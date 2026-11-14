Colombia

Quedó en libertad Yolima Murgas, señalada de ser la pareja sentimental de alias Pinocho: un juez anuló su medida de aseguramiento

Murgas Guzmán, investigada por presunto lavado de activos, abandonó la cárcel El Buen Pastor de Bogotá luego de que un juez de segunda instancia declarara la nulidad de la decisión que ordenó enviarla a prisión

Las autoridades identificaron a Murgas Guzmán como pareja sentimental de Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho, líder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
La defensa de Murgas Guzmán, encabezada por el abogado Cristian Morelli, argumentó que el juez de primera instancia se excedió al ordenar su traslado a prisión, pese a que la Fiscalía había solicitado detención domiciliaria (@ABDELAESPRIELLA/X)
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Yolima Johana Murgas Guzmán, señalada por las autoridades de ser la pareja sentimental de Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho, máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), recuperó su libertad luego de una decisión del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Santa Marta, que anuló la medida de aseguramiento en centro carcelario que le había sido impuesta.

La mujer permanecía detenida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, después de que el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante de Santa Marta ordenara su reclusión mientras avanzaba el proceso judicial en su contra por el presunto delito de lavado de activos.

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Fuentes cercanas a Murgas Guzmán confirmaron a Blu Radio que la procesada ya salió del establecimiento penitenciario. Con la determinación de segunda instancia, la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento tendrá que realizarse nuevamente, esta vez ante un juez de control de garantías, mientras la mujer permanece en libertad.

La decisión se produjo luego de que la defensa presentara una solicitud de nulidad contra la determinación inicial, al considerar que el juzgado se excedió en sus facultades cuando ordenó una medida más restrictiva que la solicitada por la Fiscalía General de la Nación.

La razón por la que el juez ordenó su libertad

La libertad de la mujer no significa que haya terminado el proceso judicial en su contra, pues la Fiscalía deberá presentarla nuevamente ante un juez de control de garantías para repetir la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento (captura de pantalla/Rama Judicial)
La libertad de la mujer no significa que haya terminado el proceso judicial en su contra, pues la Fiscalía deberá presentarla nuevamente ante un juez de control de garantías para repetir la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento (captura de pantalla/Rama Judicial)

El abogado Cristian Morelli, apoderado de Murgas Guzmán, sostuvo que durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se presentó una irregularidad, debido a que la Fiscalía había solicitado que su representada cumpliera la medida en detención domiciliaria y no en un establecimiento carcelario.

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Según los argumentos expuestos por la defensa, el ente acusador había llegado a un preacuerdo con la procesada y consideraba que la detención en su vivienda era procedente, teniendo en cuenta que ella desarrollaba una actividad legal como contadora profesional. Sin embargo, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante de Santa Marta decidió imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario, al considerar que la detención domiciliaria no era la alternativa adecuada para el caso.

La defensa cuestionó que el juez de primera instancia hubiera ordenado el traslado a prisión cuando la propia Fiscalía había solicitado una medida menos restrictiva. Ese fue uno de los argumentos que llevó a Morelli a solicitar la nulidad de la decisión.

El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Santa Marta acogió los planteamientos presentados por el abogado y dejó sin efectos la determinación que había enviado a Murgas Guzmán a la cárcel El Buen Pastor. De esta manera, ordenó su libertad inmediata. Cabe aclarar que la decisión no representa el cierre de la investigación penal ni una determinación sobre la responsabilidad de la mujer frente a los hechos que le atribuye la Fiscalía.

El allanamiento en el que fue capturada Yolima Murgas

La mujer fue capturada el 24 de septiembre durante un allanamiento en una vivienda del barrio Libertador, en Santa Marta, en medio de una investigación por el presunto delito de lavado de activos (@supershadai/X)

Murgas Guzmán fue capturada el 24 de septiembre durante una diligencia de allanamiento realizada en una vivienda del barrio Libertador, en Santa Marta. El procedimiento fue adelantado por las autoridades en medio de las investigaciones relacionadas con presuntas actividades de lavado de activos.

Durante el operativo, los investigadores encontraron $29.060.000 en efectivo y un lingote de oro de 58,1 gramos, cuyo valor fue estimado en $15.969.471, según la información entregada por la Fiscalía. En el inmueble también fueron hallados una máquina contadora de billetes, dos libretas con anotaciones sobre ingresos, gastos y movimientos financieros, además de tarjetas bancarias nacionales e internacionales.

A estos elementos se sumaron documentos relacionados con residencia e identidad española a nombre de la procesada, y un permiso notariado para la salida de un menor de edad del país.

Yolima Johana Murgas Guzmán, señalada como pareja sentimental de alias Pinocho, fue detenida la tarde del jueves 24 de septiembre, y de acuerdo con versiones preliminares, tenía planeado escapar por la frontera con Venezuela por el departamento de La Guajira - crédito Policía Nacional
Murgas Guzmán es investigada por presunto lavado de activos, delito que no aceptó durante el proceso judicial (Policía Nacional)

Las investigaciones posteriores al allanamiento permitieron recopilar información financiera y patrimonial de la mujer. Entre los registros obtenidos aparecen transferencias internacionales que superaron los $90 millones durante 2021, así como documentos en los que se relacionan utilidades periódicas.

La Fiscalía investiga a Murgas Guzmán por el presunto delito de lavado de activos, cargo que la mujer no aceptó durante el proceso judicial. Los elementos encontrados en la vivienda y los movimientos financieros identificados hacen parte del material recopilado por los investigadores.

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Yolima Murgas GuzmánPareja de alias PinochoJuzgado Quinto Penal del Circuito de Santa MartaNulidad de medida de aseguramientoFreddy Castillo CarrilloColombia-Noticias

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