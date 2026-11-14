Shakira celebra 25 años de ‘Laundry Service’ con una reedición en vinilo y nuevas versiones

Shakira anunció la reedición de 'Laundry Service' para celebrar el 25 aniversario de su primer álbum "crossover" entre inglés y español (@shakira/Instagram)

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El álbum que impulsó a Shakira al estrellato internacional será reeditado en formato físico. A tono con la celebración del 25 aniversario de Laundry Service, su primera incursión angloparlante, la barranquillera anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de Laundry Service: Washed and Dried (Expanded Edition).

Esta reedición se lanzará en doble vinilo (2LP) y reúne el disco original junto con cuatro pistas adicionales nunca antes incluidas en el formato físico. El producto ya está disponible para reserva en preventa en la página web de la cantante, con un precio regular de 44,98 dólares. También se brindó la opción a los compradores de adquirirse abonando en dos cuotas sin interés, de 22,49 dólares cada una.

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La edición se presenta en un color especial denominado “Metallic Jawbreaker” y contiene un total de 17 canciones distribuidas en cuatro caras. Entre los temas incluidos figuran los sencillos que definieron la etapa de mayor proyección global de la artista colombiana: Whenever, Wherever, Underneath Your Clothes y Objection (Tango).

El Times Square de Nueva York se sumó a la celebración de los 25 años de 'Laundry Service' (@shakira/Instagram)

Además del repertorio original de Laundry Service, publicado por primera vez en 2001, la nueva versión añade remezclas y una versión acústica de dos de sus cortes más reconocidos. Entre las novedades se incluyen Whenever, Wherever (Sahara Mix), Underneath Your Clothes (Acoustic Live Vox) y Objection (Tango) (Afro-Punk Version), junto con Suerte (Whenever, Wherever), la versión en español del tema que también formó parte del álbum.

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Según se explica en su página web, el envío de los pedidos está programado para iniciar alrededor del 26 de febrero de 2027. Según las condiciones de venta, los despachos se realizarán una vez que la totalidad de los artículos estén en stock, salvo que el comprador solicite el envío de cada unidad de manera individual a medida que esté disponible. La compra está limitada a cuatro unidades por cliente.

El lanzamiento se editará en formato de doble vinilo con cuatro pistas adicionales que no se incluyeron en el estreno original (@shakira/Instagram)

A continuación, el listado completo de canciones incluidas en la edición:

LP1

Lado A

Objection (Tango) Underneath Your Clothes Whenever, Wherever Rules The One

Lado B

Ready for the Good Times Fool Te Dejo Madrid Poem to a Horse

LP2

Lado C

Que Me Quedes Tú Eyes Like Yours (Ojos Así) Suerte (Whenever, Wherever) Te Aviso, Te Anuncio (Tango)

Lado D

Ojos Así Whenever, Wherever (Sahara Mix) Underneath Your Clothes (Acoustic Live Vox) Objection (Tango) (Afro-Punk Version)

El álbum de la consagración a nivel mundial

'Laundry Service' registró ventas de trece millones de copias a nivel mundial y debutó en el tercer puesto del Billboard 200 (Epic Records/Sony Music)

Laundry Service fue publicado el 13 de noviembre de 2001 por Epic Records y debutó en el puesto número tres del Billboard 200. El álbum alcanzó certificación doble platino en Estados Unidos durante su primer año de circulación y, a escala global, acumuló ventas cercanas a los 13 millones de copias, cifra que lo posicionó como el séptimo disco más vendido de 2002 y como uno de los trabajos discográficos de mayor circulación comercial del siglo XXI protagonizado por una artista latina.

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El sencillo líder, Whenever, Wherever, alcanzó el número uno en los listados de ventas de Australia, Austria, Canadá, Francia, Alemania e Italia, además de España, y llegó al puesto seis del Billboard Hot 100 en Estados Unidos, su mejor marca hasta la publicación de Hips Don’t Lie en 2006. Underneath Your Clothes repitió el liderazgo en los listados de Australia, Austria y Bélgica.

Shakira reveló, durante su aparición en Tim’s Twitter Listening Parties en 2021, el origen de Objection (Tango), el tema de apertura del disco y la primera canción que compuso íntegramente en inglés. Según su relato, la escribió “en un colchón en el dormitorio de mi departamento en Miami, con un diccionario de sinónimos en la mano, cuando apenas podía hablar el idioma”. Sobre la elección del género musical, explicó que decidió hacer un tango porque en ese momento salía con “un argentino” (en referencia a Antonio de la Rúa) y estaba inmersa en esa cultura.

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La colombiana reconoció su fascinación con los ritmos andinos como la clave del gran éxito del disco (Sony Music)

Respecto a Whenever, Wherever, la cantante contó una anécdota con el entonces presidente de Sony Music, Tommy Mottola: “Cuando le presenté mi música al sello, Tommy Mottola se volvió loco con esa canción. Yo quería que Objection fuera el primer sencillo, pero estaba completamente equivocada, y él tenía toda la razón”, admitió la artista, en lo que calificó como una de las pocas veces que escuchó a su sello en este tipo de decisiones.

El disco figura en la lista de los 200 álbumes definitivos elaborada por el Rock and Roll Hall of Fame.