Otro joven contratista de Ecopetrol fue asesinado en una zona rural de Puerto Wilches: autoridades investigan el caso

Las autoridades indagan si el homicidio responde a exigencias del Clan del Golfo relacionadas con cupos laborales (REUTERS/Luisa González)

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Ómar Yesid Cabarcas Fontalvo, un hombre de 24 años que trabajaba para la contratista FRG S.A.S., murió tras un ataque con arma de fuego en la vereda Las Curumutas, zona rural de Puerto Wilches, Santander.

El homicidio ocurrió hacia las 6:00 p. m. del jueves 12 de noviembre, en un sector ubicado a unos 30 minutos del casco urbano del municipio. La víctima recibió varios disparos en el tórax y la cabeza y murió en el lugar.

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La información preliminar de la Policía indica que Cabarcas Fontalvo habría sido citado en la zona rural por presuntos integrantes del clan del Golfo. Las autoridades también investigan si el crimen tuvo relación con una supuesta venta de cupos laborales para ingresar a empresas subcontratistas de Ecopetrol.

El reporte oficial plantea dos líneas iniciales para esclarecer el caso: la identidad de quienes habrían convocado al joven hasta Las Curumutas y el posible móvil detrás del ataque.

Omar Yesid Cabarcas Fontalvo fue asesinado a los 24 años en la vereda Las Curumutas de Puerto Wilches (@GSNoticiascol/X)

Según la hipótesis conocida por las autoridades, los responsables serían presuntos miembros de esa estructura armada. La investigación busca determinar cómo se produjo el encuentro y quiénes participaron en la citación.

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La otra línea se relaciona con la eventual comercialización de puestos de trabajo en compañías contratistas vinculadas a Ecopetrol. Esa posibilidad figura en las indagaciones, aunque las autoridades no informaron sobre capturas ni sobre personas formalmente señaladas.

FRG S.A.S., la empresa para la que laboraba Cabarcas Fontalvo, es una firma contratista de la petrolera estatal.

En Puerto Wilches lo recordaron como un joven emprendedor

Cabarcas Fontalvo era oriundo de Puerto Wilches y, según mensajes difundidos en redes sociales, era reconocido en su comunidad como un joven trabajador y emprendedor.

El caso representa el segundo homicidio de un trabajador vinculado a contratistas de Ecopetrol en la región (REUTERS/Luisa González)

Las publicaciones señalaron que tenía proyectos y aspiraciones empresariales. También afirmaron que había logrado abrirse camino en el sector de los contratistas que prestan servicios para Ecopetrol.

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Los mensajes lamentaron que su muerte truncara los planes que había construido con esfuerzo. Personas cercanas destacaron que detrás de su emprendimiento había sacrificios, ilusiones y el propósito de ofrecer un mejor futuro a su familia.

La muerte del joven dejó consternación entre allegados y habitantes del municipio, que cuestionaron las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

El caso permanece bajo investigación de la Policía, que deberá establecer si la hipótesis sobre la venta de cupos laborales tiene sustento y avanzar en la identificación de los autores del ataque.

Asesinaron a contratista de Ecopetrol frente a sus compañeros en Barrancabermeja: ofrecen recompensa para dar con los responsables.

La Alcaldía de Barrancabermeja y la Gobernación de Santander ofrecieron una recompensa de hasta 40 millones de pesos para identificar y capturar a los responsables del asesinato de Daison Jhoani Rodríguez Villalba, trabajador vinculado a una empresa contratista de Ecopetrol.

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El homicidio ocurrió durante la madrugada del lunes 2 de noviembre en el pozo LC-2086, situado en la vereda Planta Nueva del corregimiento El Centro. Rodríguez Villalba, de 41 años, cumplía su turno como maquinista del equipo Workover Braserv Rig 32 cuando hombres armados ingresaron a las instalaciones y le dispararon.

La víctima de 41 años trabajaba como maquinista en el equipo de la empresa Braserv dentro de un pozo petrolero vinculado a Ecopetrol. (@alcaldiabarranc / X)

La víctima trabajaba para Braserv, empresa que presta servicios a las operaciones de la industria petrolera en la zona. Sus compañeros intentaron auxiliarlo después del ataque y lo trasladaron a un centro asistencial, donde murió por la gravedad de las heridas.

Las versiones preliminares indican que un grupo de hombres armados llegó al lugar de trabajo durante la madrugada. Los agresores preguntaron específicamente por Rodríguez Villalba antes de atacarlo.

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La Unión Sindical Obrera (USO) sostuvo que los atacantes llevaban el rostro cubierto e intimidaron a los trabajadores presentes. También les habrían quitado sus teléfonos celulares antes de ubicar al maquinista.

Según esa información, los hombres identificaron a Rodríguez Villalba y le dispararon presuntamente frente a sus compañeros. Luego escaparon de las instalaciones petroleras.

El asesinato llevó a la convocatoria de un consejo extraordinario de seguridad, con participación de autoridades locales, la Gobernación de Santander y la fuerza pública. Allí se acordaron acciones para reforzar la vigilancia en El Centro y otros sectores de Barrancabermeja.

Las medidas anunciadas contemplan una mayor presencia de la Policía, el Ejército y la Armada. Las autoridades buscan impedir nuevos hechos de violencia en áreas vinculadas a la actividad petrolera.

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