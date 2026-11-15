Alemania vs. Países Bajos: hora y dónde ver en Colombia el clásico europeo por la Nations League

Alemania y los Países Bajos disputan en el Estadio Olímpico de Berlín la última jornada de la fase de grupos de la Nations League - crédito Piroschka Van De Wouw/REUTERS

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Alemania se verá las caras con los Países Bajos en uno de los encuentros más atractivos de la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Nations League, que será a las 8:45 p. m., 2:45 p. m. en Colombia, y se podrá ver en el país a través del canal deportivo Espn y su plataforma llamada Disney+ Premium.

El partido se disputará en el estadio olímpico de Berlín, uno de los escenarios de mayor historia en el mundo porque se construyó para los Juegos de 1936, fue sede de los mundiales de 1974 y 2006, además de la final de la Champions League 2015 y cuenta con una capacidad para más de 74.400 personas.

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La capital también será el escenario ideal para que los alemanes recuperen el camino hacia la clasificación a los cuartos de final porque, en la actualidad, son terceros del grupo 2, en la Liga A, con ocho puntos, mientras que los neerlandeses lideran con 11 puntos y a un paso de asegurar su cupo.

Así va el grupo 2 de la Liga A de la Nations League, en la que aún no se definen los dos clasificados a cuartos de final - crédito Uefa

Una victoria y esperar resultados

El inicio del proyecto de Jürgen Klopp al frente del cuadro alemán, que viene de fracasar en el Mundial 2026, no fue de la mejor manera porque nadie esperaba que una de las escuadras más poderosas del mundo estuviera desesperada por ganar para pasar de ronda en la Liga de Naciones de la Uefa.

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Alemania debe ganar ante los Países Bajos y esperar la caída de Grecia, que en este momento da la sorpresa porque es la segunda del grupo 2 con ocho puntos, pero le gana la posición a los teutones porque le ganó uno de los dos duelos en la zona, ya que los primeros criterios de desempate son los enfrentamientos entre ambos.

El equipo de Jürgen Klopp afronta el reto de clasificar a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Uefa en la última fecha - crédito Marko Djurica/REUTERS

De otro lado, los griegos reciben a Serbia en Atenas, donde un triunfo será suficiente para asegurar el cupo a cuartos de final, y dejar fuera del camino a uno de los candidatos al título, además de que sería el primer golpe delicado para Klopp al mando de los alemanes con apenas seis encuentros.

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Por el liderato del grupo

Con respecto a los neerlandeses, que también arrancaron un nuevo ciclo con el español Xavi Hernández, van por buen camino en la Liga de Naciones porque no han perdido ningún encuentro, son líderes y vienen de golear a Grecia por 7-0, lo que fue un espaldarazo al trabajo del español.

La “Naranja Mecánica” solo necesita un punto para asegurar el liderato del grupo 2, pues le saca ventaja de tres unidades a sus perseguidores, de ahí que la visita a Berlín no desespere al cuerpo técnico ni a los jugadores, pues la clave es la concentración y saber aprovechar los momentos para golpear a los alemanes.

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El equipo de los Países Bajos llega sin derrotas al cierre del grupo bajo la conducción técnica del entrenador Xavi Hernández - crédito Maurice Van Steen/REUTERS

El conjunto neerlandés espera hacer la diferencia en los pies del delantero Tijjani Reijnders, que juega en el Al-Qadsiah de la Superliga de Arabia Saudita, pero ya cuenta con cuatro anotaciones en la Nations League, a tres del máximo goleador Harry Kane.

Los anteriores enfrentamientos

Nations League 2026-2027: Países Bajos 1-1 Alemania

Nations League 2024-2025: Alemania 1-0 Países Bajos

Nations League 2024-2025: Países Bajos 1-1 Alemania

Amistoso: Alemania 2-1 Países Bajos

Amistoso: Países Bajos 1-1 Alemania

Los últimos cinco partidos de Alemania

Nations League 2026-2027: Serbia 1-3 Alemania

Nations League 2026-2027: Grecia 0-0 Alemania

Nations League 2026-2027: Alemania 2-0 Serbia

Nations League 2026-2027: Alemania 0-1 Grecia

Nations League 2026-2027: Países Bajos 1-1 Alemania

Países Bajos y sus últimos cinco juegos

Nations League 2026-2027: Países Bajos 7-0 Grecia

Nations League 2026-2027: Países Bajos 2-1 Serbia

Nations League 2026-2027: Grecia 2-2 Países Bajos

Nations League 2026-2027: Serbia 1-2 Países Bajos

Nations League 2026-2027: Países Bajos 1-1 Alemania

Terna arbitral

Árbitro: Glenn Nyberg

Primer asistente: Mahbod Beigi

Segundo asistente: Andreas Söderkvist

Cuarto árbitro: Adam Ladebäck

VAR: Marco Di Bello

AVAR: Aleandro Di Paolo