Precio del dólar en Colombia: qué pasará con la moneda durante la concertación del aumento del salario mínimo de 2027

El dólar en Colombia se mantiene cerca de la línea de los $3.300, luego de semanas en las que se mantuvo por debajo de los $3.200 - Yuriko Nakao/Reuters

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El dólar en Colombia cerró el viernes 13 de noviembre de 2026 en $3.317,13, con una subida diaria de $15,22 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.301,91, y completó así su segunda semana consecutiva de alzas con un avance de $73,65, equivalente a 2,28%. Durante la jornada, el precio mínimo fue de $3.306,50 y el máximo alcanzó $3.332,40, con 1.348 transacciones por USD959 millones. La TRM pasó de $3.228,26 a $3.301,91 entre el inicio y el final de la semana del 9 al 13 de noviembre; el mínimo fue de $3.234 el lunes y el máximo de $3.332 el viernes, según reportó la plataforma Set-FX. En noviembre, el dólar sube 3,74%, aunque en el año cae 12,11%, o $455,17, y se ubica 11,23% por debajo del mismo día de 2025.

La moneda subió en Colombia por la sorpresa alcista de la inflación de Estados Unidos, que reforzó las expectativas de mayores tasas de la Reserva Federal, y por la debilidad del petróleo y factores internos como el menor diferencial de tasas y la incertidumbre fiscal. Los próximos movimientos dependerán de las minutas de la Reserva Federal (FED), el crecimiento colombiano, la discusión de la ley de rescate, la concertación del aumento del salario mínimo y el comportamiento de los mercados internacionales.

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Inflación en Estados Unidos impulsa la demanda de dólares

El principal detonante externo fue el Índice de Precios al Consumidor de octubre en Estados Unidos, que aumentó 0,4% mensual, por encima del 0,3% previsto, de acuerdo con Global66. La inflación básica también avanzó 0,3%, lo que elevó la probabilidad de un incremento de tasas de la FED desde cerca de 78% hasta más de 85%, con apuestas por una subida de 50 puntos básicos (pb).

La inflación es clave para las decisiones de política monetaria de la FED, que mantiene la tasa de interés en un rango entre 3,75% y 4% - Ken Cedeno/Reuters

La reacción se trasladó a los bonos y al mercado cambiario. El rendimiento del bono estadounidense a dos años llegó a 4,87%, mientras el de 10 años superó 5,10%; el índice DXY tocó 103,17, su mayor nivel desde abril de 2025, y el euro descendió a mínimos de 19 meses. La presión se mantuvo el viernes, después de que la inflación al productor alcanzara 6,5% anual, el registro más alto en cuatro años, según Global66. En esa jornada, el S&P 500 bajaba cerca de 0,8% y el bitcoin perdía más de 4%, en un entorno de menor apetito por activos de riesgo.

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Al respecto, el analista II de Renta Fija de Aval Casa de Bolsa, Nicolás Aguilera, confirmó que los precios al productor aumentaron 0,3% mensual y 6,5% anual. Añadió que la salida de Jensen Huang de Nvidia y el nombramiento de Colette Kress como presidenta ejecutiva interina introdujeron volatilidad en Wall Street, dado el peso de la compañía en los principales índices bursátiles.

A nivel local, en Colombia, la inflación anual de octubre se ubicó en 6,30%, con una variación mensual de 0,20%, inferior al 0,27% que esperaba el mercado. El dato quedó por debajo del 6,37% previsto por la encuesta de opinión financiera y redujo la posibilidad de que el Banco de la República eleve su tasa en diciembre. Además, el inicio de la concertación del salario mínimo de 2027 genera nerviosismo, debido a que los trabajadores pugnarían por una subida por encima del 35%, pero los empresarios buscan que sea menor del 10%.

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La tasa de política monetaria permanece en 12,25%, mientras la Reserva Federal se acerca a una nueva subida, una combinación que reduce el diferencial que sostuvo las operaciones de arbitraje de tasas, conocidas como carry. Aguilera señaló que la sorpresa inflacionaria dio alivio a los títulos de deuda pública colombiana (TES) y que el rendimiento del título de referencia de 2034 cayó 12,66%, lo que elevó su precio.

Petróleo y factores locales amplían la presión sobre el peso

Dentro de los indicadores que también presionan al peso colombiano son el petróleo Brent, de referencia para Colombia, cerró cerca de USD96 por barril y se encaminó a una caída semanal próxima a 3%, después de haber perdido 16% la semana anterior. El crudo rebotó 3,3% tras ataques contra instalaciones de Aramco, pero luego retrocedió por el aumento de inventarios en Estados Unidos y una menor percepción de un choque directo con Irán.

