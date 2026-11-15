Colombia

La relación de la familia Hincapié, del Pacto Histórico, con Gabriela Muñoz y su madre: ambas fueron contratadas al tiempo tras salida de la DNI y Aerocivil

La secuencia ubicó a la joven en la unidad legislativa del congresista y a Liliana Olaya en la entidad estatal dirigida entonces por el padre del parlamentario Marco Emilio Hincapíe, según documentos oficiales

Olaya Cabrales salió a respaldar a su hija en medio de los señalamientos que ha recibido por medio de redes sociales - crédito @gabymunozz_/X
La llegada de Gabriela Muñoz a la UTL del Congreso coincidió con el nombramiento de su madre en Coljuegos bajo la presidencia de Marco Emilio Hincapié Ramírez. (@gabymunozz_/X)
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La llegada de Gabriela Muñoz al despacho del representante Marco Emilio Hincapié coincidió con el ingreso de su madre, Liliana Olaya, a Coljuegos, la entidad que en ese momento estaba bajo la presidencia del padre del congresista.

Las dos contrataciones establecieron un cruce laboral entre las familias Muñoz y Hincapié, figuras cercanas al petrismo, según la información divulgada por la revista Cambio.

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Muñoz fue vinculada a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Hincapié el 20 de julio, fecha de instalación del nuevo Congreso. Olaya, que había dejado la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) tres días antes, pasó después a la oficina de Control Interno de Coljuegos. Su hoja de vida aparece registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep).

La secuencia dejó a la hija como integrante del equipo parlamentario de Hincapié y a la madre en una empresa estatal dirigida entonces por Marco Emilio Hincapié Ramírez, padre del representante. Caracol Radio informó en su momento sobre el contrato de Gabriela en el Congreso.

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- créditos gabrielaa.muol/IG | @gabymunozz_/X
Gabriela Muñoz ejerció como auxiliar en la Aerocivil y asistió a reuniones de alto nivel donde se definieron contratos y nombramientos oficiales. (gabrielaa.muol/IG | @gabymunozz_/X)

Olaya ocupaba la coordinación de contrainteligencia de la DNI hasta el 17 de julio, de acuerdo con una revelación de El Tiempo. El 20 de ese mes, Muñoz empezó a trabajar en la UTL del congresista del Pacto Histórico por Tolima.

El paso de Olaya a Coljuegos ocurrió posteriormente, durante la administración de Hincapié Ramírez. La simultaneidad de los vínculos laborales puso bajo la lupa la relación entre las dos familias, pues cada contratación quedó conectada con padre e hijo.

Hincapié Ramírez había sido director de Colombia Humana, el partido fundado por Gustavo Petro, antes de asumir la presidencia de Coljuegos en julio de 2023. Continuó en el cargo tras el cambio de gobierno y fue reemplazado a comienzos de octubre por Jaime Vives Pinedo, designado por el presidente Abelardo de la Espriella.

La campaña del representante recibió aportes de un contratista de Coljuegos

El hijo de Hincapié Ramírez obtuvo una curul en la Cámara de Representantes en las elecciones de marzo, como parte de la lista del Pacto Histórico. Antes de su posesión, su campaña había sido objeto de cuestionamientos por los recursos provenientes de un contratista de Coljuegos.

Gabriela Muñoz - crédito gabrielaa.muol/Instagram
Las designaciones de Gabriela Muñoz y Liliana Olaya configuraron un cruce de cargos entre sus familias y los Hincapié en el Congreso y Coljuegos. (crédito gabrielaa.muol/Instagram)

En junio, el representante Andrés Forero señaló que Samuel Antonio Gómez Ramírez aportó $62 millones de una campaña cuyo costo total fue de $ 241 millones. Gómez Ramírez era contratista de la entidad, según la denuncia. Los datos están reportados en Cuentas Claras, la plataforma del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Antes de incorporarse al Congreso, Gabriela Muñoz trabajó en la Aeronáutica Civil (Aerocivil). La estudiante de Derecho, de 20 años, ingresó como auxiliar I en mayo de 2025. Diferentes publicaciones periodísticas registraron su presencia en reuniones de alto nivel donde se discutían nombramientos y contratos de cuantía millonaria durante el gobierno de Petro.

En julio, Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), sostuvo que Muñoz manejaba la Aerocivil “a su antojo”. Más tarde, el representante Daniel Briceño divulgó una relación de familiares de Gabriela que también tenían vínculos con la entidad, entre ellos su hermano Santiago y varios primos.

La Procuraduría General de la Nación decretó la práctica de pruebas para investigar irregularidades en la Aerocivil - crédito Aerocivil, PGN y @gabrielaa.muol/IG
La Procuraduría General de la Nación decretó la práctica de pruebas para investigar irregularidades en la Aerocivil - crédito Aerocivil, PGN y @gabrielaa.muol/IG

También se conocieron detalles de su esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y de su cercanía con Petro. El mandatario la defendió en distintas oportunidades y publicó una fotografía de Muñoz junto a su certificado electoral.

Olaya afirmó a El Tiempo que seis de sus familiares consiguieron contratos con el Estado entre 2025 y 2026. “Yo se los recomendé al general Pinto, exdirector de la Aerocivil”, declaró.

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación por un posible tráfico de influencias. De acuerdo con información conocida por la revista Semana, existen cinco procesos disciplinarios contra los hermanos Muñoz por presunta participación en política y eventuales irregularidades en contrataciones y designaciones. Gabriela Muñoz ha negado los cuestionamientos y anunció acciones por injuria y calumnia contra quienes la señalan.

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