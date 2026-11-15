9 menores se fugaron del CAE Buen Pastor de Cali por los techos: la Personería exigió medidas urgentes

Nueve menores de edad escaparon del Centro de Atención Especializada Buen Pastor en Cali a través de la cubierta de la edificación. (Personería de Cali)

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Nueve menores de edad que estaban bajo custodia en el Centro de Atención Especializada (CAE) Buen Pastor, en Cali, escaparon durante la madrugada del domingo 15 de noviembre tras utilizar la parte superior de las instalaciones. El caso abrió cuestionamientos sobre los controles de seguridad del lugar y motivó un pedido de medidas urgentes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

La evasión se produjo en el centro ubicado en el barrio Villanueva, donde permanecen adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. La información conocida hasta el momento indica que los jóvenes habrían retirado o dañado varias láminas de la cubierta para salir del recinto y desplazarse por los techos cercanos.

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Las autoridades no divulgaron las identidades de los nueve evadidos ni información sobre los procesos judiciales por los que estaban en el CAE. Tampoco se informó, hasta ahora, si alguno de ellos regresó al establecimiento o fue localizado por los equipos desplegados para su búsqueda.

Ruidos durante la madrugada alertaron sobre la salida de los jóvenes

Los primeros indicios de la fuga surgieron por ruidos inusuales que se escucharon durante la madrugada en la parte alta de la edificación. Esas señales llevaron a revisar la estructura, donde se habrían encontrado daños en las láminas utilizadas por los menores para abandonar el centro.

Los adolescentes dañaron varias láminas del techo para superar los controles internos sin pasar por los accesos principales. (Personería de Cali)

La salida por los techos habría permitido que los jóvenes superaran las barreras internas de custodia sin pasar por los accesos principales. Las circunstancias exactas de la evasión aún deben ser establecidas por las autoridades, entre ellas la hora en la que ocurrió la salida y el tiempo que transcurrió hasta que el personal del centro detectó que faltaban los adolescentes.

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El hecho también puso el foco en las condiciones de vigilancia nocturna dentro del establecimiento. La fuga ocurrió en un sector donde, según advertencias conocidas por las autoridades, la cubierta y otros elementos de la infraestructura presentaban condiciones que podían facilitar una evasión.

Vecinos del barrio Villanueva habían expresado inquietudes previas por las condiciones de seguridad del CAE Buen Pastor. Entre sus preocupaciones figuraba la fragilidad de algunas zonas de la estructura y la posibilidad de que los internos utilizaran los techos de inmuebles cercanos para salir del centro.

La Personería pidió cámaras, una garita activa y refuerzo del perímetro

Tras conocer la fuga, el personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, acudió al Centro de Atención Especializada Buen Pastor para verificar las condiciones del lugar y solicitar acciones inmediatas al Icbf.

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El personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, solicitó al Icbf la instalación de cámaras de vigilancia y la activación de una garita posterior. (Personería de Cali)

El representante del Ministerio Público pidió instalar cámaras de seguridad en puntos estratégicos del establecimiento, una medida que permitiría ampliar la vigilancia de zonas internas y externas. También solicitó habilitar la garita posterior, que podría reforzar el control sobre uno de los sectores del perímetro.

Mendoza Castrillón planteó, además, la necesidad de fortalecer el muro perimetral. La petición apunta a reducir las posibilidades de salida por áreas cercanas al cerramiento y a mejorar las condiciones de supervisión en el contorno del predio.

“La fuga de nueve jóvenes del CAE Buen Pastor evidencia fallas de seguridad que exigen correctivos inmediatos”, manifestó el personero tras su visita al centro.

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Las solicitudes incluyen una intervención en el entorno del establecimiento. El funcionario pidió coordinar con el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) la poda de la vegetación ubicada en áreas próximas al CAE, debido a que esa cobertura podría facilitar el ocultamiento de quienes logren salir del lugar.

Las autoridades mantienen la búsqueda de los nueve menores

El Ministerio Público pidió al Dagma la poda de la vegetación cercana y requirió el refuerzo urgente del muro perimetral. (Personería de Cali)

La prioridad inmediata de las autoridades es ubicar a los jóvenes y lograr su retorno al centro especializado. Los operativos de búsqueda se concentran en la zona cercana al establecimiento y en otros puntos que puedan resultar relevantes para establecer el recorrido posterior a la fuga.

La Personería insistió en que la búsqueda debe avanzar de forma paralela con la revisión de las condiciones que permitieron la evasión. La instalación de cámaras, el refuerzo del cerramiento, la activación de la garita posterior y la poda de la vegetación figuran entre las medidas solicitadas para evitar que se repita una situación similar.

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Hasta el momento, no se reportaron capturas ni retornos de los jóvenes al CAE Buen Pastor. Las autoridades continúan con las verificaciones sobre la fuga y deberán establecer si existieron fallas en los protocolos de vigilancia, en la infraestructura o en ambos aspectos.