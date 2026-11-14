Belén Alonso contó que su padre tiene demencia y contó si aún la reconoce cuando la ve en ‘MasterChef Celebrity’

Belén Alonso habló de la demencia de su padre durante una dinámica de 'MasterChef Celebrity' (cortesía Canal RCN)

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La chef mexicana Belén Alonso compartió un momento personal durante una dinámica de MasterChef Celebrity Colombia. La jurado reveló que su padre tiene demencia, perdió el habla desde diciembre del 2025 y, pese al avance de la enfermedad, todavía logra reconocerla cuando su madre le muestra episodios del programa.

La confesión ocurrió en un capítulo emitido el 12 de noviembre, durante un reto de caja misteriosa que dejó de lado los ingredientes habituales para dar paso a mensajes de familiares. Los diez participantes que siguen en competencia encontraron grabadoras de casete en sus estaciones, cada una con audios enviados por personas cercanas.

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La actividad provocó reacciones entre los concursantes, los jurados y la presentadora Claudia Bahamón. Las voces de padres, madres, hermanos y otros familiares llevaron a los participantes a recordar historias de infancia, ausencias y vínculos que han marcado su vida.

Belén Alonso reveló que su padre tiene demencia y perdió el habla desde diciembre de 2025 (cortesía Canal RCN)

Cuando llegó su turno, Belén Alonso habló de la situación de su padre y de las dificultades que enfrenta la familia desde el diagnóstico. Explicó que, al regresar a México, intenta ayudarlo a recordar quién es ella, aunque la enfermedad transformó la comunicación entre ambos.

“A veces cuando mi papá le pone capítulos de MasterChef y él dice ‘Belén’”, relató la chef. La frase conmovió a los presentes, pues Alonso explicó que su padre dejó de hablar desde diciembre.

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La cocinera recordó que el reconocimiento de su nombre al verla en televisión tiene un valor especial para ella. También destacó que él fue una figura central para sus hijos y que mantuvo su interés por aprender incluso en etapas avanzadas de su vida.

El padre de Belén Alonso ingresó a la universidad a los 80 años

Durante su intervención, la chef relató parte de la historia de su padre. Contó que emigró de España cuando era joven, en un contexto posterior a la Guerra Civil española, y que atravesó dificultades durante ese proceso.

Según Alonso, él siempre quiso estudiar, pero no pudo cumplir ese deseo durante su juventud. La oportunidad llegó décadas después, cuando ingresó a la universidad a los 80 años.

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“Para mí, mi papá es un gran ejemplo porque él fue un emigrante, muy joven después de la Guerra Civil de España y la pasó muy mal”, afirmó la chef mexicana. “Siempre se quedó con ganas de estudiar y entró a la universidad cuando tenía 80 años”.

Belén Alonso describió a su padre como un ejemplo de perseverancia para su familia (cortesía Canal RCN)

La enfermedad apareció durante el segundo año de estudios. Alonso explicó que, tras el diagnóstico, la institución le indicó a la familia que él no podía continuar como estudiante formal, aunque podía asistir a las clases como oyente.

“Al segundo año que entró le empezó la demencia y le dijeron a mi mamá que ya no podía ir, que podía hacerlo como oyente”, contó. La chef sostuvo que su padre mantuvo su compromiso con la formación académica hasta donde le fue posible.

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“Hasta el último momento dio todo y fue la figura paterna de mis hijos”, agregó Alonso, quien destacó la presencia que tuvo dentro de su familia.

Claudia Bahamón compartió el último audio que recibió de su padre

La dinámica también llevó a Claudia Bahamón a hablar de la muerte de su padre, Germán Bahamón Vanegas, quien falleció en noviembre de 2019 luego de un accidente de tránsito en Bolívar.

La presentadora recordó el último mensaje de voz que recibió de él. Explicó que conservó la grabación desde el día en que cumplió 40 años, una celebración a la que había vuelto después de mucho tiempo sin festejar su cumpleaños.

Bahamón explicó que su padre se enteró de la reunión organizada por una amiga y le envió un audio para felicitarla. El mensaje llegó el mismo día de su muerte, un hecho que le otorgó un significado particular a la grabación.

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Claudia Bahamón recordó el último audio que recibió de su padre durante una prueba de MasterChef Celebrity (@masterchefcelebrityco/ Instagram)

“Qué falta hace el papá cuando no está”, expresó la presentadora antes de compartir el audio con los concursantes y jurados.

En la grabación, Germán Bahamón le dijo a su hija que admiraba su risa, su sensibilidad, su compromiso con el ambiente y la defensa de los animales. “Me alegra saber que hoy te están celebrando tus amigas los 40 años”, se escucha en parte del mensaje.

La presentadora aseguró que conserva esas palabras como un recuerdo de su padre. “Esos mensajes son solo un alimento bonito al corazón”, dijo entre lágrimas.