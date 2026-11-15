Colombia

Tenga en cuenta: Así se regirá el Pico y placa en Medellín hoy, domingo 15 de noviembre de 2026

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad

El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
Guardar

Que el domingo 15 de noviembre de 2026 no lo tome por sorpresa; averigüe si puede conducir su carro en Medellín y evite sanciones.

La restricción vehicular en Medellín varía según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que esta restricción vehicular cambia según la rotación establecida por las autoridades, por lo que es importante mantenerse informado para evitar inconvenientes al transitar por las calles de la ciudad.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo con el día de la semana, el tipo de vehículo y el número de la placa. También es importante tener en cuenta que esta medida funciona de manera diferente en cada ciudad.

El objetivo de la restricción es regular la circulación de vehículos y contribuir a mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y Placa hoy

Para este domingo 15 de noviembre de 2026, sí aplica la restricción del Pico y Placa en Medellín.

Particulares: pueden circular todos los vehículos, sin importar el último número de su placa.

Motos: pueden circular todos los vehículos, sin importar el último número de su placa.

Taxis: no tienen restricción este domingo, debido a que su Pico y Placa funciona durante los días hábiles, con una rotación quincenal independiente.

Transporte de carga: está sujeto a las restricciones específicas establecidas para este tipo de vehículos.

El horario del Pico y Placa para carros particulares y motos en Medellín es de lunes a viernes, de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.

PUBLICIDAD

Pico y Placa en Medellín este 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)

La Alcaldía de Medellín estableció una nueva rotación del Pico y Placa para el segundo semestre de 2026, que comenzó a regir el lunes 3 de agosto.

La medida depende del día de la semana y del número de la placa. Para los vehículos particulares se tiene en cuenta el último número de la placa, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se toma el primer número.

La rotación es la siguiente:

Lunes: 5 y 8

Martes: 1 y 4

Miércoles: 0 y 2

Jueves: 3 y 6

Viernes: 7 y 9

La medida se implementa de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. Por esta razón, la rotación correspondiente al viernes, que cobija a los vehículos con placas terminadas en 7 y 9, no se extiende al sábado 26 de septiembre.

En el caso de las motocicletas, la aplicación es la misma rotación, pero teniendo en cuenta el primer número de la placa.

Para los taxis, la Secretaría de Movilidad mantiene una metodología diferente, basada en una rotación quincenal que varía el día de la semana por cada mes y tiene en cuenta los días hábiles.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los vehículos están obligados a cumplir la restricción cuando esta se encuentra vigente. La reglamentación contempla diferentes excepciones.

Entre los vehículos exentos se encuentran los vehículos eléctricos de cero emisiones, los vehículos de combustión a gas y los híbridos registrados en el RUNT, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Secretaría de Movilidad.

También existen vías exentas de Pico y Placa, entre ellas algunos corredores establecidos para garantizar el acceso a la Terminal de Transportes del Norte.

Para ingresar desde el norte por la Autopista Sur, se debe tomar la carrera 64A, entre las calles 75B y 88. Para quienes se desplazan desde el sur por la avenida Regional, se debe tomar el lazo sur-oriente hacia la calle 78, conocido como Puente del Mico, continuar por la calle 78, en sentido oriente-occidente, y acceder a la terminal por la carrera 64C.

También están exentas la calle 78 entre la avenida Regional y la carrera 64C, en sentido oriente-occidente por la calzada norte; la carrera 64C, en sentido sur-norte, entre la calle 78 y la calle 88; y la calle 88, entre las carreras 64C y 64A. Además, está exenta la Autopista Sur en jurisdicción de Itagüí.

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

La sanción por incumplir el Pico y Placa corresponde a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Para 2026, la sanción informada por la Secretaría de Movilidad de Medellín corresponde a $499.999. Además del comparendo, el incumplimiento de la restricción puede generar la inmovilización del vehículo.

