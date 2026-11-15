Colombia

Venezuela podría darle buenas noticias a Ecopetrol, pese a fuertes dudas que hay: “Creemos que tiene una salida buena”

La propuesta de deuda sénior financiará el préstamo “puente” para adquirir Brava Energy, la refinanciación de pasivos existentes y otros gastos corporativos, con vencimientos entre 2034 y 2037, anotaron desde Fitch Ratings

Ecopetrol es la empresa más rentable del Estado colombiano - Luisa González/Reuters
Ecopetrol es la empresa más rentable del Estado colombiano - Luisa González/Reuters
Guardar

Fitch Ratings mantiene la perspectiva neutral para el sector global de petróleo y gas y ratifica en ‘BB’ con perspectiva estable la calificación internacional de Ecopetrol, mientras su directora para América Latina, Adriana Eraso, descarta que una eventual normalización energética en Venezuela represente por ahora un riesgo para la petrolera colombiana.

Fitch considera que Venezuela no amenaza hoy la posición de Ecopetrol porque la compañía conserva demanda interna y abastece las refinerías locales, en tanto que una mayor actividad venezolana podría abrir opciones de crecimiento y diversificación. La calificación de ‘BB’ se sostiene en el vínculo con el Estado colombiano y en métricas financieras y operativas que la agencia estima adecuadas.

PUBLICIDAD

La perspectiva neutral del sector no implica un cambio en la nota crediticia de Ecopetrol, cuya evaluación continúa limitada por la calificación soberana de Colombia, también ‘BB’ con perspectiva estable. La posición neutral responde a la disciplina financiera que, a juicio de la firma, han mantenido las compañías petroleras durante un año de precios altos.

Venezuela y la posición de Ecopetrol

Eraso señaló que Venezuela podría aportar nuevos barriles al mercado regional y reactivar el gasoducto Antonio Ricaurte. Sin embargo, la calificadora no anticipa que ese escenario perjudique a la empresa colombiana. “Nosotros por ahora no vemos que vaya a ser peligroso para Ecopetrol, no lo vemos, creemos que tiene una salida buena, tiene una demanda que está ahí, además alimenta las refinerías locales”, dijo a Valora Analitik.

PUBLICIDAD

Fitch Ratings es una de las agencias calificadoras más importantes del mundo - Reinhard Krause/Reuters
Fitch Ratings es una de las agencias calificadoras más importantes del mundo - Reinhard Krause/Reuters

Planteó que una eventual recuperación del sector energético venezolano puede alterar la oferta regional, aunque también ampliar las alternativas de negocio para productores establecidos. “Más que un riesgo para los productores nacionales, yo creo que empezamos a verla como una oportunidad de crecimiento y diversificación”, afirmó.

Y es que la evaluación ocurre mientras Ecopetrol mantiene una presencia central en el mercado energético colombiano, con operaciones de producción, refinación y comercialización. Para Fitch, la demanda local y la integración de esos negocios contribuyen a sostener la posición de la compañía ante cambios en la oferta de los países vecinos.

Precios del crudo y disciplina financiera

El precio del Brent, de referencia para Colombia, pasó de USD60 por barril a picos cercanos a USD120 por el conflicto en Irán y las tensiones en Medio Oriente. Pese a ese repunte, Eraso indicó que las compañías evitaron trasladar el mayor ingreso a una expansión descontrolada de la inversión de capital.

“Vemos que con los precios de este año se generó muchísima caja, pero no vimos que hubiera una aceleración en Capex muy importante; no hubo un sobregasto. Lo que hicieron muchas empresas fue patear vencimientos, alargar deuda de 2027 y 2028 hasta 2030, 2031 e incluso 2033, y hacer repagos”, indicó al medio.

La adquisición accionaria de Brava fue clave para las utilidades de Ecopetrol - Ecopetrol
La adquisición accionaria de Brava fue clave para las utilidades de Ecopetrol - Ecopetrol

Fitch prevé que el Brent promedie USD70 por barril en 2027. La proyección contempla una estabilización geopolítica que llevaría a los países a recomponer sus inventarios estratégicos de crudo, con una moderación posterior de las cotizaciones.

