Fecha 19 de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto de los últimos cupos a los cuadrangulares semifinales

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto de la fecha 19 de la Liga BetPlay, jornada que definirá a los últimos clasificados a los cuadrangulares semifinales del segundo semestre de 2026.
Los partidos están pactados para que comiencen el 14 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. (hora de Colombia).
En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que será la previa de la jornada y los 90 minutos en los diferentes estadios del país.
Últimas actualizaciones
Así se podrán seguir los partidos de la fecha 19 en todos los operadores de TV en Colombia
ARTÍCULO DE INFOBAE
Arnulfo Valentierra, ídolo del Once Caldas, le dejó la vara alta al equipo para buscar la Liga BetPlay y Copa Colombia: "Hay que ser ambicioso"
Uno de los campeones de la Copa Libertadores 2004 con el Blanco Blanco habló con Infobae Colombia sobre la actualidad del equipo, su repunte tras la salida de “Arriero” Herrera y el cierre de la temporada
Once Caldas volvió a ser competitivo como en las temporadas 2024 y 2025. El equipo se mantiene firme en la Liga BetPlay, en la que depende de sí mismo para clasificar a los cuadrangulares, y en la Copa Colombia, cuya semifinal ante Nacional comenzó en Manizales.
Así se jugará la fecha 19: los horarios de los partidos en simultáneo
14 de noviembre de 2026
Millonarios vs. Alianza FC
- Estadio: El Campín de Bogotá
- Hora: 3:30 p. m.
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
- Árbitro: Diego Ulloa (Valle)
- VAR: Luis Trujillo (Valle)
Deportivo Pereira vs. América de Cali
- Estadio: Santiago de las Atalayas de Yopal
- Hora: 3:30 p. m.
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
- Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)
- VAR: David Nicolás Rodríguez (Bogotá)
Cúcuta Deportivo vs. Jaguares de Córdoba
- Estadio: General Santander de Cúcuta
- Hora: 3:30 p. m.
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
- Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico)
- VAR: John Perdomo (Huila)
Deportivo Cali vs. Deportes Tolima
- Estadio: Deportivo Cali
- Hora: 3:30 p. m.
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
- Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)
- VAR: Nicolás Gallo (Caldas)
Atlético Nacional vs. Once Caldas
- Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
- Hora: 3:30 p. m.
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
- Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)
- VAR: Ricardo García (Santander)
Águilas Doradas vs. Independiente Medellín
- Estadio: Cincuentenario de Medellín
- Hora: 3:30 p. m.
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
- Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)
- VAR: Leonard Mosquera (Antioquia)
Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza
- Estadio: Américo Montanini de Bucaramanga
- Hora: 3:30 p. m.
- Transmisión de TV: Win+ Fútbol
- Árbitro: Jonnathan Ortiz (Nariño)
- VAR: Fernando Acuña (Boyacá)
ARTÍCULO DE INFOBAE
Rafael Robayo se sinceró sobre cómo ve a Millonarios en la Liga BetPlay: "No tiene una nómina para pelear un título"
El exjugador y referente del club en el siglo XXI fue crítico con el juego de los azules, el bajo nivel en algunas posiciones y de cómo ve al entrenador Alberto Gamero
Millonarios afronta las dos fechas finales de la Liga BetPlay con opciones de clasificación a cuadrangulares, pero Rafael Robayo descartó que el equipo tenga condiciones para disputar el título por la falta de identidad en los últimos meses, en especial por el cambio de entrenador por la salida de Fabián Bustos y el regreso de Alberto Gamero.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Así se hará el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: los equipos, los grupos y el "punto invisible"
El sábado 14 de noviembre se disputará la última fecha, en la que se conocerán los ocho clasificados a la ronda semifinal que irán a la pelea por el título del segundo semestre
Solo queda una fecha para conocer a los ocho equipos que avanzarán a las semifinales de la Liga BetPlay, después de una primera fase llena de contrastes por el terremoto del 10 de agosto, conciertos y situaciones que afectaron el calendario, violencia en los estadios y otras polémicas de la Dimayor.
