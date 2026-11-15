Así quedó el calendario completo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay: partidos, fechas y clásicos

Los cuadrangulares semifinales tendrán clásicos regionales, como Atlético Nacional frente a Independiente Medellín y América de Cali ante Deportivo Cali (Vizzor Image)

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Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Santa Fe, Independiente Medellín, Millonarios y Once Caldas, son los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay del segundo semestre de 2026.

El grupo A quedó integrado por Atlético Nacional, Once Caldas, Santa Fe e Independiente Medellín. El grupo B, por América de Cali, Atlético Bucaramanga, Millonarios y Deportivo Cali.

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La primera fecha comenzará el sábado 21 de noviembre con el partido entre Atlético Bucaramanga y América de Cali, en el estadio Américo Montanini. Luego, Independiente Medellín enfrentará a Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot.

La primera fecha comenzará el sábado 21 de noviembre con el partido entre Atlético Bucaramanga y América de Cali (Deportes Tolima)

El domingo 22 de noviembre, Deportivo Cali enfrentará a Millonarios en el estadio Palmaseca. La primera fecha concluirá con el partido entre Once Caldas y Atlético Nacional en el estadio Palogrande.

¿Cómo se jugarán las siguientes fechas?

En el grupo A, la segunda fecha tendrá los partidos entre Santa Fe y Once Caldas, y Atlético Nacional e Independiente Medellín. La tercera jornada enfrentará a Santa Fe con Atlético Nacional y a Independiente Medellín con Once Caldas.

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En la cuarta fecha, Atlético Nacional recibirá a Santa Fe y Once Caldas a Independiente Medellín. La quinta jornada tendrá los encuentros entre Once Caldas y Santa Fe, e Independiente Medellín y Atlético Nacional. Por último, la sexta fecha se disputará con los partidos entre Santa Fe e Independiente Medellín, y Atlético Nacional y Once Caldas.

En el grupo A, la segunda fecha tendrá los partidos entre Santa Fe y Once Caldas, y Atlético Nacional e Independiente Medellín (@SantaFe/X)

En el grupo B, la segunda fecha tendrá los partidos entre Millonarios y Atlético Bucaramanga, y América de Cali y Deportivo Cali. La tercera jornada enfrentará a Millonarios con América de Cali y a Deportivo Cali con Atlético Bucaramanga.

En la cuarta fecha, América de Cali recibirá a Millonarios y Atlético Bucaramanga a Deportivo Cali. La quinta jornada tendrá los encuentros entre Atlético Bucaramanga y Millonarios, y Deportivo Cali y América de Cali. Por último, la sexta fecha se disputará con los partidos entre Millonarios y Deportivo Cali, y América de Cali y Atlético Bucaramanga.

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La sexta fecha se disputará con los partidos entre Millonarios y Deportivo Cali, y América de Cali y Atlético Bucaramanga (@MillosFCoficial/X)

Todas las fechas de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay incluirán partidos históricos, como Millonarios ante América de Cali y el clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, entre otros encuentros.

Detalles de los clasificados

Atlético Nacional y América de Cali terminaron como los dos mejores equipos de la fase todos contra todos y aseguraron la ventaja deportiva para los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. El conjunto antioqueño lideró la tabla con 40 puntos y una diferencia de gol de +20, mientras que el equipo vallecaucano fue segundo con 36 unidades y +16.

Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Santa Fe, Independiente Medellín, Millonarios y Once Caldas completaron los ocho clasificados. Deportivo Cali y Bucaramanga sumaron 35 puntos, Santa Fe alcanzó 34, Medellín llegó a 32, Millonarios registró 30 y Once Caldas obtuvo el último cupo con 28 unidades.

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En la fecha 19, Atlético Nacional empató 1-1 con Once Caldas, resultado que confirmó la presencia de ambos en la siguiente fase. América de Cali venció 2-0 a Deportivo Pereira, Deportivo Cali igualó 2-2 con Deportes Tolima, Bucaramanga superó 1-0 a Fortaleza, Santa Fe derrotó 2-0 a Internacional de Bogotá, Millonarios ganó 2-0 ante Alianza e Independiente Medellín se impuso 1-0 frente a Águilas Doradas.

Tabla de posiciones

Atlético Nacional: 40 puntos (+20) América de Cali: 36 puntos (+16) Deportivo Cali: 35 puntos (+16) Bucaramanga: 35 puntos (+14) Santa Fe: 34 puntos (+12) Medellín: 32 puntos (+4) Millonarios: 30 puntos (+11) Once Caldas: 28 puntos (+4) Deportes Tolima: 27 puntos (+2) Cúcuta Deportivo: 27 puntos (-6) Águilas Doradas: 26 puntos (+1) Llaneros: 24 puntos (-3) Internacional de Bogotá: 23 puntos (0) Junior de Barranquilla: 22 puntos (-1) Boyacá Chicó: 20 puntos (-14) Alianza: 18 puntos (-15) Deportivo Pereira: 17 puntos (-12) Deportivo Pasto: 15 puntos (-17) Jaguares de Córdoba: 13 puntos (-20) Fortaleza: 12 puntos (-12)