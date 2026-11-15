Cortarán el agua hasta por 27 en Bogotá y Soacha entre el 17 y el 19 de noviembre: estos serán los barrios que se verán afectados

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá programó cortes temporales de agua entre el 17 y el 19 de noviembre de 2026 (Infobae)

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) realizará cortes temporales de agua en Bogotá y Soacha entre el 17 y el 19 de noviembre de 2026. Las interrupciones, que durarán entre 12 y 27 horas según el sector, responden a labores de mantenimiento, reparación, empates de redes e instalación de válvulas y accesorios.

Los usuarios de las zonas señaladas deben llenar con anticipación los tanques de reserva de sus viviendas. La entidad informó que las obras buscan reducir el riesgo de daños mayores en las tuberías y mantener la continuidad del suministro una vez concluyan los trabajos.

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá programó cortes temporales de agua entre el 17 y el 19 de noviembre de 2026 (IDU)

El martes habrá suspensiones en Chapinero, Kennedy y Ciudad Bolívar

El martes 17 de noviembre se programaron cinco cortes, todos con una duración de 24 horas:

Chapinero: El Nogal, Espartillal, El Retiro y La Cabrera. La suspensión comienza a las 9:00 a. m. en el área comprendida entre las calles 72 y 87 y las carreras 11 y 13, por mantenimiento preventivo.

Barrios Unidos: Polo Club. El corte inicia a las 9:00 a. m., entre las calles 80 y 84 y las carreras 24 y 30, para realizar empates de redes de acueducto.

Kennedy: Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de La Vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita y Villa Nelly III Sector. El servicio se suspende desde las 10:00 a. m., entre la avenida calle 43 Sur y la avenida calle 54 Sur, desde la avenida carrera 80 hasta la avenida carrera 86, por mantenimiento preventivo.

Ciudad Bolívar: La Pradera, Jerusalem y Sierra Morena II. El corte será desde las 8:00 a. m. entre la calle 76 Sur y la calle 69D Sur, y la transversal 50 y la carrera 31, por instalación de accesorios.

San Cristóbal: San Isidro. La interrupción inicia a las 9:00 a. m. entre las carreras 3 y 10 y las calles 30A Sur y 37 Sur, por mantenimiento preventivo.

La empresa prestadora recomendó a los usuarios almacenar agua con anticipación en sus tanques de reserva domiciliarios (Colprensa)

Suba, Fontibón y Soacha concentran nueve cortes el miércoles

El miércoles 18 de noviembre se ejecutarán trabajos en nueve sectores. La interrupción más larga será de 27 horas en Fontibón, mientras que el corte de Usaquén durará 12 horas. Los demás se extenderán durante 24 horas.

Suba: Prado Pinzón, Victoria Norte, Mazurén y Santa Helena. Desde las 8:00 a. m., entre las carreras 45 y 56 y las calles 138 y 153, por mantenimiento preventivo.

Teusaquillo: La Esmeralda y Rafael Núñez. Desde las 9:00 a. m., entre las calles 26 y 53 y las carreras 30 y 68, por mantenimiento preventivo.

Chapinero: Juan XXIII, Los Rosales, Ingemar y Las Acacias. Desde las 9:00 a. m., entre la calle 60 y la calle 94 y desde la carrera 7 hasta la carrera 4 Este, por mantenimiento preventivo.

Fontibón: Salitre Occidental y Granjas de Techo. El corte inicia a las 7:00 a. m. y se prolongará por 27 horas, entre la calle 22A y la avenida Calle 13, y la avenida Carrera 68 y la carrera 68D, por empates de redes.

Soacha: Altico, Colmena, El Ciprés y Villa Isabel. Desde las 10:00 a. m., entre la calle 4 Sur y la calle 13 y desde la transversal 1B hasta la carrera 4B, por cierre a terceros.

Soacha: Cobec, Cobeg, Maranatha, Maranatha I, Neuta, Neuta San Andrés, Quintas de La Laguna, Quintas del Portal, Reservas de La Laguna y San Andrés. Desde las 10:00 a. m., entre la calle 6 Sur y la calle 6E, desde la Autopista Sur hasta la vía Indumil, por mantenimiento preventivo.

Ciudad Bolívar: Gibraltar Sur, Lucero del Sur, La Alameda, Quintas del Sur, Sotavento, Casa de Teja y Estrella del Sur. Desde las 8:00 a. m., entre la diagonal 62 Sur y la calle 78 Sur, y las carreras 17 y 18C, por instalación de accesorios.

Tunjuelito: Samore y Claret. Desde las 9:00 a. m., entre la avenida Calle 44 Sur y la calle 49 Sur, y las carreras 28 y 33, por empates de redes.

Usaquén: Chicó Reservado, Chicó Oriental, El Refugio, Bellavista e Ingemar Oriental. Desde las 10:00 a. m. durante 12 horas, entre la calle 60 y la calle 94 y desde la carrera 4 Este hasta la avenida carrera 7, por cambio de válvula.

Puente Aranda: Pensilvania, Estación Central, Los Ejidos, Zona Industrial, Gorgonzola y Cundinamarca. Desde las 10:00 a. m., entre la avenida Calle 6 y la calle 23 y las avenidas carreras 30 y 50, por mantenimiento correctivo.

Los sectores de Suba, Fontibón y el municipio de Soacha concentrarán nueve intervenciones operativas el miércoles 18 de noviembre (Colprensa)

Bosa y Ciudad Bolívar tendrán cortes el jueves 19 de noviembre

La programación del jueves contempla seis intervenciones, con inicio entre las 9:00 y las 10:00 a. m. y duración de 24 horas:

Suba: Tibabuyes, Pinos de Lombardia, Tibabuyes Universal, Sabana de Tibabuyes, Sabana de Tibabuyes Norte y Tuna Baja. Desde las 10:00 a. m., entre las carreras 104 y 136 y las calles 139 y 157B, por instalación de válvula.

Engativá: Puerto de Teja. Desde las 9:00 a. m., entre las calles 24 y 26 y las carreras 96 y 103, por mantenimiento preventivo.

Bosa: El Porvenir. Desde las 10:00 a. m., entre las carreras 100 y 118 y las calles 49 Sur y 59 Sur, por mantenimiento preventivo.

Bosa: Islandia, Gran Colombiano, Pacho Ancho, Antonia Santos y El Retazo. Desde las 10:00 a. m., en los sectores delimitados por las calles 63 Sur y 75 Sur y las carreras 79 y 87, por cierre a terceros.

Ciudad Bolívar: Meissen, México, Central de Mezclas, Lucero Alto, Gibraltar Sur, Lucero del Sur, La Alameda, Bellavista Lucero Alto, Quintas del Sur, Sotavento, Casa de Teja y Quiba. Desde las 9:00 a. m., entre la calle 59A Sur y la calle 716 Sur y las carreras 16D y 18A, por mantenimiento preventivo.

Ciudad Bolívar: San Isidro, La Estancia, Primavera I y Galicia. Desde las 9:00 a. m., entre la avenida calle 57R Sur y la diagonal 62G Sur y las carreras 73C y 77F, por instalación de accesorios.

La entidad dispondrá de carrotanques para centros médicos y canalizará las solicitudes por medio de la Acualínea 116 (Colprensa)

La Eaab recomendó consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas y priorizar su uso para el lavado de manos y la preparación de alimentos. La empresa dispondrá de carrotanques para clínicas, hospitales y sitios de alta concentración de público; estas solicitudes se atienden en la Acualínea 116.

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