Colombia

Gorillaz en Colombia: este sería el setlist de la agrupación británica en el Coliseo Medplus

La banda liderada por Damon Albarn se presentará el 17 de noviembre en Bogotá, en su tercera visita al país, con un repertorio que combinará clásicos y canciones de su más reciente álbum ‘The Mountain’

Gorillaz realizará su tercera presentación en Colombia el 17 de noviembre en el Coliseo MedPlus, en lo que será el inicio del paso de The Mountain Tour por Latinoamérica (Fortnite)
Gorillaz realizará su tercera presentación en Colombia el 17 de noviembre en el Coliseo MedPlus, en lo que será el inicio del paso de The Mountain Tour por Latinoamérica (Fortnite)
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Gorillaz se presentará el próximo 17 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, en la que será la tercera visita de la banda liderada por Damon Albarn al país, después del show que ofreció en el Festival Estéreo Picnic de 2018 y del concierto en solitario que dio en el Movistar Arena —hoy El Corazón de Bogotá Arena en 2022—.

La fecha bogotana forma parte de The Mountain Tour 2026, la gira que acompaña el lanzamiento del noveno álbum de estudio de la banda, titulado The Mountain y publicado el 27 de febrero.

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El disco llegó junto a un cortometraje llamado The Mountain, The Moon Cave and The Sad God, que amplía el universo visual creado por Albarn y el dibujante Jamie Hewlett. Entre los artistas que participaron en la producción del álbum figuran Sparks, Trueno, IDLES, Omar Souleyman, Yasiin Bey, Bizarrap, Kara Jackson y Anoushka Shankar.

Bogotá abre el tramo sudamericano de la gira

Gorillaz
La gira sudamericana de la banda contempla fechas en Bogotá, Lima, Asunción y Santiago de Chile (@gorillaz/Instagram)

El show en el Coliseo MedPlus marcará el punto de partida del recorrido de Gorillaz por Sudamérica. Tras la presentación en Colombia, la banda continuará su itinerario con fechas en Lima el 23 de noviembre, Asunción el 1 de diciembre y Santiago de Chile el 3 de diciembre. La producción local está a cargo de Páramo Presenta, y el evento tiene una restricción de edad mínima de 14 años.

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Antes de su llegada a la región, la banda recorrió el Reino Unido a fines de marzo y cumplió un tramo europeo por Italia, España, Croacia, Francia, Portugal, Grecia, Bélgica y Polonia, entre otros países. En paralelo, ya completó un bloque de siete fechas en Estados Unidos entre el 20 y el 31 de octubre, que incluyó shows en Salt Lake City, Phoenix, Inglewood, San Diego, Oakland, Portland y Seattle, la última de ellas con un formato ampliado por el cierre del tramo norteamericano.

Precios y condiciones de venta

Actualmente todavía quedan entradas para la presentación, que pueden adquirirse en la plataforma TaquillaLive. La localidad Platea 1 tiene entradas desde $549.000, siendo la más costosa disponible. Platea 2 y el Sector 111 tienen un valor desde $399.000 cada uno, mientras que los sectores 121 y 122 —ambos con vista parcial—, pueden adquirirse por $249.000.

La organización estableció un límite máximo de seis entradas por persona, y recordó que los precios no incluyen el costo de servicio de la tiquetera.

Una banda virtual que cumple más de dos décadas de carrera

Damon Albarn y Jamie Hewlett fundaron Gorillaz en 1998 con cuatro personajes animados para responder de manera satirica a las bandas prefabricadas de la época (@gorillaz/Instagram)
Damon Albarn y Jamie Hewlett fundaron Gorillaz en 1998 con cuatro personajes animados para responder de manera satirica a las bandas prefabricadas de la época (@gorillaz/Instagram)

Gorillaz nació en 1998 como una idea de Albarn, entonces vocalista de Blur, y Hewlett, creador del cómic Tank Girl. El proyecto surgió como respuesta a la saturación de bandas manufacturadas que dominaban la televisión musical de la época, y tomó forma a través de cuatro personajes animados: 2-D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs. El debut homónimo de 2001 vendió más de siete millones de copias en el mundo, impulsado por el éxito de Clint Eastwood, nominado al Grammy.

