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Luis Javier Suárez se fue en contra de las críticas por su nivel en la selección Colombia: "A ver si son capaces"

El delantero ha sido uno de los jugadores señalados por bajo nivel en el combinado nacional, que es contrario a su rendimiento goleador con el Sporting de Portugal

(Ernesto Guzmán-EFE)
El atacante Luis Javier Suárez participó en la jugada decisiva con un pase a Daniel Muñoz previo al tanto de la victoria - crédito Ernesto Guzmán/EFE
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Tras el triunfo 1-0 de la Selección Colombia sobre Chile en el estadio Pascual Guerrero, Luis Javier Suárez respondió a las críticas hacia los delanteros y afirmó: “Me gustaría ver a mucha gente dentro del verde y a ver si son capaces de hacer eso, lo que yo hago en Europa o lo que yo hago aquí”.

Consultado por la diferencia entre los goles que los atacantes marcan en sus clubes y sus registros con el equipo nacional, el delantero del Sporting Lisboa pidió revisar esas comparaciones. “Cuando estamos ahí parece que todos los días metemos goles y yo todos los días ahí no meto goles. Habían pasado dos partidos y después volví a meter goles. Entonces, creo que es un poco de perspectiva”, señaló.

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El samario también tuvo una ocasión frente al arco chileno que no logró convertir. Más tarde intervino en la acción del gol al entregar el balón a Daniel Muñoz, quien envió el centro que terminó en la anotación.

Sobre esa jugada, Suárez explicó: “Creo que por ahí fue una ocasión buena que no se pudo concretar, pero supimos tener paciencia y cuando también hay que tocarla, la toqué a Dani, él centró y fue gol”.

El atacante reconoció la exigencia que implica vestir la camiseta colombiana y se refirió a los señalamientos contra el grupo: “Muchos dicen que nos pesa, que muchas cosas, que somos paquetes, que todo eso”.

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Luis Javier Suárez defendió la labor de los delanteros ante los cuestionamientos por la falta de gol en el equipo nacional - crédito REUTERS/Rodrigo Antunes
Luis Javier Suárez defendió la labor de los delanteros ante los cuestionamientos por la falta de gol en el equipo nacional - crédito REUTERS/Rodrigo Antunes

Cabe recordar que el próximo partido de la selección Colombia será el martes 17 de noviembre a las 6:00 p. m. en Santiago, nuevamente contra Chile y el encuentro servirá para cerrar la temporada 2026 para ambas escuadras, que dejarán un año con realidades diferentes.

La adaptación de los jóvenes tiene que darse de manera progresiva

El técnico Néstor Lorenzo pidió a los jóvenes de Colombia asumir responsabilidades tras el triunfo 1-0 ante Chile en el Pascual Guerrero, en el penúltimo compromiso competitivo del año. Al explicar el mensaje que transmitió a los futbolistas con menos experiencia, afirmó: “Entren, jueguen, no se tiren abajo por un error”.

(Ernesto Guzmán-EFE)
El entrenador Néstor Lorenzo pidió a los futbolistas jóvenes asumir responsabilidades y mantener la confianza frente a los errores - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Durante su balance del proceso, Lorenzo señaló el lugar de Davinson, Lerma y Camilo dentro del plantel: “La adaptación de los jóvenes tiene que darse de manera progresiva, gradual y tiene que darse por los Davinson, por los Lerma, por los Camilo, que hoy hicieron un gran partido”.

La victoria ante Chile llegó por un autogol. Al describir el desarrollo del encuentro, el entrenador sostuvo que tuvo rasgos propios de las Eliminatorias: “Se dio un partido casi como de eliminatorias, en cuanto a la intensidad y a la disputa, los duelos que se generaron dentro del campo”.

El técnico de 60 años admitió que su equipo tuvo dificultades para resolver algunas jugadas: “La falta de precisión no me preocupa, son jugadores de talento, de buen pie. Un poquito sincronizar algunos movimientos para lograr un funcionamiento más preciso, más contundente, es nuestra meta trabajar en eso”.

(Ernesto Guzmán-EFE)
Colombia cerrará la temporada 2026 con un nuevo enfrentamiento ante Chile el martes 17 de noviembre en Santiago - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Al revisar las actuaciones de los jugadores con menos recorrido, Lorenzo mencionó a Matías Orozco, Juan Manuel Rengifo y Óscar Perea. Sobre el primero, dijo: “Voy a nombrar al más chiquito, que va y se hace cargo, que si se equivoca va y la pide otra vez, y la pide otra vez, Matías Orozco, eso es lo que quiero de él”.

Néstor Lorenzo, después del Mundial 2026, suma dos triunfos, un empate y una derrota, números que no convencen mucho a los aficionados por el recambio generacional y el proceso que avanza en las últimas semanas camino a la Copa América 2028 y las eliminatorias al Mundial 2030, los dos objetivos en el proyecto de cuatro años por el que fue renovado.

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