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La ausencia de un petróleo más firme dejó al peso más expuesto a la fortaleza internacional del dólar. El peso mexicano terminó la semana casi sin cambios, mientras el colombiano perdió más de 2%, una diferencia que apunta a presiones propias del mercado local. El Colcap descendió alrededor de 1,91% durante la semana, al pasar de 2.482 a 2.437 puntos. Aguilera advirtió que un dólar más caro aumenta los costos de los insumos importados, mientras el debate fiscal conserva su peso sobre las condiciones de financiación de la deuda pública.

Por su parte, el country manager de Global66, Daniel Londoño Tapia, relacionó además “la presión cambiaria con la compra directa de USD2.000 millones que el Banco de la República al Gobierno, una operación que redujo la oferta inmediata de divisas en el mercado”. El proyecto de ley de rescate o reforma tributaria ya cuenta con ponentes y mesas técnicas con el Congreso de la República, que tendrá cerca de 30 días para discutirla tras el mensaje de urgencia.

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El precio del barril de petróleo subió ante la guerra entre Estados Unidos e Irán - José Miguel Gómez/Reuters

Un ajuste cercano a $45 billones podría reducir la prima fiscal si el texto conserva su magnitud, según el experto de Global66. Londoño Tapia advirtió, sin embargo, que la eliminación de impuestos sin recortes equivalentes elevaría la percepción de riesgo sobre las cuentas públicas.

Un informe de Visión Davivienda denominado “La fortaleza del peso colombiano aumenta la presión sobre el sector externo” señaló que el peso acumulaba una apreciación cercana a 17% en 2026. La entidad sostuvo que “la fortaleza del peso colombiano ha impactado negativamente al sector exportador”, pese a que las ventas externas de petróleo crecieron cerca de 20% entre enero y septiembre por los precios y no por mayores volúmenes.

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Los envíos de petróleo al exterior bajaron de 121,15 millones de barriles en 2025 a 118,77 millones en 2026, según la entidad. Precisó que el déficit comercial acumulado en 12 meses hasta agosto se aproximó a USD20.000 millones, porque “el crecimiento de las exportaciones no compensa la fuerte expansión de las importaciones”.

La apreciación también coincidió con una caída de 3,8% en la llegada de visitantes no residentes entre enero y septiembre, mientras Medellín registró un descenso de 6,2%, de acuerdo con la entidad. El Banco de la República elevó su previsión de déficit de cuenta corriente a 2,8% del producto interno bruto en 2026 y a 2,9% en 2027.

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Para el 18 de noviembre está citada la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que es integrada por representantes del Gobierno, gremios y sindicatos - Ministerio del Trabajo

Proyecciones para el dólar y la economía colombiana

Daniel Londoño Tapia planteó un rango base de $3.270 a $3.360 para el dólar en la tercerca semana de noviembre, condicionado por la lectura que haga el mercado de las minutas de la FED. Por su parte, Visión Davivienda prevé que la tasa de cambio cierre el año cerca de $3.276, con soporte alrededor de $3.150 y niveles de toma de utilidades por encima de $3.460.

La agenda de la semana del 16 al 20 de noviembre incluye:

Ventas minoristas estadounidenses .

Minutas de la Reserva Federal.

Producto Interno Bruto colombiano del tercer trimestre.

Inicio formal de la concertación del aumento del salario mínimo.

Resultados de Nvidia y Walmart, que aportarán señales sobre la actividad económica, la inversión tecnológica y el consumo de los hogares.

Global66 espera un crecimiento colombiano cercano a 2% en el tercer trimestre, frente a cerca de 3,5% en el período anterior, mientras Aguilera citó un consenso de 1,55% anual. El Banco de la República redujo a 2,0% su proyección de crecimiento para 2026.

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Aval Casa de Bolsa proyecta una inflación de 6,61% al cierre de 2026 y de 5,79% en 2027. En su escenario base, los recortes de tasas comenzarían en septiembre y la tasa cerraría 2027 en 11,25%, por encima del 11% anticipado por los analistas.

Con el carry y el petróleo debilitados, la atención del mercado cambiario seguirá concentrada en las decisiones de la Reserva Federal. La discusión fiscal en Colombia queda como el principal elemento interno con capacidad para modificar esa presión sobre el peso.