A ese primer álbum le siguieron Demon Days en 2005, con la colaboración de Danger Mouse y del que se desprendieron los sencillos DARE, El Mañana y Feel Good Inc., y Plastic Beach en 2010, con un elenco de invitados que incluyó a Snoop Dogg, Mos Def y Lou Reed.

Tras la publicación de The Fall en 2011 —de corte experimental y únicamente trabajado por Albarn— el proyecto entró en receso en 2012, tras una fractura en la relación entre Albarn y Hewlett. El reencuentro llegó en 2017 con su LP Humanz, al que siguieron The Now Now (2018), Song Machine, Season One: Strange Timez (2020) y Cracker Island (2023).

En 2025, la banda celebró 25 años de trayectoria con una serie de shows en Londres, el último de los cuales incluyó la primera ejecución completa de The Mountain, entonces todavía sin publicar.

El duelo y un viaje a India: la historia detrás de ‘The Mountain’

Gorillaz - The Happy Dictator
El nuevo disco integró pistas de archivo con las voces de colaboradores fallecidos como Dennis Hopper, Bobby Womack y Tony Allen (Sony Music)

The Mountain nació de una coincidencia dolorosa: los padres de Albarn y Hewlett murieron con apenas diez días de diferencia, mientras ambos viajaban entre el Reino Unido e India. Hewlett ya había pasado ocho semanas en Jaipur tras la internación de su suegra, un episodio que lo llevó a proponerle a Albarn un viaje conjunto al país. “Visualmente, si eres artista y vas a India y no te vuela la cabeza, debés estar ciego”, explicó Hewlett en una entrevista con la edición británica de Rolling Stone.

El álbum, grabado en estudios de Mumbai, Nueva Delhi, Jaipur, Londres y Devon, incorpora a músicos indios como Asha Bhosle y Anoushka Shankar, hija del sitarista Ravi Shankar, además de artistas como Trueno, IDLES, Omar Souleyman y Bizarrap, quien participó en la producción general del disco.

Adicionalmente, Albarn también rescató grabaciones de archivo de colaboradores fallecidos en los 25 años de historia de la banda, entre ellos Dennis Hopper, Bobby Womack, Tony Allen y Mark E. Smith, cuyas voces aparecen entretejidas en el relato del disco. “No es nostalgia si nunca se escuchó antes”, señaló el músico.

Damon Albarn, con gorro oscuro, y Jamie Hewlett, con boina roja, posan al aire libre junto a una pared de piedra, ambos con chaquetas y gafas de sol
La concepción de The Mountain surgió tras el fallecimiento de los padres de Albarn y Hewlett durante un viaje entre el Reino Unido e India (OK McCausland para The New York Times)

La producción de The Mountain Tour contempla un escenario con más de 250 metros cuadrados de pantallas LED curvas, dos escenarios IMAG integrados a la estructura y cuatro paneles laterales montados sobre plataformas rotatorias, según detalló la empresa de producción técnica Creative Technology. El sistema se apoya en servidores Disguise GX3 para sincronizar en tiempo real la animación de Hewlett con la ejecución musical en vivo.

El formato combina una decena de músicos en escena, coristas, percusionistas y un flautista de bansuri indio, junto con apariciones de los personajes animados proyectados en pantalla y, en algunos tramos, secuencias narrativas que convierten el show en una experiencia audiovisual completa. Albarn suele abandonar el escenario para interactuar con el público durante el espectáculo, una constante que se mantuvo en las fechas recorridas hasta ahora con The Mountain Tour.

A continuación, el posible setlist de Gorillaz en el Coliseo MedPlus de Bogotá, el próximo 17 de noviembre:

  1. The Mountain
  2. The Happy Dictator
  3. Tranz
  4. Last Living Souls
  5. Tomorrow Comes Today
  6. 19-2000
  7. Rhinestone Eyes
  8. On Melancholy Hill
  9. Orange County
  10. Casablanca
  11. Delirium
  12. Andromeda
  13. Garage Palace
  14. She’s My Collar
  15. Souk Eye
  16. Superfast Jellyfish
  17. Stylo
  18. Kids With Guns
  19. The Sad God
  20. Cloud of Unknowing
  21. Rock the House
  22. Dirty Harry
  23. Feel Good Inc.
  24. Clint Eastwood

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