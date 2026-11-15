Colombia

Secretaría de Salud de Bogotá alertó sobre riesgo de preeclampsia en gestantes durante las fiestas de fin de año

La entidad registró un aumento del 17,1% en casos de morbilidad materna extrema por trastornos hipertensivos entre enero y agosto, y advirtió que las actividades decembrinas no deben retrasar los controles prenatales ni la consulta ante síntomas de urgencia

Vista de cerca de una mujer embarazada acostada de lado en la cama, vestida con una camiseta gris, con una mano en su vientre y el rostro contraído por el dolor.
Bogotá emitió una alerta por el riesgo de preeclampsia y trastornos de la presión arterial ante las celebraciones de fin de año. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Bogotá encendió una alerta por el riesgo de preeclampsia y otras complicaciones hipertensivas durante el embarazo y el posparto, ante la posibilidad de que las actividades de fin de año lleven a aplazar controles médicos o a demorar la consulta frente a síntomas de urgencia. La Secretaría Distrital de Salud pidió a las familias acompañar a las gestantes y mantener una vigilancia activa durante diciembre.

Entre enero y agosto de 2026, la ciudad registró 2.838 casos de morbilidad materna extrema vinculados con trastornos hipertensivos, frente a 2.423 en igual periodo de 2025. El aumento fue de 415 casos, equivalente al 17,1%

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La situación incluye a más de 35.900 gestantes identificadas con riesgo de desarrollar complicaciones hipertensivas en la plataforma SaluData. Las autoridades señalaron que los controles prenatales, el seguimiento de los factores clínicos y la identificación temprana de señales de alarma resultan necesarios para reducir los riesgos para las madres y sus bebés.

La preeclampsia puede manifestarse en el embarazo, el parto o el posparto

La preeclampsia es una complicación que se caracteriza por una elevación de la presión arterial y alteraciones en órganos como los riñones, el hígado, el cerebro y la placenta. Puede aparecer a partir de la semana 20 de gestación, durante el trabajo de parto o en las semanas posteriores al nacimiento.

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Mujer embarazada sentada en la cama, manos en el vientre con expresión de incomodidad. Un vaso de agua, galletas y una ecografía en la mesita de noche.
Los casos de morbilidad materna extrema por complicaciones hipertensivas aumentaron un 17,1% en Bogotá entre enero y agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los trastornos hipertensivos que pueden afectar a las mujeres embarazadas están la preeclampsia grave, la eclampsia y el síndrome HELLP. Estas condiciones figuran entre las principales causas de complicaciones severas en la gestación.

La subsecretaria encargada de Servicios de Salud y Aseguramiento de la Secretaría Distrital de Salud, Yidney García, sostuvo que existen mecanismos para advertir el riesgo antes de que se presenten cuadros de mayor gravedad.

“Esta temporada no debe ser motivo para pausar la asistencia a las citas ni ignorar las señales del cuerpo”, afirmó García.

La funcionaria indicó que la detección oportuna puede evitar emergencias tanto para la persona gestante como para el recién nacido. El llamado también abarca a quienes ya dieron a luz, dado que las complicaciones hipertensivas pueden aparecer durante el puerperio.

Estas son las señales de urgencia

Las autoridades sanitarias recomendaron acudir de inmediato a una institución de salud o al punto asignado por la entidad promotora de salud (EPS) si se presenta alguna manifestación que pueda indicar una complicación obstétrica.

Los síntomas que requieren atención inmediata son:

  • Dolor de cabeza intenso o persistente.
  • Visión borrosa, destellos de luz o zumbidos en los oídos.
  • Dolor fuerte en la boca del estómago.
  • Hinchazón repentina de la cara, las manos o los pies.
  • Dificultad para respirar.
  • Salida de líquido o sangrado vaginal.
  • Presión arterial elevada, en caso de contar con acceso a una toma de tensión.
  • Convulsiones o pérdida del conocimiento.
Una mujer embarazada con el vientre descubierto y las manos de una profesional de la salud colocando un estetoscopio sobre su abdomen.
El dolor de cabeza intenso, la hinchazón repentina, los trastornos visuales y el sangrado vaginal constituyen señales de alarma obstétrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las convulsiones, la pérdida de conciencia y los problemas respiratorios exigen una consulta de urgencia sin esperar a que los síntomas cedan. La Secretaría de Salud indicó que las reuniones, traslados y compromisos propios de diciembre no deben retrasar la decisión de buscar ayuda médica.

Las familias deben acompañar los controles prenatales

La entidad señaló que el cuidado no debe recaer exclusivamente sobre la gestante. Parejas, familiares y redes cercanas pueden colaborar con la asistencia a las citas médicas y con la identificación de cambios físicos que requieran valoración profesional.

El acompañamiento incluye verificar la realización de ecografías, análisis de laboratorio, tamizajes y controles de presión arterial. También se aconseja confirmar que la paciente reciba los medicamentos y suplementos formulados.

La Secretaría Distrital de Salud recomendó además mantener hábitos compatibles con el embarazo: alimentación saludable, actividad física supervisada, espacios de descanso y prevención del consumo de alcohol o cigarrillo.

Médico en uniforme realiza ecografía abdominal a mujer embarazada. Pareja observa junto a ella el monitor del ultrasonido mostrando un feto.
La Secretaría Distrital de Salud instó a las familias a vigilar los controles prenatales, exámenes clínicos y la toma de medicamentos formulados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atención debe ser mayor en personas con antecedentes de hipertensión arterial, obesidad, enfermedades autoinmunes, patologías crónicas o edad materna más avanzada. Estas condiciones pueden requerir controles más frecuentes y un plan de seguimiento definido por el equipo de salud.

Orientación ante urgencias obstétricas

Las personas que necesiten orientación sobre los servicios disponibles en Bogotá pueden comunicarse con la Línea 137, habilitada por el Distrito para direccionar urgencias en salud.

Las EPS también disponen de canales telefónicos para activar la ruta de urgencias obstétricas. La Secretaría pidió a las familias identificar con anticipación el centro asistencial asignado y conservar a mano los números de atención prioritaria.

La continuidad de los controles médicos durante las fiestas y la reacción rápida ante los síntomas pueden evitar complicaciones graves en el embarazo, el parto y el posparto.

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