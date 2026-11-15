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Rodrigo Contreras desafió a los rivales tras clasificar con Millonarios a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: “Tienen que aguantar la presión”

El atacante argentino afirmó que los adversarios deberán soportar la exigencia del club azul durante la fase que definirá a los finalistas de la Liga BetPlay

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Después del 2-0 ante Alianza Valledupar, el futbolista valoró el ingreso del cuadro capitalino a los cuadrangulares y anticipó una competencia distinta (Cristian Bayona/Colprensa)
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Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios, lanzó un mensaje a los rivales del equipo bogotano tras la clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

El jugador argentino aseguró que los demás equipos deberán afrontar “la presión de un equipo grande” en la disputa por el cupo a la final.

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El conjunto bogotano aseguró su presencia en la siguiente fase tras vencer 2-0 a Alianza Valledupar en la última jornada del todos contra todos. Los goles fueron de Mateo García y Carlos Darwin Quintero, mientras que Contreras aportó las dos asistencias.

Millonarios
Millonarios aseguró su presencia en la siguiente fase tras vencer 2-0 a Alianza Valledupar en la última jornada del todos contra todos (Colprensa)

La clasificación llegó después de una fecha decisiva para el equipo azul, que necesitaba imponerse para no depender de otros resultados. Con el triunfo, terminó séptimo con 30 puntos, producto de siete victorias, nueve empates y tres derrotas.

Contreras advirtió sobre la presión de Millonarios

Al referirse a la entrada del club a los cuadrangulares, Rodrigo Contreras dejó una frase dirigida a los equipos que competirán por el título.

“Arranca una cuenta nueva. Ninguno quería que Millonarios clasificara; ahora estamos dentro y tienen que aguantar la presión de un equipo grande como este y vamos a seguir por la final, que creo que ese equipo se lo merece”, expresó el atacante.

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Millonarios integrará el Grupo B junto a América de Cali, Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga. Contreras consideró que la fase semifinal tendrá condiciones distintas a las de la etapa regular.

“Creo que no perdimos ninguno. Salvo el partido contra América allá, después empatamos acá en Cali los dos. Va a ser un torneo aparte. Ellos nos van a respetar y vamos a ir a buscar la final como un equipo grande”, afirmó.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Rodrigo Contreras consideró que la fase semifinal tendrá condiciones distintas a las de la etapa regular (Cristian Bayona/Colprensa)

Millonarios debutará como visitante ante Deportivo Cali

El calendario del equipo capitalino comenzará con la visita a Deportivo Cali. Después recibirá a Bucaramanga y a América de Cali, antes de afrontar los partidos de vuelta ante esos mismos rivales.

La programación para Millonarios contempla seis encuentros: Deportivo Cali como visitante en la primera fecha; Bucaramanga y América de Cali en condición de local en las jornadas dos y tres; América y Bucaramanga fuera de casa en las fechas cuatro y cinco; y Deportivo Cali en El Campín en la última jornada.

El delantero también habló de su presente individual. Reconoció que le faltó gol durante el semestre, aunque sostuvo que puede aportar al funcionamiento colectivo con asistencias.

“Siempre he sido autocrítico, sé que me faltaba el gol. Llevaba tiempo sin jugar. Tuve dos lesiones que me pararon un poco, no tenía lesiones hace cuatro años”, manifestó.

Resto del calendario

La primera jornada de los cuadrangulares comenzará el sábado 21 de noviembre. Atlético Bucaramanga recibirá a América de Cali en el estadio Américo Montanini, mientras que Independiente Medellín será local ante Santa Fe en el Atanasio Girardot.

La programación continuará el domingo 22 de noviembre con el duelo entre Deportivo Cali y Millonarios en Palmaseca. La fecha inicial cerrará con el encuentro entre Once Caldas y Atlético Nacional en el Palogrande.

Millonarios (@MillosFCoficial/X)
El calendario de Millonarios comenzará con la visita a Deportivo Cali. Después recibirá a Bucaramanga y a América de Cali (@MillosFCoficial/X)

Rodrigo Contreras pidió respaldo para el plantel durante los cuadrangulares. “Tenemos que entender que todos somos un grupo, la gente tiene que alentar”, dijo.

En el Grupo A, Santa Fe se medirá con Once Caldas y Atlético Nacional jugará ante Independiente Medellín en la segunda fecha. Para la tercera jornada, Santa Fe enfrentará a Nacional, mientras que Medellín recibirá a Once Caldas.

La cuarta fecha incluirá los partidos Atlético Nacional-Santa Fe y Once Caldas-Independiente Medellín. En la quinta se repetirán los cruces con Once Caldas como local frente a Santa Fe e Independiente Medellín ante Atlético Nacional. La fase terminará con Santa Fe-Independiente Medellín y Atlético Nacional-Once Caldas.

Por el Grupo B, Millonarios recibirá a Atlético Bucaramanga y América de Cali hará lo propio frente a Deportivo Cali durante la segunda fecha. En la tercera, Millonarios chocará con América y Deportivo Cali será local ante Bucaramanga.

La cuarta jornada tendrá los compromisos América de Cali-Millonarios y Atlético Bucaramanga-Deportivo Cali. En la quinta fecha, Bucaramanga enfrentará a Millonarios y Deportivo Cali jugará contra América. Finalmente, Millonarios recibirá a Deportivo Cali y América de Cali será local ante Atlético Bucaramanga en la sexta jornada.

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