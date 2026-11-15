Colombia

Capturan a hombre señalado de estafar con alquileres de yates durante el Festival Náutico de Cartagena: una campeona mundial fue víctima

Varios estudiantes universitarios y una campeona mundial de patinaje reportaron que pagaron el dinero y al llegar al muelle citado se dieron cuenta de que se trataba de un fraude, pues no les respondieron por los servicios contratados para asistir a la jornada marítima

Los ciudadanos se perdieron de uno de los eventos más esperados del año por causa de la delincuencia (Alcaldía de Cartagena/X - Sin límites Cartagena/Facebook)
Los ciudadanos se perdieron de uno de los eventos más esperados del año por causa de la delincuencia (Alcaldía de Cartagena/X - Sin límites Cartagena/Facebook)
Guardar

Un hombre de 41 años fue detenido en Cartagena tras ser señalado de recibir más de $12 millones con falsas ofertas de alquiler de yates para asistir al segundo día del Festival Náutico, de acuerdo con lo informado por la Policía Metropolitana en la jornada del domingo 15 de noviembre de 2026.

La captura se llevó a cabo después de que tres ciudadanos presentaran denuncias sustentadas con transferencias y otros elementos de prueba. Según el reporte de la institución, el detenido ofrecía embarcaciones para disfrutar de la programación en la bahía, pero los servicios contratados no se habrían cumplido.

PUBLICIDAD

El señalado quedó a disposición de las autoridades competentes por el presunto delito de estafa. La Policía indicó que las denuncias de los ciudadanos que decidieron formalizar los hechos permitieron avanzar con el procedimiento en flagrancia.

Los ciudadanos piden mayor control en el evento (@dumek_turbay/X)
Los ciudadanos piden mayor control en el evento (@dumek_turbay/X)

Los afectados hicieron pagos por transferencia bajo la promesa de acceder a un yate durante la jornada náutica que contaba con la presencia de varios famosos. La suma acumulada de las operaciones que sustentaron la captura supera los $12 millones.

Un grupo de denunciantes, integrado principalmente por universitarios, afirmó que reunió $5 millones como anticipo para alquilar una lancha. Ese monto correspondía al 50% de la tarifa que habían acordado con la supuesta agencia encargada del servicio.

PUBLICIDAD

Los jóvenes habían previsto cancelar el valor restante el día de la actividad. Sin embargo, al llegar la fecha establecida, aseguran que dejaron de recibir respuestas a sus llamadas y mensajes, mientras la embarcación prometida no llegó al punto de encuentro.

Los universitarios se dirigieron a Bocagrande, donde estuvieron esperando a la persona a cargo de entregar el servicio que habían contratado.

En testimonios publicados por medios digitales locales, algunos afectados aseguraron que habían ahorrado durante el año para participar en la celebración.

Miles de personas esperaban en Cartagena por el Festival Náutico (@dumek_turbay/X)
Miles de personas esperaban en Cartagena por el Festival Náutico (@dumek_turbay/X)

Una patinadora colombiana es una de las afectadas

Entre las personas que reportaron inconvenientes se encuentra Geiny Pájaro, patinadora colombiana y 12 veces campeona mundial. La deportista relató en redes sociales que había reservado dos cupos a través de una agencia para asistir al Festival Náutico.

La reconocida deportista indicó que pagó $600.000 y esperó durante un periodo prolongado en el Muelle Regatta sin recibir respuesta de los responsables ni acceder al servicio. Su relato se conoció mientras otros asistentes denunciaban situaciones similares.

Después de no obtener solución, la campeona se trasladó al Muelle de La Bodeguita para intentar conseguir otra embarcación. De acuerdo con su publicación, en medio de la multitud le hurtaron la cartera.

La Policía Judicial abrió indagaciones bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación. El objetivo es establecer si los reportes corresponden a hechos aislados o si existiría una red vinculada a este tipo de engaños.

Denuncia de la patinadora Geiny Pájaro, que fue una de las víctimas de la estafa en el Festival Náutico (Geiny Pájaro/Instagram)
Denuncia de la patinadora Geiny Pájaro, que fue una de las víctimas de la estafa en el Festival Náutico (Geiny Pájaro/Instagram)

Más de 1.500 embarcaciones participaron en la jornada del sábado

Las denuncias ocurrieron durante una de las fechas con mayor afluencia de las Fiestas de Independencia de Cartagena. El sábado 14 de noviembre, la bahía y el sector del Arsenal concentraron a más de 12.000 personas en tierra y más de 1.500 embarcaciones en el agua, según datos de la Alcaldía.

