la frase “Perdió otra Victoria”, un juego de palabras que remite nuevamente al segundo nombre de Merlano y que fue interpretado por sus seguidores como una nueva pulla hacia la expareja de El Agropecuario.

El episodio de Calderón había generado una fuerte polémica meses atrás: Tejeiro la calificó entonces de “Gayina” en un mensaje en X, lo que derivó en un intercambio público entre ambas y reavivó una rivalidad que se ha mantenido durante años. De momento, ni Tejada, ni Yina Calderón, ni Aida Victoria Merlano se han pronunciado sobre el tema.

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