Cuentas de los equipos que lucharán por su cupo en las finales de la Liga BetPlay
Tras el triunfo 2-0 de Independiente Santa Fe ante Internacional de Bogotá, en el adelanto de la fecha 19, cinco equipos ya aseguraron su lugar en los cuadrangulares: Atlético Nacional, Deportivo Cali, Santa Fe, América de Cali y Atlético Bucaramanga. Quedan tres cupos disponibles —los puestos 6.º, 7.º y 8.º— para seis clubes, que jugarán en jornada simultánea el sábado 14 de noviembre a las 3:30 p. m.
En caso de igualdad en puntos al cierre del Todos contra Todos, el reglamento de la Dimayor define las posiciones según los siguientes criterios: 1.º diferencia de gol; 2.º mayor número de goles a favor, y 3.º mayor número de goles a favor como visitante.
1. Independiente Medellín (6.º, 29 puntos, diferencia de gol de +3)
Duelo directo ante Águilas Doradas en el Cincuentenario de Medellín
- Si gana (32 puntos) o empata (30): clasifica de forma directa, sin depender de ningún otro marcador, y elimina a Águilas Doradas.
- Si pierde (29 puntos y diferencia de gol de +2 o inferior): aun con una derrota en Rionegro, terminará un punto por encima de Águilas, que llegaría a 28. Solo quedaría eliminado si ganan simultáneamente Millonarios, Once Caldas y Deportes Tolima. En ese escenario, Tolima alcanzaría 29 puntos y una diferencia de gol de al menos +3, con lo que superaría al DIM en el desempate. Si al menos uno de esos tres equipos no gana, Medellín clasifica.
2. Millonarios (7.º, 27 puntos, diferencia de gol de +9)
Recibe a Alianza FC en el Campín de Bogotá
- Si gana (30 puntos): clasifica directamente, sin depender de terceros, ya que supera el techo de Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta.
- Si empata (28 puntos y diferencia de gol de +9): queda virtualmente clasificado gracias a su diferencia de gol. Para quedar fuera deberían ocurrir tres situaciones: triunfo de Once Caldas, victoria de Tolima y triunfo de Águilas Doradas con una reducción de ocho goles en la diferencia de gol respecto de Millonarios.}
- Si pierde (27 puntos y diferencia de gol de +8 o inferior): necesita que al menos dos de sus perseguidores —Once Caldas, Tolima y Águilas— no lo superen.
- Si Once Caldas suma 28 o 30 puntos y Tolima gana para llegar a 29, a Millonarios le basta con que Águilas no gane.
- Si Once Caldas también pierde y queda con 27 puntos, Millonarios mantendrá ventaja en la diferencia de gol, salvo que su derrota sea por cinco o más goles de diferencia respecto de la caída del equipo manizaleño. En ese caso, solo requiere que no ganen Tolima y Águilas al mismo tiempo.
3. Once Caldas (8.º, 27 puntos, diferencia de gol de +4)
Visita al líder Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.
- Si gana (30 puntos): clasifica directamente.
- Si empata (28 puntos y diferencia de gol de +4): clasifica si Tolima no gana o si Águilas Doradas no gana. Si ambos triunfan, Tolima lo superará con 29 puntos y Águilas lo igualará con 28. En ese caso, la clasificación se definirá por diferencia de gol: Águilas parte de +1 y necesitaría ganar por tres o más goles, o por dos goles y superar a Once Caldas en tantos a favor.
- Si pierde (27 puntos y diferencia de gol de +3 o inferior): necesita que no ganen Tolima ni Águilas. Si Tolima empata y llega a 27 puntos con diferencia de gol de +2, Once Caldas conservará el cupo si pierde por un solo gol ante Nacional, pues quedaría con +3 frente al +2 de Tolima. También podría beneficiarse de una goleada en contra de Millonarios que reduzca la diferencia de gol del club bogotano.
4. Deportes Tolima (9.º, 26 puntos, diferencia de gol de +2)
Visita al Deportivo Cali, segundo de la tabla.
- Si gana (29 puntos y diferencia de gol de +3 o superior): supera a Águilas Doradas junto al Cúcuta y clasifica si se cumple al menos uno de estos escenarios: Once Caldas no vence a Nacional y queda con 27 o 28 puntos, Millonarios no vence a Alianza y queda con 27 o 28 puntos o Independiente Medellín pierde ante Águilas Doradas y queda con 29 puntos, pero con una diferencia de gol de +2 o inferior, por debajo de la del Tolima.
