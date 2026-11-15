Colombia

Valentino Lázaro pide perdón a Emiro Navarro por la patada ilegal en 'Stream Fighters 5': "Ay no, que pena amigo"

Tras abandonar el ring con el rostro inflamado, el creador de contenido admitió entre risas que la adrenalina lo llevó a cometer el golpe prohibido durante el duelo en Bogotá

El creador de contenido no dudó en reconocer que fue un error e ilegal, haber lanzado una patada al cartagenero (@enlamovidacol/IG)
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Fue en la quinta edición del evento de boxeo organizado por el streamer Westcol donde Emiro Navarro y Valentino Lázaro protagonizaron uno de los combates más comentados y esperados de la noche del 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Navarro, que actualmente forma parte de Masterchef Celebrity, se impuso antes de que finalizara el segundo asalto, pero la historia no terminó con el pitazo del árbitro: desde su camerino, Lázaro publicó un video en redes sociales en el que le ofreció disculpas públicas a su rival por haberle propinado una patada durante el combate.

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Lázaro reconoció el golpe ilegal entre risas y pidió perdón

Poco después de bajar del ring, el influenciador apareció en sus historias de Instagram con el rostro visiblemente afectado: labios, boca y pómulos hinchados, además de la nariz inflamada.

Con aval médico, Emiro Navarro se subirá al ring contra Valentino Lázaro en 'Stream Fighters' ( @emiro_navarro/ Instragram)
Con aval médico, Emiro Navarro se subirá al ring contra Valentino Lázaro en 'Stream Fighters' ( @emiro_navarro/ Instragram)

Con humor, reconoció que Navarro le había impuesto un duro castigo físico durante el enfrentamiento y recordó un momento particular que ocurrió en medio del combate.

“Me han sabido dar la muenda, lo que yo no entiendo es que en medio de la adrenalina yo le metí una patada. Ay, no, qué pena. Amigo, yo sé que eso no era legal, perdón”, declaró Lázaro en el video. El creador de contenido explicó que la emoción del momento lo llevó a reaccionar de esa manera, y se tomó la situación con humor al momento de hacer el reconocimiento.

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Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que algunos declararon el buen gesto que tuvo el creador de contenido con su contrincante: “Vemos la madurez que ha tenido Valentino en los últimos meses; la vida le está dando una lección”; “Ese no es el mismo Valentino que entró a la casa, le dieron una buena tunda”; “Emiro callando bocas solamente con pura actitud”, entre otros más.

El árbitro detuvo el combate para revisar el estado de la nariz de Valentino

La pelea entre ambos influenciadores, exparticipantes de realities, fue considerada una de las más esperadas de la cartelera de Stream Fighters 5.

Valentino Lázaro será el rival de Emiro Navarro en Stream Fighters 5, combate que se disputará el 14 de noviembre en el coliseo MedPlus de Bogotá (Captura de pantalla @westcol/ YouTube)
Valentino Lázaro será el rival de Emiro Navarro en Stream Fighters 5, combate que se disputará el 14 de noviembre en el coliseo MedPlus de Bogotá (Captura de pantalla @westcol/ YouTube)

El encuentro se extendió hasta el segundo asalto, cuando el árbitro ordenó una pausa para revisar el estado de la nariz de Lázaro. Tras la revisión, el juez decidió dar por finalizado el combate y declarar ganador a Navarro, quien dedicó la victoria a Dios desde el ring.

“Gracias. Yo dije que, si ganaba este combate, se lo iba a dedicar a Dios. Así que solamente les pido que el aplauso sea para Él”, expresó el vencedor ante el público presente. Luego agradeció a su equipo y al Team Emiro, como llama a sus seguidores.

Semanas antes, Navarro había enfrentado dudas sobre su participación por problemas de salud

La preparación de Navarro para el combate estuvo marcada por la incertidumbre. Semanas antes del evento, el influenciador reveló que su cuerpo había resentido el esfuerzo físico del entrenamiento —el primero de su vida, según él mismo señaló— y circularon versiones en redes sociales sobre un posible tumor cerebral, que él mismo desmintió. Pese a las dudas, confirmó su presencia y subió al ring en condiciones.

Emiro Navarro y Valentino Lázaro forman parte de una cartelera con creadores de contenido, artistas y figuras de televisión - crédito captura de pantalla @westCOL / YouTube
Emiro Navarro y Valentino Lázaro forman parte de una cartelera con creadores de contenido, artistas y figuras de televisión - crédito captura de pantalla @westCOL / YouTube

Lázaro, por su parte, había respondido con solidaridad ante la situación de salud de su rival. “Primero que todo, yo le creo a Emiro. De corazón, espero que se mejore, que todo le salga bien con sus exámenes y que pueda recuperarse pronto. Al final, antes de cualquier pelea, siempre está la salud”, declaró el influenciador días antes del evento.

Stream Fighters 5 reunió diez combates y 23 participantes en el Coliseo MedPlus de Bogotá, con transmisión en vivo a través de la plataforma Kick, en el canal del propio Westcol.

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