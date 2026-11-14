Carlos Bacca recordó el dolor que le causó perder la titularidad con Pékerman en Brasil 2014: “Me lesioné por estrés”

El delantero reveló las dificultades que vivió previo al comienzo de la Copa del Mundo de Brasil 2014 (Mauricio Alvarado - Colprensa)

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Carlos Bacca recordó el impacto que le produjo quedar fuera de la formación inicial de la selección Colombia en el debut ante Grecia, durante el Mundial de Brasil 2014.

El delantero afirmó que la decisión de José Néstor Pékerman, eligiendo a Víctor Ibarbo para modificar el sistema, le provocó una noche sin dormir y una lesión que atribuyó al estrés.

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Bacca dijo que lloró tras conocer que no jugaría ante Grecia

Bacca se lesionó por estrés (Mauricio Alvarado - Colprensa)

En una entrevista con Win Sports el 13 de noviembre de 2026, Carlos Bacca contó que se consideraba parte de la alineación titular antes del comienzo de la Copa del Mundo. Según su relato, el cuerpo técnico modificó el planteo pocos días antes del encuentro frente a Grecia, el primero de Colombia en el torneo.

“El profesor Pékerman puso a Ibarbo en un entrenamiento, cambió al 4-2-3-1, salió bien y jugó Ibarbo”, explicó el atacante, y que estaba en el plantel junto a Radamel Falcao García, Teófilo Gutiérrez y otros referentes ofensivos.

Bacca recordó lo que fue experiencia en Brasil 2014 con Colombia (@WinSportsTV-X)

Bacca afirmó que la frustración no se limitó a la ausencia en el debut de Colombia, que venció 3-0 a Grecia el 14 de junio de 2014.

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“En lo personal, lo pasé mal. Lloré, fui al partido, no me metieron, volví y no dormí. Al otro día me tocó entrenar y me lesioné por estrés. Podía irme de la selección ese día”, manifestó durante la charla.

El atacante recordó que vivió una situación similar en el Mundial de Rusia 2018. En ese caso, explicó que Héctor Fabio Abadía, conocido como “Amaral”, utilero de la selección Colombia, lo encontró fuera de su habitación cerca de la medianoche, luego de que Pékerman lo llamara.

“Yo ya había salido de la habitación, llorando, sin que el profesor Pékerman me hubiera dicho nada”, relató Bacca.

Bacca dijo que lloró tras conocer que no jugaría ante Grecia

El delantero aseguró que sería titular pero que Víctor Ibarbo estuvo por encima de él para el técnico argentino (Mauricio Alvarado - Colprensa)

El exdelantero de la selección Colombia aseguró que sufrió la decisión de José Néstor Pékerman.

“Esa noche, cuando no salí, lloré. Me pasó de todo, no dormí. Fui al partido contra Grecia y ni siquiera entré”, relató.

Bacca sostuvo que había llegado al Mundial tras una temporada que consideraba determinante en su carrera.

“Me dolió porque me había preparado para ir al Mundial y estaba en mi mejor momento. Acababa de ganar la Europa League y de ser elegido el mejor jugador del torneo”, afirmó.

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El futbolista señaló que, tras la lesión de Falcao, esperaba tener mayores posibilidades de integrar la ofensiva titular.

“Siempre jugábamos Teo, Falcao y yo. Uno se ilusiona porque trabaja para eso”, dijo.

Aun así, indicó que aceptó el cambio de esquema dispuesto por el entrenador argentino.

“Faltando tres o cuatro días, el profesor me sacó y puso a Ibarbo por la izquierda para cambiar el sistema. Es respetable, ¿qué le iba a decir yo al profesor?”, expresó.

Bacca también recordó su gol en Rusia 2018 y cuestionó el uso del VAR

Carlos Bacca explicó que el VAR pudo cambiar el rumbo del partido ante Inglaterra en Rusia 2018 (Cristian Álvarez-Colprensa)

El delantero aseguró que logró sobreponerse a ese momento y tuvo participación en Rusia 2018, torneo en el que marcó un gol ante Japón en la fase de grupos.

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“Saqué fuerzas porque siempre he tenido la capacidad de reponerme ante las adversidades. Soy fuerte mentalmente, sigo insistiendo y trabajo”, afirmó.

Al recordar aquella Copa del Mundo, agregó una crítica al arbitraje tecnológico:

“El VAR no se usó bien. Son detalles”.

Estadísticas de Carlos Bacca con la selección Colombia

Bacca marcó 16 goles con Colombia (Cristian Álvarez-Colprensa)

Carlos Bacca jugó 52 partidos en 2.696 minutos con Colombia, marcó 16 goles y asistió en nueve ocasiones.

16 de octubre de 2012 - Amistoso: 90 minutos y gol en el Colombia 3-0 Camerún

31 de mayo de 2014 - Amistoso: 66 minutos, gol y asistencia en el Senegal 2-2 Colombia

10 de octubre de 2014 - Amistoso: 66 minutos y dos goles en el El Salvador 0-3 Colombia

14 de noviembre de 2014 - Amistoso: 79 minutos y gol en el Estados Unidos 1-2 Colombia

26 de marzo de 2015 - Amistoso: 45 minutos, gol y asistencia en el Baréin 0-6 Colombia

28 de marzo de 2015 - Amistoso: 45 minutos, gol y asistencia en el Kuwait 1-3 Colombia

8 de septiembre de 2015 - Amistoso: 59 minutos, gol y tarjeta amarilla en el Colombia 1-1 Perú

24 de marzo de 2016 - Eliminatorias Sudamericanas: 85 minutos, gol y asistencia en el Bolivia 2-3 Colombia

29 de marzo de 2016 - Eliminatorias Sudamericanas : 79 minutos y dos goles en el Colombia 3-1 Ecuador

7 de junio de 2016 - Copa América Centenario: 90 minutos y gol en el Paraguay 1-2 Colombia

25 de junio de 2016 - Copa América Centenario : 79 minutos y gol en el Estados Unidos 0-1 Colombia

14 de noviembre de 2017 - Amistoso: 67 minutos, gol y dos asistencias en el China 0-4 Colombia

11 de octubre de 2018 - Amistoso: 76 minutos y gol en el Estados Unidos 2-4 Colombia

16 de octubre de 2018 - Amistoso: 72 minutos y gol en el Costa Rica 1-3 Colombia.