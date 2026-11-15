Deportes

Así quedó el calendario completo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay: partidos, fechas y clásicos

Los cuadrangulares semifinales del segundo semestre de la Liga BetPlay iniciarán el sábado 21 de noviembre de 2026 con los partidos entre Atlético Bucaramanga y América de Cali e Independiente Medellín contra Santa Fe

Trofeo Liga BetPlay I-2024 - crédito Vizzor Image
Los cuadrangulares semifinales tendrán clásicos regionales, como Atlético Nacional frente a Independiente Medellín y América de Cali ante Deportivo Cali (Vizzor Image)
Guardar

Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Santa Fe, Independiente Medellín, Millonarios y Once Caldas, son los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay del segundo semestre de 2026.

El grupo A quedó integrado por Atlético Nacional, Once Caldas, Santa Fe e Independiente Medellín. El grupo B, por América de Cali, Atlético Bucaramanga, Millonarios y Deportivo Cali.

PUBLICIDAD

La primera fecha comenzará el sábado 21 de noviembre con el partido entre Atlético Bucaramanga y América de Cali, en el estadio Américo Montanini. Luego, Independiente Medellín enfrentará a Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot.

Liga BetPlay
La primera fecha comenzará el sábado 21 de noviembre con el partido entre Atlético Bucaramanga y América de Cali (Deportes Tolima)

El domingo 22 de noviembre, Deportivo Cali enfrentará a Millonarios en el estadio Palmaseca. La primera fecha concluirá con el partido entre Once Caldas y Atlético Nacional en el estadio Palogrande.

¿Cómo se jugarán las siguientes fechas?

En el grupo A, la segunda fecha tendrá los partidos entre Santa Fe y Once Caldas, y Atlético Nacional e Independiente Medellín. La tercera jornada enfrentará a Santa Fe con Atlético Nacional y a Independiente Medellín con Once Caldas.

PUBLICIDAD

En la cuarta fecha, Atlético Nacional recibirá a Santa Fe y Once Caldas a Independiente Medellín. La quinta jornada tendrá los encuentros entre Once Caldas y Santa Fe, e Independiente Medellín y Atlético Nacional. Por último, la sexta fecha se disputará con los partidos entre Santa Fe e Independiente Medellín, y Atlético Nacional y Once Caldas.

Santa Fe (@SantaFe/X)
En el grupo A, la segunda fecha tendrá los partidos entre Santa Fe y Once Caldas, y Atlético Nacional e Independiente Medellín (@SantaFe/X)

En el grupo B, la segunda fecha tendrá los partidos entre Millonarios y Atlético Bucaramanga, y América de Cali y Deportivo Cali. La tercera jornada enfrentará a Millonarios con América de Cali y a Deportivo Cali con Atlético Bucaramanga.

En la cuarta fecha, América de Cali recibirá a Millonarios y Atlético Bucaramanga a Deportivo Cali. La quinta jornada tendrá los encuentros entre Atlético Bucaramanga y Millonarios, y Deportivo Cali y América de Cali. Por último, la sexta fecha se disputará con los partidos entre Millonarios y Deportivo Cali, y América de Cali y Atlético Bucaramanga.

Millonarios (@MillosFCoficial/X)
La sexta fecha se disputará con los partidos entre Millonarios y Deportivo Cali, y América de Cali y Atlético Bucaramanga (@MillosFCoficial/X)

Todas las fechas de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay incluirán partidos históricos, como Millonarios ante América de Cali y el clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, entre otros encuentros.

Detalles de los clasificados

Atlético Nacional y América de Cali terminaron como los dos mejores equipos de la fase todos contra todos y aseguraron la ventaja deportiva para los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. El conjunto antioqueño lideró la tabla con 40 puntos y una diferencia de gol de +20, mientras que el equipo vallecaucano fue segundo con 36 unidades y +16.

Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Santa Fe, Independiente Medellín, Millonarios y Once Caldas completaron los ocho clasificados. Deportivo Cali y Bucaramanga sumaron 35 puntos, Santa Fe alcanzó 34, Medellín llegó a 32, Millonarios registró 30 y Once Caldas obtuvo el último cupo con 28 unidades.

En la fecha 19, Atlético Nacional empató 1-1 con Once Caldas, resultado que confirmó la presencia de ambos en la siguiente fase. América de Cali venció 2-0 a Deportivo Pereira, Deportivo Cali igualó 2-2 con Deportes Tolima, Bucaramanga superó 1-0 a Fortaleza, Santa Fe derrotó 2-0 a Internacional de Bogotá, Millonarios ganó 2-0 ante Alianza e Independiente Medellín se impuso 1-0 frente a Águilas Doradas.

