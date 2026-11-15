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Dimayor desmintió a Acolfutpro por supuestos diálogos del presidente Carlos Mario Zuluaga con el Deportivo Pereira

La asociación de futbolistas sostuvo que el dirigente ofreció respaldo para cancelar obligaciones pendientes, mientras la Dimayor recordó que no tiene vínculo laboral con los deportistas

Acolfutpro de pelea con la Dimayor
El sindicato informó que el presidente de la organización futbolística conversó con el plantel de Pereira y respaldó desembolsos adeudados, una afirmación que la entidad rechazó antes del partido frente a América de Cali (Colprensa/Dimayor/Acolfutpro)
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La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) desmintió la versión de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) sobre presuntas conversaciones de su presidente, Carlos Mario Zuluaga, con jugadores del Deportivo Pereira para garantizarles el pago de obligaciones laborales pendientes.

La controversia surgió antes del partido ante América de Cali, válido por la fecha 19 del segundo semestre de la Liga BetPlay. Acolfutpro informó que el plantel resolvió presentarse al encuentro después de alcanzar acuerdos que, según su comunicado, buscan asegurar el pago de las deudas laborales.

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El sindicato afirmó que el club entregó cheques a los jugadores, con fecha de cobro para el próximo martes. También señaló que se suscribió un acuerdo para que los futbolistas reciban el 50% de la taquilla del partido.

Acolfutpro (@acolfutpro/X)
Acolfutpro informó que el plantel del Deportivo Pereira resolvió presentarse al juego contra el América después de alcanzar acuerdos que, según su comunicado, buscan asegurar el pago de las deudas laborales (@acolfutpro/X)

Además, Acolfutpro sostuvo que Carlos Mario Zuluaga habló directamente con la plantilla y les comunicó que los desembolsos pendientes se efectuarían ese día. Según la organización, el dirigente asumió “un compromiso de garantía frente a este cumplimiento”.

Dimayor rechazó esa afirmación. En su comunicado, la entidad indicó que lo dicho por Acolfutpro “carece de veracidad” al atribuir a Zuluaga diálogos con los futbolistas y una garantía de pago.

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La División Mayor del Fútbol Colombiano recordó que organiza los campeonatos profesionales colombianos, pero que no actúa como empleadora de los jugadores. Añadió que ha requerido a los clubes afiliados para que atiendan sus respectivos compromisos laborales pendientes.

Acolfutpro expresó que los futbolistas esperan que las medidas anunciadas se cumplan. El sindicato advirtió que la situación resulta “insostenible para muchos de ellos”. Dimayor no aludió a los cheques ni a la taquilla en su comunicado.

Dimayor (Dimayor)
La Dimayor indicó que lo dicho por Acolfutpro “carece de veracidad” al atribuir a Zuluaga diálogos con los futbolistas y una garantía de pago (Dimayor)

¿Qué dijo el Deportivo Pereira?

El Deportivo Pereira informó en un comunicado difundido el viernes 13 de noviembre de 2026 que el atraso en el pago de salarios depende de recursos comprometidos por el grupo Empresarios Full CCI Dubai Colombia S.A.S.

Según explicó el club, ambas partes firmaron meses atrás un contrato de cesión de derechos patrimoniales. El acuerdo contempla que el grupo empresarial asuma el manejo de la institución.

La entidad añadió que Albeiro Peña Peña, representante legal del grupo, dejó constancia de su compromiso de cumplir con los pagos previstos en el contrato mediante documentos autenticados ante notaría.

El Pereira indicó que el martes 17 de noviembre, a las 10:00, se realizará un primer desembolso destinado al pago de los salarios de los jugadores. La decisión surgió tras una conversación con Cristian Guevara, abogado de Peña Peña.

“El principal propósito es que el equipo continúe compitiendo al más alto nivel en el fútbol colombiano y siga brindándole alegrías a su extraordinaria hinchada”, señaló el club.

El cuadro "Matecaña" tuvo que trasladarse a Yopal por el mal estado del Hernán Ramírez Villegas luego del terremoto (Jefatura de Prensa Pereira)
Deportivo Pereira indicó que el atraso en el pago de salarios depende de recursos comprometidos por el grupo Empresarios Full CCI Dubai Colombia S.A.S. (Jefatura de Prensa Pereira)

El conjunto “Matecaña” expresó su expectativa de que el grupo empresarial cumpla los plazos anunciados y contribuya al fortalecimiento institucional y deportivo de la entidad.

Situación del Deportivo Pasto

Los futbolistas de Deportivo Pasto denunciaron que llevaban dos meses y 15 días sin cobrar sus salarios. Por ello, exigieron respuestas de la dirigencia de la institución y de las autoridades que regulaban el fútbol colombiano.

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) difundió el reclamo mediante un comunicado suscripto por miembros del plantel. Allí, los jugadores advirtieron sobre irregularidades en los aportes al sistema de seguridad social.

“Expresamos nuestra profunda preocupación e inconformidad ante los reiterados incumplimientos en el pago de nuestras obligaciones laborales”, manifestaron los deportistas. El gremio de futbolistas había acompañado el caso desde hacía varios meses.

Según la denuncia, el presidente del club se había comprometido a saldar las deudas el viernes 13 de noviembre. Ese día, los pagos no llegaron.

Deportivo Pasto
Los futbolistas de Deportivo Pasto denunciaron que llevaban dos meses y 15 días sin cobrar sus salarios (Acolfutpro)

“Dicha fecha llegó y el compromiso no fue cumplido, aumentando la incertidumbre y la preocupación entre los integrantes de la plantilla”, expresaron.

El plantel sostuvo que la situación excedía los haberes atrasados. “Durante el presente año hemos recibido comunicaciones relacionadas con el incumplimiento en los pagos al sistema de seguridad social”, señalaron.

Los jugadores alertaron que la falta de ingresos afectaba a sus compañeros y familias. Algunos no podían pagar alquileres, pensiones y cuotas escolares.

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