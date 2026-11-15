Colombia

Conductores exonerados de multas de tránsito pagaron más de $966 millones por vehículos inmovilizados en Bogotá, reveló la Contraloría

La auditoría estableció que 503 sanciones fueron retiradas por deficiencias operativas y que personas exoneradas asumieron costos tras la retención de sus automotores, hechos que motivaron solicitudes de investigación administrativa

Hasta mayo de 2024, las autoridades de tránsito de Bogotá inmovilizaron aproximadamente 123.450 vehículos - crédito Alcaldía de Bogotá
La Contraloría de Bogotá identificó dos hallazgos con alcance disciplinario por irregularidades en comparendos y cobros de patios (Alcaldía de Bogotá)
Guardar

La Contraloría de Bogotá identificó dos hallazgos administrativos con posible alcance disciplinario por fallas en la imposición de comparendos y en los cobros por grúas y patios en la capital. Las irregularidades involucrarían directamente a la Secretaría de Movilidad.

La revisión señala que 503 sanciones fueron exoneradas por deficiencias en los procedimientos de los agentes, mientras 1.678 ciudadanos declarados no infractores pagaron más de $966 millones por la inmovilización de sus vehículos.

PUBLICIDAD

Las observaciones se conocen tras las denuncias de conductores y motociclistas sobre presuntos procedimientos irregulares, sanciones sin fundamento e inmovilizaciones que generaron costos aun cuando los afectados fueron exonerados. El concejal de Bogotá Julián Forero había solicitado a los organismos de control revisar las actuaciones de los agentes de tránsito y el cumplimiento del contrato de grúas y patios.

Julián Forero - Fuchi
El concejal Julián Forero solicitó a los entes de control establecer las responsabilidades de los funcionarios frente a estos cobros (Concejo de Bogotá)

La auditoría cuestionó 503 comparendos que terminaron exonerados

El primer hallazgo se concentra en 503 comparendos que fueron retirados por deficiencias en los procedimientos. La Contraloría concluyó que las actuaciones que llevaron a esas sanciones presentaron fallas que exigieron su posterior exoneración.

El resultado abre interrogantes sobre los controles internos de la Secretaría Distrital de Movilidad antes y después de imponer una multa. Forero sostuvo que los casos muestran un problema que los usuarios habían denunciado de forma reiterada ante el Concejo de Bogotá.

PUBLICIDAD

“Los malos procedimientos de algunos agentes terminan afectando el bolsillo de los conductores y después nadie responde”, afirmó el cabildante. El concejal pidió que las investigaciones determinen si hubo responsabilidades disciplinarias y cuáles correctivos se adoptarán.

Grúa-Colombia-Bogotá
La auditoría evidenció que 503 multas de tránsito quedaron sin efecto debido a errores de procedimiento de los agentes (Secretaría de Movilidad)

Más de $966 millones fueron pagados por ciudadanos no infractores

El segundo hallazgo abarca los costos generados por la inmovilización. Según la revisión, 1.678 personas que fueron declaradas no infractoras pagaron más de $966 millones por grúas y patios.

La auditoría encontró deficiencias en las obligaciones contractuales que deben aplicarse frente a ciudadanos exonerados. El punto central es la devolución de los dineros cobrados a quienes no debían asumir los costos derivados de la retención de sus vehículos.

Forero anunció que solicitará información a la Personería de Bogotá y a la Secretaría de Movilidad sobre el número de funcionarios investigados o sancionados, los recursos reintegrados y las acciones para evitar nuevos casos. “De nada sirve encontrar irregularidades si todo termina en un informe y los ciudadanos siguen siendo los afectados”, señaló.

Estacionar en lugares prohibidos en Bogotá implica una multa de $604.100 y puede llevar a la suspensión de la licencia en caso de reincidencia - crédito Secretaría de Movilidad
Un total de 1.678 conductores declarados no infractores pagaron más de 966 millones de pesos por la retención de sus vehículo (Secretaría de Movilidad)

Bogotá impuso 567 comparendos antes de que rigiera la restricción de Halloween

Las dudas sobre los procedimientos de tránsito se sumaron a un episodio ocurrido durante la noche del 29 de octubre de 2026. La Alcaldía Mayor de Bogotá reconoció que 567 comparendos fueron impuestos de forma irregular porque el Decreto 472 de 2026 aún no estaba vigente.

Aunque el acto fue expedido el 27 de octubre, una falla en el aplicativo del Registro Distrital retrasó su publicación hasta el 30 de octubre. Pese a ello, las autoridades iniciaron operativos y sancionaron a motociclistas durante la noche anterior.

Forero cuestionó que se aplicaran controles antes de la entrada en vigencia de la norma. También pidió precisar cuántos vehículos fueron inmovilizados, cuántas sanciones ya quedaron sin efecto y cuánto dinero debe devolverse por multas, grúas y patios.

Un motociclista entrega documentos a un agente de tránsito junto a una motocicleta azul en una calle urbana iluminada de noche
La Alcaldía de Bogotá aplicó 567 sanciones viales en la jornada de Halloween antes de la entrada en vigencia del decreto regulatorio (Secretaría de Movilidad)

La respuesta de la Secretaría de Movilidad a una investigación del equipo del concejal indicó que, entre 2024 y septiembre de 2026, 24 ciudadanos exonerados aún tenían pendientes más de $16 millones por recibir por conceptos de grúas y patios. Para el cabildante, ese antecedente plantea dudas sobre la capacidad institucional para reintegrar con oportunidad los pagos de los motociclistas afectados durante la restricción de Halloween.

