La Dimayor tomó una decisión para el partido Pereira vs. América de Cali por huelga de jugadores

Deportivo Pereira pasa por uno de los momentos más complicados de su historia en la temporada 2026 - crédito Deportivo Pereira

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Deportivo Pereira agravó más su crisis deportiva en el cierre de la temporada 2026 del fútbol colombiano por la crisis económica que golpeó principalmente a sus jugadores, debido a que les deben varios salarios y la plantilla profesional, que viene de una pésima campaña en Liga BetPlay, no aguantó más.

Inicialmente, se conoció que los jugadores del Matecaña entraron en huelga por la falta de acuerdo para los pagos pendientes, pese a que el club informó que hasta el martes se haría el primer desembolso, y dejó en riesgo el encuentro contra el América de Cali por la fecha 19 del campeonato.

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Debido a eso, la Dimayor debió intervenir a última hora para llegar a un acuerdo con los futbolistas y el club, ya que la situación estaba llegando al punto de la cancelación del encuentro, darle el triunfo por abandono a los rojos y el cuadro pereirano al frente de un fuerte castigo.

¿Qué decidió la Dimayor?

En uno de los partidos de mayor importancia para la última fecha de la Liga BetPlay, ya que los Diablos Rojos pelean por la ventaja deportiva para tener ese beneficio en los cuadrangulares, así que era clave garantizar el fair play con el resto de conjuntos involucrados en los siete encuentros en simultáneo.

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La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) informó que la Dimayor convenció a los jugadores del Deportivo Pereira para presentarse contra el América de Cali, a las 3:30 p. m. del sábado 14 de noviembre en el estadio Santiago de las Atalayas en Yopal, Casanare.

El Deportivo Pereira, además de la crisis económica, pensar en los promedios del descenso para la temporada 2027 - crédito David Jaramillo/Colprensa

A través de una publicación en su cuenta de X, el gremio de futbolistas dio a conocer los detalles del acuerdo de la organización con la plantilla para salir a la cancha, como apoyo a los dirigentes de la institución para que puedan cumplir con sus obligaciones económicas en los próximos días.

La Acolfutpro explicó que el primer punto fue que “el club entregó cheques a los futbolistas con fecha de pago para el próximo martes”, seguido de que “el presidente de la DIMAYOR, Carlos Zuluaga, se comunicó directamente con los futbolistas y manifestó que el martes se realizarán los pagos pendientes, asumiendo un compromiso de garantía frente a este cumplimiento” y “adicionalmente, se firmó un acuerdo para que los futbolistas reciban el 50 % de la taquilla del partido de hoy contra América de Cali”.

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Deportivo Pereira sí jugará ante América porque la Dimayor intercedió para que los jugadores salieran al campo de juego - crédito Acolfutpro

“Los jugadores esperan que estos compromisos se cumplan y que una vez más no sean promesas incumplidas, porque la situación es insostenible para muchos de ellos”, finalizó el gremio en su publicación, pues desde hace semanas los futbolistas venían molestos por la falta de salario ni respuesta de su presidente Álvaro Gómez.

Pereira explicó su situación

A través de un comunicado, publicado el viernes 13 de noviembre, el Deportivo Pereira explicó los detalles de su falta de pago de salarios y señaló que “se encuentra a la espera de los recursos económicos comprometidos por el grupo empresarial Empresarios Full CCI Dubai Colombia S.A.S., con el cual suscribió, hace varios meses y a través de su representante legal, un contrato de cesión de derechos patrimoniales”.

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“En el marco de este acuerdo, el representante del grupo empresarial, Albeiro Peña Peña, formalizó mediante documentos debidamente autenticados en notaría su compromiso de cumplir con los pagos establecidos contractualmente, con el propósito de asumir el manejo de la institución matecaña”, añadió.

El cuadro "Matecaña" tuvo que trasladarse a Yopal por el mal estado del Hernán Ramírez Villegas luego del terremoto (Jefatura de Prensa Pereira)

Pereira señaló que el martes 17 de noviembre, a las 10:00 a. m., se hará el primer desembolso y se destinará a los jugadores para pagar sus respectivos salarios, luego de charlar con el abogado de dicho representante, Cristian Guevara: “Desde el Deportivo Pereira reiteramos nuestro compromiso con la estabilidad institucional y deportiva del club. Nuestro principal propósito es que el equipo continúe compitiendo al más alto nivel en el fútbol colombiano y siga brindándole alegrías a su extraordinaria hinchada”.

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Deportivo Pereira informó el día anterior que buscarán cumplir con los pagos a los jugadores (Jefatura de Prensa Deportivo Pereira)

“Esperamos que los compromisos adquiridos por este grupo empresarial se materialicen en los tiempos anunciados y que su gestión contribuya al fortalecimiento y desarrollo de esta histórica institución”, finalizó el matecaña en su comunicado.