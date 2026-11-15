Venezuela podría darle buenas noticias a Ecopetrol, pese a fuertes dudas que hay: “Creemos que tiene una salida buena”

Ecopetrol es la empresa más rentable del Estado colombiano - Luisa González/Reuters

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Fitch Ratings mantiene la perspectiva neutral para el sector global de petróleo y gas y ratifica en ‘BB’ con perspectiva estable la calificación internacional de Ecopetrol, mientras su directora para América Latina, Adriana Eraso, descarta que una eventual normalización energética en Venezuela represente por ahora un riesgo para la petrolera colombiana.

Fitch considera que Venezuela no amenaza hoy la posición de Ecopetrol porque la compañía conserva demanda interna y abastece las refinerías locales, en tanto que una mayor actividad venezolana podría abrir opciones de crecimiento y diversificación. La calificación de ‘BB’ se sostiene en el vínculo con el Estado colombiano y en métricas financieras y operativas que la agencia estima adecuadas.

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La perspectiva neutral del sector no implica un cambio en la nota crediticia de Ecopetrol, cuya evaluación continúa limitada por la calificación soberana de Colombia, también ‘BB’ con perspectiva estable. La posición neutral responde a la disciplina financiera que, a juicio de la firma, han mantenido las compañías petroleras durante un año de precios altos.

Venezuela y la posición de Ecopetrol

Eraso señaló que Venezuela podría aportar nuevos barriles al mercado regional y reactivar el gasoducto Antonio Ricaurte. Sin embargo, la calificadora no anticipa que ese escenario perjudique a la empresa colombiana. “Nosotros por ahora no vemos que vaya a ser peligroso para Ecopetrol, no lo vemos, creemos que tiene una salida buena, tiene una demanda que está ahí, además alimenta las refinerías locales”, dijo a Valora Analitik.

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Fitch Ratings es una de las agencias calificadoras más importantes del mundo - Reinhard Krause/Reuters

Planteó que una eventual recuperación del sector energético venezolano puede alterar la oferta regional, aunque también ampliar las alternativas de negocio para productores establecidos. “Más que un riesgo para los productores nacionales, yo creo que empezamos a verla como una oportunidad de crecimiento y diversificación”, afirmó.

Y es que la evaluación ocurre mientras Ecopetrol mantiene una presencia central en el mercado energético colombiano, con operaciones de producción, refinación y comercialización. Para Fitch, la demanda local y la integración de esos negocios contribuyen a sostener la posición de la compañía ante cambios en la oferta de los países vecinos.

Precios del crudo y disciplina financiera

El precio del Brent, de referencia para Colombia, pasó de USD60 por barril a picos cercanos a USD120 por el conflicto en Irán y las tensiones en Medio Oriente. Pese a ese repunte, Eraso indicó que las compañías evitaron trasladar el mayor ingreso a una expansión descontrolada de la inversión de capital.

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“Vemos que con los precios de este año se generó muchísima caja, pero no vimos que hubiera una aceleración en Capex muy importante; no hubo un sobregasto. Lo que hicieron muchas empresas fue patear vencimientos, alargar deuda de 2027 y 2028 hasta 2030, 2031 e incluso 2033, y hacer repagos”, indicó al medio.

La adquisición accionaria de Brava fue clave para las utilidades de Ecopetrol - Ecopetrol

Fitch prevé que el Brent promedie USD70 por barril en 2027. La proyección contempla una estabilización geopolítica que llevaría a los países a recomponer sus inventarios estratégicos de crudo, con una moderación posterior de las cotizaciones.

Gas costa afuera y desarrollos no convencionales

En Colombia, la agencia identifica restricciones estructurales asociadas con la madurez de los campos y la ausencia de desarrollos no convencionales. Eraso destacó los proyectos de gas costa afuera que Ecopetrol desarrolla con Petrobras y OXY, al considerar que pueden aliviar el déficit de gas natural. El gas importado cuesta entre cinco y siete veces más que el producido localmente, según la directora de Fitch. Esa diferencia refuerza la importancia de los desarrollos costa afuera para el abastecimiento interno, aunque exigirán mayores recursos y tendrán efectos financieros sobre la compañía.