El trámite de devolución no está publicado en la página de Movilidad

La información entregada por la entidad también indica que el procedimiento CF-PR-02, utilizado para devolver los valores pagados por grúas y patios, no está disponible en la página web de la Secretaría. El trámite es administrado por el concesionario GyP Bogotá S.A.S. e involucra a la Secretaría, la interventoría y la entidad fiduciaria.

El proceso contempla la notificación de la exoneración, el envío y validación de documentos, el contacto con la persona afectada y la autorización del desembolso. Sin embargo, la falta de publicación limita el acceso de los ciudadanos a las reglas y etapas del trámite.

La secretaría también señaló que entre 2024 y 2026 no efectuó pagos por daño emergente o lucro cesante dentro de los procesos contravencionales. Esas reclamaciones deben presentarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mientras que la devolución administrativa se restringe a los cobros de grúas y patios.

La Alcaldía de Bogotá prohibió el parrillero en motocicleta y restringió la circulación en 19 corredores viales hasta el 3 de noviembre. (@Secmovilidadbog / X)
La Secretaría de Movilidad mantiene saldos pendientes por más de 16 millones de pesos con 24 ciudadanos exonerados de infracciones. (@Secmovilidadbog / X)

La Oficina de Control Disciplinario Interno de Movilidad no registra, para las vigencias consultadas, investigaciones en etapa de instrucción por la tipología relacionada con esos perjuicios. Forero pidió que los organismos de control revisen las actuaciones vinculadas con la jornada del 29 de octubre y determinen las eventuales responsabilidades administrativas y disciplinarias.

Temas Relacionados

Multas de tránsitoPatios BogotáMultas exoneradas BogotáContraloría BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

9 menores se fugaron del CAE Buen Pastor de Cali por los techos: la Personería exigió medidas urgentes

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 15 de noviembre, luego de que los adolescentes retiraran o dañaran láminas y se desplazaran por los techos cercanos del barrio Villanueva

9 menores se fugaron del CAE Buen Pastor de Cali por los techos: la Personería exigió medidas urgentes

Rescatan en Medellín a un tucán tras ocho meses de cautiverio y con las alas cortadas

La Policía entregó al Área Metropolitana un ave juvenil que no podía volar al centro especializado, donde profesionales evalúan su rehabilitación y una posible devolución a la vida silvestre posterior

Rescatan en Medellín a un tucán tras ocho meses de cautiverio y con las alas cortadas

Los pasaportes podrían llevar a Colombia a poner en juego más de un billón de pesos en Francia ante lío con la Casa de la Moneda de Portugal

El convenio con la Casa da Moeda exige una notificación escrita y una negociación directa; si fracasa, las partes podrán acudir a un tribunal de la Cámara de Comercio Internacional (CCI)

Los pasaportes podrían llevar a Colombia a poner en juego más de un billón de pesos en Francia ante lío con la Casa de la Moneda de Portugal

Más de 75 mujeres han sido asesinadas en el Atlántico durante 2026: Defensoría exige respuestas urgentes

Los crímenes contra mujeres y menores de edad, junto con las cifras de desapariciones, encendieron las alertas sobre la capacidad de respuesta de las instituciones en el departamento

Más de 75 mujeres han sido asesinadas en el Atlántico durante 2026: Defensoría exige respuestas urgentes

Pico y placa regional y plan retorno: así serán las medidas de movilidad para ingresar a Bogotá el lunes festivo 16 de noviembre

Los conductores que desobedezcan los horarios establecidos para acceder a la urbe afrontarán una penalización económica considerable y el traslado preventivo de su coche a los patios oficiales por parte de las autoridades

Pico y placa regional y plan retorno: así serán las medidas de movilidad para ingresar a Bogotá el lunes festivo 16 de noviembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

ENTRETENIMIENTO

Valentino Lázaro pide perdón a Emiro Navarro por la patada ilegal en 'Stream Fighters 5': "Ay no, que pena amigo"

Valentino Lázaro pide perdón a Emiro Navarro por la patada ilegal en 'Stream Fighters 5': "Ay no, que pena amigo"

Hijo de Jaime Molina hizo el retrato prometido a Rafael Escalona en Valledupar: “Un legado de amistad”

Yina Calderón se burló de ‘Stream Fighters’ al afirmar que su nombre fue el más mencionado del evento sin estar invitada

Andrés Sandoval celebra su absolución en proceso por presunta violencia intrafamiliar: Katty Osorio, expareja se pronunció

Andrea Valdiri responde a las acusaciones de trampa tras vencer a La Divaza en 'Stream Fighters 5'

Deportes

Alemania vs. Países Bajos: hora y dónde ver en Colombia el clásico europeo por la Nations League

Alemania vs. Países Bajos: hora y dónde ver en Colombia el clásico europeo por la Nations League

Rodrigo Contreras desafió a los rivales tras clasificar con Millonarios a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: “Tienen que aguantar la presión”

Dimayor desmintió a Acolfutpro por supuestos diálogos del presidente Carlos Mario Zuluaga con el Deportivo Pereira

Radamel Falcao no ocultó su emoción por volver a vestir la camisa del Atlético de Madrid: “Defender este escudo siempre lo valoro”

Así quedó el calendario completo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay: partidos, fechas y clásicos