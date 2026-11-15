Radamel Falcao no ocultó su emoción por volver a vestir la camisa del Atlético de Madrid: “Defender este escudo siempre lo valoro”

El futbolista colombiano recordó con emoción sus momentos vividos en el cuadro Colchonero (Atlético de Madrid/X)

Guardar

Radamel Falcao García volverá a jugar tras varios meses de inactividad el domingo 15 de noviembre de 2026, cuando integre al equipo de leyendas del Atlético de Madrid en un amistoso ante los ídolos del América de México.

El delantero colombiano volverá a utilizar la camiseta rojiblanca en Puebla, escenario de un encuentro que reunirá a exfiguras de ambos clubes.

PUBLICIDAD

Horas antes del partido, el atacante sudamericano habló con el equipo digital del conjunto español y expresó su satisfacción por regresar a una institución a la que representó entre 2011 y 2013. “Después de mucho tiempo, mucha alegría de ponerme nuevamente estos colores, reencontrarme con excompañeros (...) defender este escudo siempre es algo que valoro mucho”, afirmó el colombiano.

Radamel Falcao García integra el equipo de leyendas del Atlético de Madrid para enfrentar al América de México en Puebla. (AFP)

También evocó algunos pasajes de su etapa en Madrid, entre ellos las celebraciones de títulos y su vínculo con la afición. “Las vueltas olímpicas, el ir a Neptuno (centro de Madrid) y encontrarnos con nuestra gente, esas tardes y noches donde marqué goles”, enumeró el delantero.

PUBLICIDAD

Finalmente, el goleador de la selección Colombia apuntó al objetivo del amistoso y expresó que espera una jornada que llene las expectativas de los asistentes. “Lo ideal es poder darle un buen espectáculo a la gente y que puedan disfrutar de lo que va a ser este partido”, sostuvo.

El paso de Falcao por el Atlético de Madrid

La etapa de Radamel Falcao García en el Atlético abarcó las temporadas 2011-2012 y 2012-2013. En ese período, el delantero disputó 91 encuentros oficiales y convirtió 70 goles, de acuerdo con los registros del club.

El atacante registró 70 goles en 91 partidos oficiales con el Atlético de Madrid entre las temporadas 2011 y 2013. (Reuters)

El atacante fue parte de los equipos que conquistaron la UEFA Europa League de 2012, la Supercopa de Europa de ese año y la Copa del Rey de 2013. Los dos primeros quedaron en la memoria de los hinchas rojiblancos; en la final continental ante Athletic Club de Bilbao marcó dos tantos en el triunfo 3-0, y meses después firmó un triplete en la victoria 4-1 sobre Chelsea por la Supercopa europea.

PUBLICIDAD

Entre sus actuaciones más recordadas también figura el partido en el que anotó cinco goles frente a Deportivo La Coruña en el antiguo estadio Vicente Calderón. Su promedio durante el ciclo rojiblanco fue de 0,77 goles por partido oficial.

El partido de leyendas se jugará en el estadio Cuauhtémoc de Puebla

El amistoso entre las leyendas de Atlético de Madrid y América se disputará este domingo 15 de noviembre en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla. El inicio está programado para las 6:00 p. m. (hora México), es decir, a las 7:00 p. m. (hora Colombia).

El partido amistoso en el estadio Cuauhtémoc reúne a figuras del fútbol internacional como David Villa, Diego Godín y Cuauhtémoc Blanco. (Facebook)

Además de Falcao, el equipo español contará con exjugadores como David Villa, Diego Godín, Juanfran, Raúl García y Maxi Rodríguez. Por América estarán Cuauhtémoc Blanco, Salvador Cabañas, Luis Roberto Alves Zague, Oribe Peralta y Rubens Sambueza.

PUBLICIDAD

El encuentro no tendrá carácter oficial y permitirá que el colombiano vuelva a representar al club madrileño, mientras su futuro en el fútbol profesional continúa sin una definición pública.

Actualidad de Falcao

El último equipo del delantero nacional fue Millonarios FC de Colombia, equipo en el que estuvo desde julio de 2024 hasta junio de 2025, donde se quedó ad portas de las finales de ambos torneos.

Tras ello, se decidió radicar en Panamá tras participar como invitado de ESPN para comentar los encuentros de la selección Colombia en el Mundial 2026. Allí, fue visto junto al preparador y rehabilitador Luis Fernando Lastra, que integra el plantel técnico del club local San Francisco.

PUBLICIDAD

El último club profesional de Falcao fue Millonarios de Colombia, institución en la que compitió hasta junio de 2025. (REUTERS/Agustin Marcarian)

La cercanía del jugador con los propietarios del equipo alimentó las versiones sobre una posible llegada al plantel. Sin embargo, el equipo panameño negó que exista un contrato o acuerdo formal, por lo que el futuro deportivo del delantero colombiano continúa sin definición.

San Francisco atribuyó las versiones a la amistad que une a Falcao con los dueños de la institución, pero fue explícito sobre la inexistencia de una negociación. El club sostuvo: “No existe ningún contrato, acuerdo formal ni planes” para que el delantero se una a la plantilla.

La entidad también solicitó a los medios y a la opinión pública “respetar la privacidad” del futbolista y su familia.