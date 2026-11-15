Colombia

Pico y placa regional y plan retorno: así serán las medidas de movilidad para ingresar a Bogotá el lunes festivo 16 de noviembre

Los conductores que desobedezcan los horarios establecidos para acceder a la urbe afrontarán una penalización económica considerable y el traslado preventivo de su coche a los patios oficiales por parte de las autoridades

La multa por infringir las restricciones durante el día festivo asciende a $604.100, según las autoridades - crédito Alcaldía de Bogotá
El Pico y placa regional regula la entrada a Bogotá por nueve corredores viales durante el lunes festivo (Alcaldía de Bogotá)
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Los conductores que regresen a Bogotá el lunes festivo 16 de noviembre deberán cumplir con el Pico y placa regional, que restringirá el ingreso de vehículos particulares entre las 12:00 p. m., y las 8:00 p. m., en nueve corredores de acceso a la ciudad.

La medida busca ordenar el retorno durante el puente de la Independencia de Cartagena, para el cual se calculó la salida de 1.125.404 vehículos y el ingreso de otros 981.481. La restricción se aplicará según el último número de la placa.

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Los vehículos con placa par ingresarán entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m.

Los automóviles con placas pares podrán entrar durante la primera franja de la tarde, mientras que los vehículos con placas impares tendrán habilitado el ingreso después de las 4:00 p. m. El esquema de Pico y placa regional para el lunes 16 de noviembre será el siguiente:

  • De 12:00 p. m. a 4:00 p. m.: podrán ingresar los vehículos cuyas placas terminen en 0, 2, 4, 6 y 8.
  • De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: estará permitido el acceso para los automotores con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.
  • Antes de las 12:00 p. m., y después de las 8:00 p. m.: podrán entrar a Bogotá todos los vehículos particulares, sin importar el número final de la placa.
Estará en operación más de 1.200 unidades, entre Policía de Tránsito, Agentes Civiles de Tránsito y Grupo Guía - crédito Secretaría de Movilidad
Las autoridades proyectan el ingreso de 981.481 vehículos a la capital tras el puente festivo de la Independencia de Cartagena (Secretaría de Movilidad)

El incumplimiento de la restricción tendrá una multa de $ 633.200, más la inmovilización del vehículo. Por ello, la recomendación es definir la hora de regreso antes de salir, revisar el último dígito de la placa y considerar posibles demoras en los accesos con mayor volumen de tráfico.

La restricción cubrirá nueve corredores de entrada a Bogotá

La medida operará únicamente en sentido de ingreso a la ciudad y en tramos definidos de las principales vías.

  • Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio, en sentido norte-sur.
  • Autopista Sur: desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur-norte.
  • Calle 13: entre el río Bogotá y la avenida Ciudad de Cali, en sentido occidente-oriente.
  • Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio, en sentido occidente-oriente.
  • Carrera Séptima: entre las calles 245 y 183, en sentido norte-sur.
  • Avenida Boyacá-vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur-norte.
  • Vía Suba-Cota: entre el río Bogotá y la calle 170, en sentido norte-sur.
  • Vía La Calera: desde el peaje Patios hasta la carrera Séptima, en sentido oriente-occidente.
  • Vía a Choachí: entre la vía Monserrate y la avenida Circunvalar, en sentido oriente-occidente.
Termina pico y placa regional - crédito @SectorMovilidad
Los conductores que incumplan la restricción enfrentan una multa de 633.200 pesos y la inmovilización del vehículo (@SectorMovilidad)

Dos reversibles facilitarán el retorno desde Cundinamarca

En Cundinamarca habrá dos medidas de reversibilidad para atender el regreso de viajeros. En el corredor La Mesa, la vía funcionará en un único sentido desde Apulo, en el kilómetro 32, hasta el puente Balsillas en Mosquera, kilómetro 113, entre las 10:00 a. m. y las 11:59 p. m.

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El segundo reversible operará en el corredor de Soacha. Estará habilitado desde la intersección de la avenida Canoas hasta la avenida San Marón, en dirección Mondoñedo-Soacha, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.

Los viajeros que retornen por la Autopista Sur deberán considerar una reducción de tres a dos carriles entre la entrada a Maiporé y el sector 3M, debido a las obras de TransMilenio. La previsión es que el mayor flujo hacia Bogotá se concentre después de las 4:00 p. m. y durante la noche, por lo que se aconseja anticipar el desplazamiento.

Un total de 44 controles y nueve puntos supervisarán el cumplimiento del pico y placa regional - crédito Gobernación de Cundinamarca
La vía La Mesa opera en sentido único desde Apulo hasta Mosquera para agilizar el flujo vehicular (Gobernación de Cundinamarca)

La restricción a vehículos de carga tendrá horarios específicos

Los vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas tendrán limitaciones de circulación durante la jornada. En el corredor Chía-Mosquera-La Mesa-Girardot y en el ramal a Soacha, la restricción regirá el lunes entre las 10:00 a. m. y las 11:00 p. m.

Para los corredores Los Alpes-Villeta y Chuguacal-Cambao, los camiones incluidos en la medida no podrán movilizarse entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p. m. Las empresas transportadoras y los conductores deben organizar sus recorridos de acuerdo con estas franjas.

Un total de 300 personas en vía, entre Agentes Civiles de Tránsito, Grupo Guía y Policía de Tránsito, estarán desplegadas en los principales corredores de entrada y salida. Además, el Centro Estratégico de Movilidad mantendrá seguimiento de la circulación y ajustará las medidas de gestión según el comportamiento del tráfico.

Las autoridades también usarán drones para vigilar puntos como los peajes de Mondoñedo y Chusacá, Soacha-Maiporé, Anapoima-La Mesa-Gran Vía y la glorieta Toreros, en Mosquera. Quienes viajen hacia Útica, Bojacá o Chocontá deberán prever una mayor afluencia vehicular por las actividades programadas en esos municipios.

🚗12 m. a 4 p.m. ingresan placas pares. 🛻4 p.m. a 8 p.m. ingresan placas impares - crédito @ClaudiaDiazAco1 / X
Un contingente de 300 personas gestiona la movilidad en los corredores de entrada y salida de la ciudad (Scretaría de Movilidad Bogotá)

La recomendación final para los viajeros es verificar el estado técnico-mecánico del vehículo, respetar los límites de velocidad, conservar una distancia segura, atender las indicaciones de las autoridades y no conducir bajo los efectos del alcohol.

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