El Festival Náutico se realizó los días 13 y 14 de noviembre de 2026 en la bahía de Las Ánimas y otros sectores marítimos de la ciudad. La agenda incluyó presentaciones de Juan Luis Guerra, Grupo Niche, Rafa Pérez y Jessi Uribe en la primera jornada.

Para el segundo día estaban programados Silvestre Dangond, Nicky Jam, Ryan Castro, Beéle y Mr. Black, además de otros invitados.

El Distrito afirmó que la asistencia marítima duplicó la cifra de la edición de 2025, cuando se contabilizaron más de 700 naves. Mientras continúan las investigaciones, las autoridades buscan determinar si hay más afectados por los ofrecimientos de embarcaciones que no se concretaron.

Temas Relacionados

EstafaFestival NáuticoCartagenaAlquiler de yatesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cortarán el agua hasta por 27 en Bogotá y Soacha entre el 17 y el 19 de noviembre: estos serán los barrios que se verán afectados

Los usuarios deberán llenar sus tanques debido a trabajos preventivos que interrumpirán el suministro potable hasta por 27 horas en sectores clave durante tres jornadas consecutivas

Cortarán el agua hasta por 27 en Bogotá y Soacha entre el 17 y el 19 de noviembre: estos serán los barrios que se verán afectados

Venezuela podría darle buenas noticias a Ecopetrol, pese a fuertes dudas que hay: “Creemos que tiene una salida buena”

La propuesta de deuda sénior financiará el préstamo “puente” para adquirir Brava Energy, la refinanciación de pasivos existentes y otros gastos corporativos, con vencimientos entre 2034 y 2037, anotaron desde Fitch Ratings

Venezuela podría darle buenas noticias a Ecopetrol, pese a fuertes dudas que hay: “Creemos que tiene una salida buena”

Alerta en las carreteras de Colombia: 196 puentes están en riesgo y aún no hay recursos definidos para repararlos

El deterioro de estas estructuras plantea un desafío para la seguridad vial y deja interrogantes sobre los recursos y los tiempos que necesitaría el país para atenderlas

Alerta en las carreteras de Colombia: 196 puentes están en riesgo y aún no hay recursos definidos para repararlos

Rodrigo Contreras desafió a los rivales tras clasificar con Millonarios a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: “Tienen que aguantar la presión”

El atacante argentino afirmó que los adversarios deberán soportar la exigencia del club azul durante la fase que definirá a los finalistas de la Liga BetPlay

Rodrigo Contreras desafió a los rivales tras clasificar con Millonarios a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: “Tienen que aguantar la presión”

Ejército de Colombia entregó balance tras entrenamiento militar conjunto con Estados Unidos: “Van a salir desplegados para cualquier parte del país”

Las maniobras reunieron a 620 uniformados en Nilo, Cundinamarca, para coordinar respuestas ante narcotráfico, minería ilegal y otras amenazas, dentro de la agenda bilateral de cooperación militar prevista entre 2026 y 2028

Ejército de Colombia entregó balance tras entrenamiento militar conjunto con Estados Unidos: “Van a salir desplegados para cualquier parte del país”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

ENTRETENIMIENTO

Valentino Lázaro pide perdón a Emiro Navarro por la patada ilegal en 'Stream Fighters 5': "Ay no, que pena amigo"

Valentino Lázaro pide perdón a Emiro Navarro por la patada ilegal en 'Stream Fighters 5': "Ay no, que pena amigo"

Hijo de Jaime Molina hizo el retrato prometido a Rafael Escalona en Valledupar: “Un legado de amistad”

Yina Calderón se burló de ‘Stream Fighters’ al afirmar que su nombre fue el más mencionado del evento sin estar invitada

Andrés Sandoval celebra su absolución en proceso por presunta violencia intrafamiliar: Katty Osorio, expareja se pronunció

Andrea Valdiri responde a las acusaciones de trampa tras vencer a La Divaza en 'Stream Fighters 5'

Deportes

Rodrigo Contreras desafió a los rivales tras clasificar con Millonarios a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: “Tienen que aguantar la presión”

Rodrigo Contreras desafió a los rivales tras clasificar con Millonarios a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: “Tienen que aguantar la presión”

Dimayor desmintió a Acolfutpro por supuestos diálogos del presidente Carlos Mario Zuluaga con el Deportivo Pereira

Radamel Falcao no ocultó su emoción por volver a vestir la camisa del Atlético de Madrid: “Defender este escudo siempre lo valoro”

Así quedó el calendario completo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay: partidos, fechas y clásicos

Jugadores del Deportivo Pasto denuncian nuevo incumplimiento con los salarios: pidieron intervención de la Dimayor