Gas costa afuera y desarrollos no convencionales

En Colombia, la agencia identifica restricciones estructurales asociadas con la madurez de los campos y la ausencia de desarrollos no convencionales. Eraso destacó los proyectos de gas costa afuera que Ecopetrol desarrolla con Petrobras y OXY, al considerar que pueden aliviar el déficit de gas natural. El gas importado cuesta entre cinco y siete veces más que el producido localmente, según la directora de Fitch. Esa diferencia refuerza la importancia de los desarrollos costa afuera para el abastecimiento interno, aunque exigirán mayores recursos y tendrán efectos financieros sobre la compañía.

Además, la calificadora no modifica sus notas por anuncios de exploración o por cambios en la narrativa política sobre la fracturación hidráulica.

“Nosotros no podemos tomar ninguna decisión con un anuncio. Queremos ver cuándo lo van a hacer, con quién lo van a hacer, cuánto se va a demorar, cuánto capital va a demandar y cuándo vamos a ver los retornos. No es un switch que uno pone para arriba o para abajo”, puntualizó Eraso.

Fitch estima que los desarrollos no convencionales producirían resultados a mediano plazo y enfrentarían desafíos sociales y ambientales. La agencia requiere conocer los plazos, los socios, las necesidades de capital y los retornos esperados antes de incorporar esas iniciativas en su análisis crediticio.

Calificación, deuda y métricas de Ecopetrol

Fitch asignó el lunes 9 de noviembre de 2026 una calificación de ‘BB’ a una propuesta de emisión de bonos sénior no garantizados de Ecopetrol por hasta USD2.000 millones, con vencimientos entre 2034 y 2037. Los recursos financiarán el préstamo puente vinculado a la adquisición de Brava Energy, la refinanciación de deuda existente y otros fines corporativos, incluidos gastos y honorarios relacionados.

Joaquín Gutiérrez, presidente de Ecopetrol, afirmó que Ecopetrol elevó sus ganancias un 85,6% en el tercer trimestre de 2026 y acumuló $13,71 billones a septiembre de 2026, impulsada por los mayores precios del petróleo y los productos refinados - Ecopetrol

La petrolera mantiene calificaciones internacionales de incumplimiento de emisor de largo plazo, tanto en moneda local como extranjera, de ‘BB’ con perspectiva estable. Su perfil crediticio individual se ubica en ‘bbb-’, dentro del grado de inversión, mientras que sus notas nacionales son ‘AAA(col)’ de largo plazo con perspectiva estable y ‘F1+(col)’ de corto plazo.

De igual forma, la agencia vincula la nota internacional de Ecopetrol a la de Colombia, también ‘BB’ con perspectiva estable, por la participación estatal de 88,5% y por la capacidad del Gobierno de influir en decisiones estratégicas y de inversión. Fitch sostiene que no existen mecanismos legales específicos que aíslen los flujos de caja de la empresa frente a una interferencia soberana.

Ese vínculo también se refleja en la exposición de la compañía al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que compensa la diferencia cuando vende gasolina y diésel en el mercado interno por debajo de la paridad de importación. El saldo del fondo cayó a $3 billones al cierre de 2025 tras ajustes de precios, pero Fitch prevé que alcance entre $12 y $15 billones al final de 2026 por el aumento de los combustibles.

El barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, en la actualidad está cerca de los USD100 ante la guerra entre Estados Unidos e Irán - Pavel Mikheyev/Reuters
El barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, en la actualidad está cerca de los USD100 ante la guerra entre Estados Unidos e Irán - Pavel Mikheyev/Reuters

Fitch calcula que el apalancamiento sobre Ebitda promediará 2,8 veces durante el horizonte de calificación y que la cobertura de intereses se mantendrá por encima de 6,0 veces. La menor producción prevista será compensada parcialmente por los precios altos en 2026 y 2027, así como por la producción proporcional de Brava, aunque el flujo de caja libre sería ligeramente negativo por el desarrollo de activos de gas costa afuera.

Producción de petróleo al cierre de 2026

Asismimo. proyecta una producción de 724.000 barriles equivalentes de petróleo diarios en 2026, un 3% menos que en 2025, debido a una caída de la producción de gas que superaría el incremento del crudo. Las reservas probadas sumaron 1.944 millones de barriles equivalentes de petróleo al cierre de 2025, con una vida de reservas de 7,2 años, que Fitch estima en 9,7 años a finales de 2026 gracias a las reservas de Brava.

