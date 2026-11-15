Colombia

Alerta en las carreteras de Colombia: 196 puentes están en riesgo y aún no hay recursos definidos para repararlos

El deterioro de estas estructuras plantea un desafío para la seguridad vial y deja interrogantes sobre los recursos y los tiempos que necesitaría el país para atenderlas

La Alcaldía de Barranquilla y el Invías prevén firmar un convenio por $160.800 millones para retirar el tramo central del antiguo puente Pumarejo - crédito Colprensa
El Invías tiene bajo su responsabilidad 1.744 puentes de la red vial nacional no concesionada, de los cuales 196 presentan condiciones preocupantes (Colprensa)
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La seguridad de varios corredores de la red vial nacional depende de estructuras deterioradas cuya atención todavía no tiene un costo establecido. En las carreteras no concesionadas, administradas por el Instituto Nacional de Vías (Invías), 196 puentes están en estado crítico o tienen condiciones que los hacen susceptibles a una falla. La cifra equivale a cerca de una de cada nueve estructuras revisadas.

El inventario reúne 1.744 puentes bajo responsabilidad del Invías. De ese total, 163 fueron clasificados en estado crítico y otros 33 aparecen como susceptibles a falla, de acuerdo con la información entregada por el instituto en respuesta a un derecho de petición presentado por Caracol Radio.

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Casanare registra la mayor cantidad de puentes en estado crítico o susceptibles a fallas, con 29 estructuras identificadas (Argos Colombia)
Casanare registra la mayor cantidad de puentes en estado crítico o susceptibles a fallas, con 29 estructuras identificadas (Argos Colombia)

El diagnóstico expone dos problemas: el estado de la infraestructura y la falta de claridad sobre los recursos necesarios para intervenirla. Aunque la entidad identificó las estructuras con mayores dificultades, no cuenta con una estimación global del dinero requerido. Ese panorama mantiene preguntas sobre la capacidad de respuesta ante estos riesgos.

Los departamentos con más puentes comprometidos

La distribución territorial muestra que Casanare registra la mayor cantidad de estructuras en las dos categorías de riesgo, con 29 puentes. Cauca y Santander ocupan el siguiente lugar, cada uno con 22. La situación, por tanto, está repartida entre distintos departamentos.

El panorama se suma a los daños registrados durante los últimos años. Entre 2022 y 2026, 28 puentes a cargo del Invías colapsaron o sufrieron afectaciones. De ese grupo, 12 tuvieron colapso total, un antecedente que evidencia las consecuencias del deterioro para la movilidad y la seguridad vial.

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Uno de los episodios más graves ocurrió en el puente Simón Bolívar, ubicado en Soledad, Atlántico. En mayo de 2024, la estructura resultó afectada por socavación. De acuerdo con el Invías, la emergencia dejó cuatro personas muertas y otras tres heridas.

El puente está cerca a la cabecera municipal de La Fondita, en Cauca - crédito captura Google Maps
Doce de los 28 puentes que colapsaron o sufrieron afectaciones entre 2022 y 2026 registraron pérdida total de su estructura (captura Google Maps)

El caso se suma a los registros de puentes afectados o destruidos que la entidad debe atender, mientras mantiene bajo seguimiento las estructuras que hoy aparecen en condición crítica o con posibilidad de falla. La información permite dimensionar el número de puentes comprometidos, aunque no ofrece una cifra consolidada sobre el costo de las obras necesarias.

Sin cálculo global ni fecha para reemplazar estructuras provisionales

Al ser consultado por el valor de las intervenciones, el Invías señaló que sus registros actuales no permiten establecer cuánto dinero se necesita para atender los 196 puentes. “Con la información actualmente disponible en Sipucol 2.0 [el sistema de información de puentes] no es posible determinar el valor total requerido para atenderlos”, respondió la entidad.

La falta de ese cálculo dificulta conocer el presupuesto que requeriría una solución integral. Por ahora, el instituto dispone de la clasificación de los puentes, pero no de una suma que permita dimensionar el costo de las reparaciones o de las acciones necesarias en cada caso.

Asoportuaria planteó que la sección que quede en pie del puente tenga un aprovechamiento urbanístico para la ciudad - crédito Colprensa
El puente Simón Bolívar, en Soledad, Atlántico, sufrió una socavación en mayo de 2024 que dejó cuatro personas muertas y tres heridas (Colprensa)

La incertidumbre también alcanza a los puentes provisionales de la red nacional. Según la información entregada por el Invías, hay 57 estructuras de ese tipo pendientes de reemplazo, pero no existe una fecha definida para adelantar el proceso. La entidad explicó que el cambio “dependerá de la priorización y destinación de recursos”.

En consecuencia, la sustitución no tiene un calendario establecido y estará sujeta a las decisiones sobre las necesidades que deben atenderse primero y a la asignación de presupuesto. El Invías no precisó cuándo podrían comenzar o terminar esos reemplazos.

El instituto advirtió que el diagnóstico no es definitivo. Los datos provienen de Sipucol 2.0, el sistema utilizado para registrar el estado de los puentes, y pueden modificarse a medida que se actualice. Por esa razón, la clasificación de las estructuras y el panorama general podrían presentar variaciones.

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