Colombia

Gobernador de Antioquia pidió a Estados Unidos solicitar en extradición a alias Primo Gay tras su captura: “El que las hace, las paga”

Néider Yesid Uñates López fue detenido por el Gaula Militar en la mañana del sábado 14 de noviembre, tras una operación de inteligencia en el norte de Antioquia

Andrés Julián Rendón confirmó la captura de Néider Yesid Uñates López y señaló al detenido de participar en el derribamiento de un helicóptero Black Hawk y el asesinato del periodista Mateo Pérez (@AndresJRendonCY/X)

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció sobre la captura de Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de Primo Gay, uno de los cabecillas más buscados por las autoridades en el norte y nordeste del departamento. El mandatario reaccionó a su detención mediante un video publicado en su cuenta de X, en el que se refirió a los antecedentes criminales que le atribuyen y solicitó al Gobierno de Estados Unidos que adelante las gestiones para pedirlo en extradición.

La captura se produjo el sábado 14 de noviembre, durante una operación ejecutada por el Gaula Militar. De acuerdo con la información suministrada, la acción hizo parte de las labores de inteligencia y seguimiento que las autoridades adelantaban para ubicar al señalado cabecilla, por quien el Ministerio de Defensa ofrecía una recompensa de hasta 640 millones de pesos.

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En su pronunciamiento, el gobernador también se refirió a los cambios de organización armada ilegal que habría protagonizado Uñates López durante su trayectoria. Según Rendón, el hombre fue integrante de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá, y posteriormente pasó a las filas del Clan del Golfo, estructura con la que habría continuado desarrollando actividades delictivas en territorio antioqueño.

Rendón pidió a Estados Unidos solicitar la extradición

Rendón reconoció el trabajo de la fuerza pública y destacó la articulación entre las autoridades militares y la justicia para desarrollar operaciones de inteligencia contra las estructuras armadas ilegales (@AndresJRendonCY/X)
Rendón reconoció el trabajo de la fuerza pública y destacó la articulación entre las autoridades militares y la justicia para desarrollar operaciones de inteligencia contra las estructuras armadas ilegales (@AndresJRendonCY/X)

En el video, el gobernador describió a alias Primo Gay como uno de los criminales más buscados y peligrosos que han operado en Antioquia. También sostuvo que su vinculación con diferentes estructuras armadas no habría significado un cambio en las actividades ilegales que le atribuyen las autoridades.

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“Antioqueños, cayó Primo Gay, uno de los criminales más sanguinarios que haya delinquido en nuestro departamento. Fue hombre de confianza de alias Calarcá, del frente 36 de las Farc. Cambió de brazalete para seguir con el Clan del Golfo, pero continuó haciendo lo mismo: extorsionar, asesinar, desplazar familias y sembrar terror. No hay ideología alguna, solo la de las rentas criminales”, manifestó Rendón.

El mandatario indicó que la captura se concretó en zona rural de Yarumal y destacó la participación de los uniformados que intervinieron en el operativo. Según explicó, la detención fue posible mediante labores de inteligencia y coordinación de las autoridades militares.

“En la zona rural de Urrao, Yarumal, fue capturado gracias a una operación milimétrica de inteligencia, sagacidad y valentía de nuestros uniformados. Este sujeto participó en el derribamiento del helicóptero Black Hawk, en el que fueron asesinados trece policías, una aeronave de propiedad del Gobierno americano. También fue responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez”, afirmó el gobernador.

Por información que permitiera ubicar al señalado cabecilla, el Ministerio de Defensa ofrecía una recompensa de hasta 640 millones de pesos (Ministerio de Defensa de Colombia)
Por información que permitiera ubicar al señalado cabecilla, el Ministerio de Defensa ofrecía una recompensa de hasta 640 millones de pesos (Ministerio de Defensa de Colombia)

A partir de esos señalamientos, Rendón hizo directamente la solicitud al Gobierno estadounidense para que adelante el trámite correspondiente y requiera al detenido ante sus autoridades.