Tabla de posiciones

  1. Atlético Nacional: 40 puntos (+20)
  2. América de Cali: 36 puntos (+16)
  3. Deportivo Cali: 35 puntos (+16)
  4. Bucaramanga: 35 puntos (+14)
  5. Santa Fe: 34 puntos (+12)
  6. Medellín: 32 puntos (+4)
  7. Millonarios: 30 puntos (+11)
  8. Once Caldas: 28 puntos (+4)
  9. Deportes Tolima: 27 puntos (+2)
  10. Cúcuta Deportivo: 27 puntos (-6)
  11. Águilas Doradas: 26 puntos (+1)
  12. Llaneros: 24 puntos (-3)
  13. Internacional de Bogotá: 23 puntos (0)
  14. Junior de Barranquilla: 22 puntos (-1)
  15. Boyacá Chicó: 20 puntos (-14)
  16. Alianza: 18 puntos (-15)
  17. Deportivo Pereira: 17 puntos (-12)
  18. Deportivo Pasto: 15 puntos (-17)
  19. Jaguares de Córdoba: 13 puntos (-20)
  20. Fortaleza: 12 puntos (-12)

Temas Relacionados

Cuadrangulares Liga BetPlayLiga BetPlayFechas de los cuadrangularesPartidos de cuadrangularesColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jugadores del Deportivo Pasto denuncian nuevo incumplimiento con los salarios: pidieron intervención de la Dimayor

El club lleva dos fechas afrontando la Liga BetPlay con plantilla sub-20 por el cese de actividades de la nómina profesional, que mostró su situación ante la falta de dinero

Jugadores del Deportivo Pasto denuncian nuevo incumplimiento con los salarios: pidieron intervención de la Dimayor

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, reveló la clave para superar los cuadrangulares de la Liga BetPlay

El entrenador devolvió al equipo a la ronda semifinal después de año y medio de ausencia, luego de vencer 2-0 a Alianza, y compartirá grupo con América, Cali y Bucaramanga

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, reveló la clave para superar los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Cómo quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay para 2027: dos equipos en alto riesgo

A falta de ratificarse el sistema para la próxima temporada, todo quedó listo para la próxima pelea por mantener la categoría, junto con los dos ascendidos

Cómo quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay para 2027: dos equipos en alto riesgo

Dallas Mavericks vs. Boston Celtics: hora y canal de televisión para ver en Colombia el duelo de la NBA

Los Celtics, líderes del Este con marca de 10-2, reciben a unos Mavericks que llegan golpeados tras su derrota por 39 puntos ante Minnesota

Dallas Mavericks vs. Boston Celtics: hora y canal de televisión para ver en Colombia el duelo de la NBA

De qué trata el famoso “punto invisible” en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Atlético Nacional y América de Cali lo ganaron

La Dimayor le ha dado un beneficio a los líderes del Todos contra Todos que puede ser de mucha ayuda, pero no siempre ha sido aprovechado

De qué trata el famoso “punto invisible” en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Atlético Nacional y América de Cali lo ganaron
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón se burló de ‘Stream Fighters’ al afirmar que su nombre fue el más mencionado del evento sin estar invitada

Yina Calderón se burló de ‘Stream Fighters’ al afirmar que su nombre fue el más mencionado del evento sin estar invitada

Andrés Sandoval celebra su absolución en proceso por presunta violencia intrafamiliar: Katty Osorio, expareja se pronunció

Andrea Valdiri responde a las acusaciones de trampa tras vencer a La Divaza en 'Stream Fighters 5'

“No estoy embarazada”: La cantante Jenny López aclaró que los montajes en redes son falsos

Robert Farah aplaudió la fortaleza mental de Emiro Navarro tras su triunfo en ‘Stream Fighters 5’: “Lo que te propones lo logras”

Deportes

Jugadores del Deportivo Pasto denuncian nuevo incumplimiento con los salarios: pidieron intervención de la Dimayor

Jugadores del Deportivo Pasto denuncian nuevo incumplimiento con los salarios: pidieron intervención de la Dimayor

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, reveló la clave para superar los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Cómo quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay para 2027: dos equipos en alto riesgo

Dallas Mavericks vs. Boston Celtics: hora y canal de televisión para ver en Colombia el duelo de la NBA

De qué trata el famoso “punto invisible” en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Atlético Nacional y América de Cali lo ganaron