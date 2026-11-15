Colombia

Rescatan en Medellín a un tucán tras ocho meses de cautiverio y con las alas cortadas

La Policía entregó al Área Metropolitana un ave juvenil que no podía volar al centro especializado, donde profesionales evalúan su rehabilitación y una posible devolución a la vida silvestre posterior

Un ejemplar de tucán recibió atención veterinaria tras ser incautado por la Policía Nacional luego de permanecer ocho meses en cautiverio (@Areametropol/X)

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Un tucán joven estuvo al menos ocho meses alejado de su entorno natural, con las plumas de vuelo de ambas alas recortadas y sin posibilidad de desplazarse por el aire, un caso que fue ampliamente rechazado por la comunidad que pide parar el maltrato animal contra las especies.

Afortunadamente, la Policía Nacional lo recuperó en Medellín y lo entregó al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde inició un proceso para determinar si puede volver a vivir en libertad.

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El ave llegó con señales visibles de deterioro, pues sus plumas lucían opacas y sucias, después de que le fueran cortadas para que no pudiera volver a volar. Sin embargo, las autoridades ambientales informaron que las que las plumas de la cola todavía crecían.

La condición de su plumaje refleja parte de las consecuencias que puede tener la tenencia de animales silvestres fuera de las condiciones que requieren para desarrollarse en su hábitat.

El animal recibe acompañamiento y cuidados por parte de expertos (@Areametropol/X)
El animal recibe acompañamiento y cuidados por parte de expertos (@Areametropol/X)

El tucán dejó de volar durante meses

La intervención sobre las alas fue uno de los principales hallazgos de la valoración inicial. Las plumas de vuelo habían sido cortadas en ambos lados, una práctica que limitó por completo la movilidad del tucán y que alteró una capacidad esencial para buscar alimento, escapar de riesgos y desplazarse dentro de su ecosistema.

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El animal también mostró una alta tolerancia a la cercanía humana. Para los especialistas, este comportamiento puede estar asociado con el contacto prolongado con personas durante su cautiverio. La adaptación a esa presencia representa otro factor que se tendrá que evaluar antes de contemplar una liberación.

Andrés Alberto Gómez Higuita, profesional universitario del Grupo de Fauna del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que el caso evidencia los efectos del tráfico y la posesión irregular de especies silvestres. Ahora, el tucán no solo debe recuperar sus condiciones físicas, sino las respuestas necesarias para sobrevivir sin depender de los humanos.

La atención en el centro incluye análisis veterinarios, biológicos, microbiológicos y zootécnicos, practicados por parte de un equipo interdisciplinario que hará seguimiento a la recuperación del plumaje, verificará si el ave puede retomar el vuelo y observará su conducta frente a estímulos propios de la vida silvestre.

La eventual liberación dependerá de que el animal recupere su capacidad de vuelo y conductas de supervivencia. Si los resultados no muestran las condiciones necesarias, los profesionales tendrán que definir una alternativa que garantice su bienestar bajo cuidado especializado.

Una pluma yace cruzada sobre una grieta profunda en la tierra agrietada con pequeñas partículas suspendidas en el aire.
El tucán tendrá que recuperarse por completo antes de volver a la vida silvestre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Valle de Aburrá ha recuperado 15 tucanes desde 2024

Después del rescate, las autoridades confirmaron que estos animales tienen presencia en sectores urbanos de municipios como Envigado, lo que puede llevar a la captura, transporte o comercialización ilegal.

Desde 2024, las autoridades ambientales han recuperado 15 tucanes en el Valle de Aburrá. La cifra expone una problemática que afecta a las especies que son extraídas de sus hábitats y trasladados a lugares donde no cuentan con las condiciones ecológicas ni las redes naturales que necesitan.

La captura de estas aves interrumpe procesos clave en los ecosistemas de origen. Los tucanes participan en la dispersión de semillas al consumir frutos y trasladarse entre áreas boscosas, así que cuando son retirados de esos entornos, las afectaciones no recaen únicamente sobre el ejemplar, sino en las dinámicas de la fauna y flora con las que interactúa.

Además, la permanencia en cautiverio puede generar lesiones, deficiencias nutricionales, enfermedades y cambios de comportamiento.

Dos tucanes de pico amarillo y garganta blanca posados en las ramas de una palmera con racimos de frutos morados.
Los tucanes de pechera son animales relevantes para el ecosistema por lo que se pide evitar el tráfico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Área Metropolitana reiteró que la ciudadanía no debe comprar, mantener, transportar ni comercializar fauna silvestre. Ante un animal vulnerable o un posible caso de tenencia ilegal, las personas pueden comunicarse con la línea de emergencias de fauna 304 630 0090, disponible para llamadas y mensajes de WhatsApp.

A través de ese canal, la entidad recibe reportes y coordina la atención de los casos que requieren intervención.

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