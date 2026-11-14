Fecha 19 de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto de los últimos cupos a los cuadrangulares semifinales

La Liga BetPlay tendrá la definición de sus ocho clasificados el 14 de noviembre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto de la fecha 19 de la Liga BetPlay, jornada que definirá a los últimos clasificados a los cuadrangulares semifinales del segundo semestre de 2026.

Los partidos están pactados para que comiencen el 14 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. (hora de Colombia).

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que será la previa de la jornada y los 90 minutos en los diferentes estadios del país.