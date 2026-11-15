Capturan a hombre señalado de estafar con alquileres de yates durante el Festival Náutico de Cartagena: una campeona mundial fue víctima

Los ciudadanos se perdieron de uno de los eventos más esperados del año por causa de la delincuencia (Alcaldía de Cartagena/X - Sin límites Cartagena/Facebook)

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Un hombre de 41 años fue detenido en Cartagena tras ser señalado de recibir más de $12 millones con falsas ofertas de alquiler de yates para asistir al segundo día del Festival Náutico, de acuerdo con lo informado por la Policía Metropolitana en la jornada del domingo 15 de noviembre de 2026.

La captura se llevó a cabo después de que tres ciudadanos presentaran denuncias sustentadas con transferencias y otros elementos de prueba. Según el reporte de la institución, el detenido ofrecía embarcaciones para disfrutar de la programación en la bahía, pero los servicios contratados no se habrían cumplido.

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El señalado quedó a disposición de las autoridades competentes por el presunto delito de estafa. La Policía indicó que las denuncias de los ciudadanos que decidieron formalizar los hechos permitieron avanzar con el procedimiento en flagrancia.

Los ciudadanos piden mayor control en el evento (@dumek_turbay/X)

Los afectados hicieron pagos por transferencia bajo la promesa de acceder a un yate durante la jornada náutica que contaba con la presencia de varios famosos. La suma acumulada de las operaciones que sustentaron la captura supera los $12 millones.

Un grupo de denunciantes, integrado principalmente por universitarios, afirmó que reunió $5 millones como anticipo para alquilar una lancha. Ese monto correspondía al 50% de la tarifa que habían acordado con la supuesta agencia encargada del servicio.

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Los jóvenes habían previsto cancelar el valor restante el día de la actividad. Sin embargo, al llegar la fecha establecida, aseguran que dejaron de recibir respuestas a sus llamadas y mensajes, mientras la embarcación prometida no llegó al punto de encuentro.

Los universitarios se dirigieron a Bocagrande, donde estuvieron esperando a la persona a cargo de entregar el servicio que habían contratado.

En testimonios publicados por medios digitales locales, algunos afectados aseguraron que habían ahorrado durante el año para participar en la celebración.

Miles de personas esperaban en Cartagena por el Festival Náutico (@dumek_turbay/X)

Una patinadora colombiana es una de las afectadas

Entre las personas que reportaron inconvenientes se encuentra Geiny Pájaro, patinadora colombiana y 12 veces campeona mundial. La deportista relató en redes sociales que había reservado dos cupos a través de una agencia para asistir al Festival Náutico.

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La reconocida deportista indicó que pagó $600.000 y esperó durante un periodo prolongado en el Muelle Regatta sin recibir respuesta de los responsables ni acceder al servicio. Su relato se conoció mientras otros asistentes denunciaban situaciones similares.

Después de no obtener solución, la campeona se trasladó al Muelle de La Bodeguita para intentar conseguir otra embarcación. De acuerdo con su publicación, en medio de la multitud le hurtaron la cartera.

La Policía Judicial abrió indagaciones bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación. El objetivo es establecer si los reportes corresponden a hechos aislados o si existiría una red vinculada a este tipo de engaños.

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Denuncia de la patinadora Geiny Pájaro, que fue una de las víctimas de la estafa en el Festival Náutico (Geiny Pájaro/Instagram)

Más de 1.500 embarcaciones participaron en la jornada del sábado

Las denuncias ocurrieron durante una de las fechas con mayor afluencia de las Fiestas de Independencia de Cartagena. El sábado 14 de noviembre, la bahía y el sector del Arsenal concentraron a más de 12.000 personas en tierra y más de 1.500 embarcaciones en el agua, según datos de la Alcaldía.

El Festival Náutico se realizó los días 13 y 14 de noviembre de 2026 en la bahía de Las Ánimas y otros sectores marítimos de la ciudad. La agenda incluyó presentaciones de Juan Luis Guerra, Grupo Niche, Rafa Pérez y Jessi Uribe en la primera jornada.

Para el segundo día estaban programados Silvestre Dangond, Nicky Jam, Ryan Castro, Beéle y Mr. Black, además de otros invitados.

El Distrito afirmó que la asistencia marítima duplicó la cifra de la edición de 2025, cuando se contabilizaron más de 700 naves. Mientras continúan las investigaciones, las autoridades buscan determinar si hay más afectados por los ofrecimientos de embarcaciones que no se concretaron.

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