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Además, la calificadora no modifica sus notas por anuncios de exploración o por cambios en la narrativa política sobre la fracturación hidráulica.

“Nosotros no podemos tomar ninguna decisión con un anuncio. Queremos ver cuándo lo van a hacer, con quién lo van a hacer, cuánto se va a demorar, cuánto capital va a demandar y cuándo vamos a ver los retornos. No es un switch que uno pone para arriba o para abajo”, puntualizó Eraso.

Fitch estima que los desarrollos no convencionales producirían resultados a mediano plazo y enfrentarían desafíos sociales y ambientales. La agencia requiere conocer los plazos, los socios, las necesidades de capital y los retornos esperados antes de incorporar esas iniciativas en su análisis crediticio.

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Calificación, deuda y métricas de Ecopetrol

Fitch asignó el lunes 9 de noviembre de 2026 una calificación de ‘BB’ a una propuesta de emisión de bonos sénior no garantizados de Ecopetrol por hasta USD2.000 millones, con vencimientos entre 2034 y 2037. Los recursos financiarán el préstamo puente vinculado a la adquisición de Brava Energy, la refinanciación de deuda existente y otros fines corporativos, incluidos gastos y honorarios relacionados.

Joaquín Gutiérrez, presidente de Ecopetrol, afirmó que Ecopetrol elevó sus ganancias un 85,6% en el tercer trimestre de 2026 y acumuló $13,71 billones a septiembre de 2026, impulsada por los mayores precios del petróleo y los productos refinados - Ecopetrol

La petrolera mantiene calificaciones internacionales de incumplimiento de emisor de largo plazo, tanto en moneda local como extranjera, de ‘BB’ con perspectiva estable. Su perfil crediticio individual se ubica en ‘bbb-’, dentro del grado de inversión, mientras que sus notas nacionales son ‘AAA(col)’ de largo plazo con perspectiva estable y ‘F1+(col)’ de corto plazo.

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De igual forma, la agencia vincula la nota internacional de Ecopetrol a la de Colombia, también ‘BB’ con perspectiva estable, por la participación estatal de 88,5% y por la capacidad del Gobierno de influir en decisiones estratégicas y de inversión. Fitch sostiene que no existen mecanismos legales específicos que aíslen los flujos de caja de la empresa frente a una interferencia soberana.

Ese vínculo también se refleja en la exposición de la compañía al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que compensa la diferencia cuando vende gasolina y diésel en el mercado interno por debajo de la paridad de importación. El saldo del fondo cayó a $3 billones al cierre de 2025 tras ajustes de precios, pero Fitch prevé que alcance entre $12 y $15 billones al final de 2026 por el aumento de los combustibles.

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El barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, en la actualidad está cerca de los USD100 ante la guerra entre Estados Unidos e Irán - Pavel Mikheyev/Reuters

Fitch calcula que el apalancamiento sobre Ebitda promediará 2,8 veces durante el horizonte de calificación y que la cobertura de intereses se mantendrá por encima de 6,0 veces. La menor producción prevista será compensada parcialmente por los precios altos en 2026 y 2027, así como por la producción proporcional de Brava, aunque el flujo de caja libre sería ligeramente negativo por el desarrollo de activos de gas costa afuera.

Producción de petróleo al cierre de 2026

Asismimo. proyecta una producción de 724.000 barriles equivalentes de petróleo diarios en 2026, un 3% menos que en 2025, debido a una caída de la producción de gas que superaría el incremento del crudo. Las reservas probadas sumaron 1.944 millones de barriles equivalentes de petróleo al cierre de 2025, con una vida de reservas de 7,2 años, que Fitch estima en 9,7 años a finales de 2026 gracias a las reservas de Brava.

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También prevé una tasa de reemplazo de reservas de 100% durante el horizonte de evaluación. El costo de ciclo completo después de impuestos promedió USD52,06 por barril equivalente de petróleo en los últimos tres años, mientras la agencia mantiene atención sobre adquisiciones estratégicas y cambios en la junta directiva ocurridos en 2024.