Temas Relacionados

Pico y Placa en MedellínPico y Placa en Medellín hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizacionesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Revelan cómo habría operado supuesta red de espionaje desde la DNI de Petro: posibles infiltraciones en el CNE, la UNP y la Contraloría

La captura de Carlos Andrés Oyola abrió nuevas líneas de investigación sobre contratos, acceso a información sensible y vínculos de funcionarios y contratistas con entidades estatales. El caso incluye cuestionamientos por el uso de recursos reservados, la compra de un dron y la construcción de una sede de inteligencia en Funza

Revelan cómo habría operado supuesta red de espionaje desde la DNI de Petro: posibles infiltraciones en el CNE, la UNP y la Contraloría

Presidente de la JEP reveló qué pasará con 9.000 militares y 2.000 exguerrilleros tras recorte de $170.000 millones

Danilo Rojas detalló los cambios que implementará la jurisdicción para afrontar la reducción presupuestal, entre ellos el traslado de su sede, la disminución de hasta 85% en la contratación y ajustes en los esquemas de seguridad. También explicó los plazos que tiene la entidad para cumplir su mandato de justicia transicional

Presidente de la JEP reveló qué pasará con 9.000 militares y 2.000 exguerrilleros tras recorte de $170.000 millones

Explosión en peaje de Neiva obligó a cerrar la vía hacia Bogotá: reportaron otro vehículo sospechoso en el Huila

La detonación ocurrió durante la madrugada de este domingo y no dejó personas heridas. Las autoridades también ordenaron el cierre preventivo de otros tres peajes del departamento

Explosión en peaje de Neiva obligó a cerrar la vía hacia Bogotá: reportaron otro vehículo sospechoso en el Huila

Gobierno reveló millonarios gastos en la ZUT del Valle del Guamuez: se destinaron más de $13.000 millones

El director del Dapre, Carlos Andrés Ríos, cuestionó la ejecución de los recursos destinados a la zona de ubicación temporal y presentó un informe que advierte sobre consumo de licor, riñas e ingreso de menores de edad. La Contraloría fue convocada para revisar la inversión

Gobierno reveló millonarios gastos en la ZUT del Valle del Guamuez: se destinaron más de $13.000 millones

La OTAN certificó por primera vez dos unidades de la Armada de Colombia: alcanzaron la categoría Combat Ready

La evaluación se realizó en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, y reconoció las capacidades de la fragata ARC Almirante Padilla y el grupo de operaciones especiales SOMTG Poseidón. El presidente Abelardo de la Espriella destacó el resultado y expresó su respaldo a la Fuerza Pública

La OTAN certificó por primera vez dos unidades de la Armada de Colombia: alcanzaron la categoría Combat Ready
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

ENTRETENIMIENTO

Resultados de ‘Stream Fighters 5′: así quedaron las peleas de boxeo y el duelo de robots de Westcol y Blessd en el Coliseo Medplus

Resultados de ‘Stream Fighters 5′: así quedaron las peleas de boxeo y el duelo de robots de Westcol y Blessd en el Coliseo Medplus

‘El Agropecuario’ perdió en apenas cinco segundos en Stream Fighters 5: Lina Tejeiro se despachó por el resultado

Gorillaz en Colombia: este sería el setlist de la agrupación británica en el Coliseo Medplus

Shakira celebra 25 años de ‘Laundry Service’ con una reedición en vinilo y nuevas versiones

Catherine Siachoque adelantó lo que viene para doña Hilda y recordó sus inicios en ‘Sin senos sí hay paraíso’: "Yo no lo quería hacer"

Deportes

Jugadores del Deportivo Pasto denuncian nuevo incumplimiento con los salarios: pidieron intervención de la Dimayor

Jugadores del Deportivo Pasto denuncian nuevo incumplimiento con los salarios: pidieron intervención de la Dimayor

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, reveló la clave para superar los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Cómo quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay para 2027: dos equipos en alto riesgo

Dallas Mavericks vs. Boston Celtics: hora y canal de televisión para ver en Colombia el duelo de la NBA

De qué trata el famoso “punto invisible” en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Atlético Nacional y América de Cali lo ganaron