Le solicito respetuosamente al Gobierno de Estados Unidos que lo pida en extradición”, expresó el mandatario, quien relacionó esta petición con los hechos que atribuyó al capturado y con las víctimas de la violencia armada en el departamento.

“Esto es por las víctimas, por todas las mamás a quienes les arrebataron sus hijos, por los comerciantes que padecieron esas extorsiones, por las familias que tuvieron que abandonar su casa, por nuestros policías y soldados asesinados, por todos los antioqueños que vivieron bajo el miedo que sembró este sanguinario. Porque tarde o temprano, el que las hace, las paga”, sentenció.

El apoyo de la Gobernación al operativo militar

Alias Primo Gay, identificado como Néider Yesid Uñates López, amplía su influencia criminal en varias localidades de Antioquia - crédito @COL_EJERCITO / X
Uñates López, de 24 años, inició su trayectoria criminal en el Eln y posteriormente llegó a ocupar una posición de mando en la Estructura 36 de las disidencias de las Farc (@COL_EJERCITO/X)

Durante su intervención, Rendón también explicó que la administración departamental contribuyó con recursos logísticos para facilitar el desarrollo de la operación. Específicamente, señaló que la Gobernación de Antioquia proporcionó alimentación y alojamiento a los uniformados que participaron en las labores que permitieron ubicar y capturar a Uñates López.

Desde la Gobernación de Antioquia aportamos alimentación y alojamiento para nuestros uniformados, que les permitió adelantar esta operación. A nuestra fuerza pública la respaldamos es con hechos”, sostuvo.

El gobernador aprovechó el pronunciamiento para reconocer el trabajo de las autoridades y mencionar al presidente Abelardo de la Espriella, a quien atribuyó liderazgo en las acciones de articulación entre la fuerza pública y la justicia. “Mi reconocimiento al presidente Abelardo de la Espriella por su liderazgo. Sí se puede emprender operaciones de inteligencia y articulación conjuntas entre la fuerza y la justicia”, agregó.

La captura de alias Primo Gay se produjo después de varios meses de operaciones militares en el norte antioqueño. Su zona de movilidad comprendía áreas rurales de Briceño, Anorí, Campamento, Guadalupe, Angostura, Toledo, Yarumal e Ituango, municipios en los que las autoridades le atribuían actividades relacionadas con extorsiones, homicidios y otras acciones de las estructuras armadas ilegales.

El historial delictivo de alias Primo Gay incluye homicidios, extorsión y alianzas con otros jefes armados - crédito X
'Primo Gay' acumulaba más de ocho años de trayectoria criminal (@hora13noticias/X)

Néider Yesid Uñates López, de 24 años, acumulaba más de ocho años de trayectoria en organizaciones armadas ilegales. Las autoridades lo señalaban de participar en homicidios selectivos, extorsiones contra comerciantes, ganaderos, mineros y contratistas de Hidroituango, además de desplazamientos forzados, minería ilegal, reclutamiento de menores y ataques con explosivos y drones.

Su historial también estaba relacionado con asesinatos de integrantes del Ejército y la Policía en municipios como Anorí, Briceño y San Andrés de Cuerquia, así como con la desaparición del líder social Didier Humberto Agudelo, ocurrida en 2020.

En agosto de 2026, reportes de inteligencia indicaron que Uñates López habría abandonado las disidencias del Frente 36, luego de disputas internas con otros mandos, entre ellos alias Chejo, para establecer una alianza con el Clan del Golfo en medio de la disputa por el control territorial.

Antes de su captura, las autoridades habían adelantado diferentes operaciones para ubicarlo. En marzo de 2026 sobrevivió a un bombardeo y a un operativo en la vereda La Palestina, en Briceño, donde escapó herido. Posteriormente, el 6 de noviembre, el Ejército abatió en combate a alias el Flaco, señalado como uno de sus hombres de confianza, durante una operación en la vereda Cedeño, en Yarumal.

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