También prevé una tasa de reemplazo de reservas de 100% durante el horizonte de evaluación. El costo de ciclo completo después de impuestos promedió USD52,06 por barril equivalente de petróleo en los últimos tres años, mientras la agencia mantiene atención sobre adquisiciones estratégicas y cambios en la junta directiva ocurridos en 2024.

Temas Relacionados

EcopetrolVenezuelaPetróleoColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cortarán el agua hasta por 27 en Bogotá y Soacha entre el 17 y el 19 de noviembre: estos serán los barrios que se verán afectados

Los usuarios deberán llenar sus tanques debido a trabajos preventivos que interrumpirán el suministro potable hasta por 27 horas en sectores clave durante tres jornadas consecutivas

Cortarán el agua hasta por 27 en Bogotá y Soacha entre el 17 y el 19 de noviembre: estos serán los barrios que se verán afectados

Alerta en las carreteras de Colombia: 196 puentes están en riesgo y aún no hay recursos definidos para repararlos

El deterioro de estas estructuras plantea un desafío para la seguridad vial y deja interrogantes sobre los recursos y los tiempos que necesitaría el país para atenderlas

Alerta en las carreteras de Colombia: 196 puentes están en riesgo y aún no hay recursos definidos para repararlos

Rodrigo Contreras desafió a los rivales tras clasificar con Millonarios a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: “Tienen que aguantar la presión”

El atacante argentino afirmó que los adversarios deberán soportar la exigencia del club azul durante la fase que definirá a los finalistas de la Liga BetPlay

Rodrigo Contreras desafió a los rivales tras clasificar con Millonarios a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: “Tienen que aguantar la presión”

Ejército de Colombia entregó balance tras entrenamiento militar conjunto con Estados Unidos: “Van a salir desplegados para cualquier parte del país”

Las maniobras reunieron a 620 uniformados en Nilo, Cundinamarca, para coordinar respuestas ante narcotráfico, minería ilegal y otras amenazas, dentro de la agenda bilateral de cooperación militar prevista entre 2026 y 2028

Ejército de Colombia entregó balance tras entrenamiento militar conjunto con Estados Unidos: “Van a salir desplegados para cualquier parte del país”

Un ataque con drones explosivos destruye una vivienda en zona rural de El Tarra, Norte de Santander: en video quedó la evidencia

Las detonaciones dañaron varias casas del corregimiento nortesantandereano durante la escalada armada que mantiene en riesgo a los pobladores civiles del Catatumbo, según reportaron residentes de la zona afectada

Un ataque con drones explosivos destruye una vivienda en zona rural de El Tarra, Norte de Santander: en video quedó la evidencia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

ENTRETENIMIENTO

Valentino Lázaro pide perdón a Emiro Navarro por la patada ilegal en 'Stream Fighters 5': "Ay no, que pena amigo"

Valentino Lázaro pide perdón a Emiro Navarro por la patada ilegal en 'Stream Fighters 5': "Ay no, que pena amigo"

Hijo de Jaime Molina hizo el retrato prometido a Rafael Escalona en Valledupar: “Un legado de amistad”

Yina Calderón se burló de ‘Stream Fighters’ al afirmar que su nombre fue el más mencionado del evento sin estar invitada

Andrés Sandoval celebra su absolución en proceso por presunta violencia intrafamiliar: Katty Osorio, expareja se pronunció

Andrea Valdiri responde a las acusaciones de trampa tras vencer a La Divaza en 'Stream Fighters 5'

Deportes

Rodrigo Contreras desafió a los rivales tras clasificar con Millonarios a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: “Tienen que aguantar la presión”

Rodrigo Contreras desafió a los rivales tras clasificar con Millonarios a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: “Tienen que aguantar la presión”

Dimayor desmintió a Acolfutpro por supuestos diálogos del presidente Carlos Mario Zuluaga con el Deportivo Pereira

Radamel Falcao no ocultó su emoción por volver a vestir la camisa del Atlético de Madrid: “Defender este escudo siempre lo valoro”

Así quedó el calendario completo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay: partidos, fechas y clásicos

Jugadores del Deportivo Pasto denuncian nuevo incumplimiento con los salarios: pidieron intervención de la Dimayor