Yina Calderón se burló de ‘Stream Fighters’ al afirmar que su nombre fue el más mencionado del evento sin estar invitada

La empresaria de fajas se burló de que aunque no estuvo como invitada, fue uno de los personajes virales de la jornada (@yinacalderontv/IG)

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Yina Calderón reclamó con ironía derechos de autor tras ser la figura más mencionada en Stream Fighters 5 sin haber pisado el Coliseo MedPlus de Bogotá, donde el sábado 14 de noviembre se celebró la quinta edición del evento de boxeo organizado por el streamer Westcol.

“Yo nunca había visto un evento donde la persona más nombrada no asista. Yo”, dijo la creadora de contenido colombiana en sus redes sociales, entre risas. “Vamos, Carlos. Carlos, hágame el favor y me manda mi cheque. No me dijeron que mi nombre iba a ser tan utilizado en esta edición. Entonces, por derecho de autor...”, añadió, en referencia directa a Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol y organizador de la velada.

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El nombre de Calderón resonó durante toda la velada sin que ella participara

La presencia simbólica de Yina Calderón en Stream Fighters 5 no fue casual. Durante la noche, el influenciador Valentino Lázaro tomó el micrófono y declaró ante el público: “Yo sé que mucha gente del país me detesta, pero yo dije que por nada del mundo sería una Yina Calderón”, en alusión directa al episodio más polémico de la edición anterior.

La pelea estelar de 'Stream Fighters 4' entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en el Coliseo Medplus duró apenas 20 segundos, lo que aguantó la huilense antes de quitarse los guantes y retirarse - crédito @stream_fighters/Instagram

Por su parte, la presentadora Yaya Muñoz fue consultada sobre qué ocurriría si un combatiente decidía retirarse como lo hizo Calderón en 2025: respondió que todos los participantes firmaron una cláusula con consecuencias económicas para ese escenario.

La ola de menciones no se limitó al escenario. La actriz Lina Tejeiro también la vinculó desde sus redes cuando Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, perdió en apenas cinco segundos por una dislocación de hombro. “No duró parado ni 5 segundos. Jajaja me acordé de alguien”, escribió Tejeiro en su cuenta de X, en una referencia que sus seguidores interpretaron de inmediato.

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Calderón también cuestionó el alcance de la edición frente al año pasado

Lejos de limitarse al reclamo irónico, Calderón aprovechó para lanzar un dardo al rendimiento del evento. “Y ni así lograron los cuatro millones de conectados del año pasado”, señaló, en comparación con la audiencia que registró la edición en la que ella misma participó y que terminó en polémica cuando abandonó el ring a los 20 segundos de su combate contra Andrea Valdiri.

Calderón también se pronunció sobre el triunfo de Andrea Valdiri sobre La Divaza y agradeció al creador de contenido de origen venezolano por darle el cinturón a la barranquillera - crédito @stream_fighters/ Instagram

La influencer también tuvo palabras para los resultados de la cartelera: “Muchas gracias a la Divaza por regalarle ese cinturón a Valdivia, y se lo debíamos”, dijo, en referencia a la victoria de Valdiri sobre La Divaza en uno de los combates de la noche.

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Su ausencia en el evento siguió a semanas de comentarios y condiciones públicas

Meses antes de la velada, Calderón había dejado abierta la posibilidad de regresar al ring, pero con condiciones. A través de sus historias de Instagram, afirmó que solo volvería si se enfrentaba a alguien con quien mantuviera una rivalidad real, y mencionó de forma explícita a Aída Victoria Merlano y a la mexicana Yeri Mua.

“Esta vez no me escapo, esta vez les doy un buen show. Pero mis rivales tienen que ser: Aída Victoria Merlano o la cara de caballo Yeri Mua de México. Doy la pelea”, afirmó entonces. Ninguno de esos enfrentamientos se concretó, y Calderón no apareció en la cartelera definitiva.

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Las dudas de la empresaria sobre el enfrentamiento y la presión mediática han inquietado a su entorno, mientras la expectativa crece por su presentación frente a Andrea Valdiri - crédito @stream_fighters/ Instagram

La creadora de contenido cerró su pronunciamiento con un anuncio: “Nos vemos el lunes en Telemundo”, dejando pendiente su próxima aparición pública en el canal estadounidense.