- Si empata (27 puntos y diferencia de gol de +2): solo clasifica si Águilas no gana, Cúcuta no logra una goleada que le permita remontar nueve goles de diferencia y Once Caldas pierde por dos o más goles. También le sirve una derrota de Once Caldas por un gol si ambos quedan con diferencia de gol de +2 y Tolima lo supera en goles a favor: hoy tiene 23, frente a los 22 del conjunto manizaleño. Otra posibilidad sería una derrota de Millonarios por siete o más goles.
- Si pierde (26 puntos): queda eliminado.
5. Águilas Doradas (10.º, 25 puntos, diferencia de gol de +1)
Recibe a Independiente Medellín en el Cincuentenario
- Si gana (28 puntos y diferencia de gol de +2 o superior): no alcanza al propio Medellín, que quedaría con 29 puntos, por lo que necesita superar a dos equipos entre Millonarios, Once Caldas y Tolima. Su ruta más factible exige que Tolima no gane en Cali y que Once Caldas pierda ante Nacional. Si Once Caldas empata, Águilas debe vencer por al menos tres goles para remontar la diferencia de gol, que hoy es de +1 contra +4.
- Si empata (26 puntos) o pierde (25): queda eliminado.
6. Cúcuta Deportivo (12.º, 24 puntos, diferencia de gol de -7)
Recibe a Jaguares en el estadio General Santander
- Si gana (27 puntos): es su única posibilidad matemática. Necesita que Tolima pierda y quede con 26 puntos, que Águilas no gane y llegue como máximo a 26, y que Once Caldas o Millonarios pierdan. Además, debe remontar una desventaja de 11 goles en diferencia de gol respecto de Once Caldas.
- Si empata o pierde: queda eliminado.
En la parte alta, Atlético Nacional, con 39 puntos, ya aseguró el primer lugar y el punto invisible del Grupo A. Santa Fe, con 34 puntos y una diferencia de gol de +12, completó sus 19 partidos sin posibilidad de ser cabeza de serie.
El segundo puesto y la ventaja deportiva del Grupo B se definirán entre Deportivo Cali, con 34 puntos y diferencia de gol de +16, que asegura el lugar si vence a Tolima; América de Cali, con 33 puntos y +14, que necesita derrotar a Pereira y que Cali no gane; y Atlético Bucaramanga, con 32 puntos y una diferencia de gol de +13, que debe imponerse ante Fortaleza y esperar una derrota del Cali y que América no gane.
Así va la fecha 19 de la Liga BetPlay
12 de noviembre de 2026
Deportivo Pasto 0-1 Junior
- Estadio: Departamental La Libertad
- Árbitro: Diego Ruiz (Meta)
- Goles: Carlos Pérez al minuto 60
Llaneros FC 0-0 Boyacá Chicó
- Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio
- Árbitro: Carlos Márquez (Bolívar)
13 de noviembre de 2026
Internacional de Bogotá 0-2 Santa Fe
- Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
- Árbitro: Javier Villa (Antioquia)
- Goles: Emerson Rivaldo Rodríguez al minuto 30 y Emmanuel Olivera al 63
Se definen los clasificados de la Liga BetPlay: así va la tabla de posiciones
- Atlético Nacional: 39 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +20)
- Deportivo Cali: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +16)
- Independiente Santa Fe: 34 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +12)
- América de Cali: 33 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +14)
- Atlético Bucaramanga: 32 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +13)
- Independiente Medellín: 29 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
- Millonarios: 27 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
- Once Caldas: 27 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
- Tolima: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
- Águilas Doradas: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
- Llaneros: 24 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
- Cúcuta: 24 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
- Inter Bogotá: 23 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de 0) - eliminado
- Junior: 22 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -1) - eliminado
- Boyacá Chicó: 20 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -14) - eliminado
- Alianza: 18 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -13) - eliminado
- Pereira: 17 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -10) - eliminado
- Deportivo Pasto: 15 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -17) - eliminado
- Jaguares de Córdoba: 13 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -18) - eliminado
- Fortaleza: 12 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -11)