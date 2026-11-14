Colombia

Fiscalía frustró presunto plan criminal de las disidencias de las Farc para atentar contra la Alcaldía de Hato Corozal, Casanare

El ente investigador denunció que se conocieron casos de presunta extorsión en contra de la institución casanareña. El operativo resultó en una captura

Las autoridades lograron la captura de alias Kame - crédito Fiscalía
Guardar

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de Israel Castro Valencia, conocido como alias Kamo, en medio de un operativo por medio del cual se frustró un presunto plan para atentar contra la Alcaldía de Hato Corozal, en Casanare.

El ente acusador comunicó que el detenido habría integrado componente explosivista de la estructura 28 José María Córdova, vinculada a las disidencias de las Farc.

PUBLICIDAD

Según el reporte oficial, alias Kamo habría recibido una orden directa de alias Antonio Medina para preparar y ejecutar el ataque contra la sede de la administración municipal, al parecer, con el objetivo de presionar a las autoridades locales para exigir pagos extorsivos en el departamento.

El operativo que permitió la captura estuvo a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional. Durante el allanamiento, los investigadores encontraron un artefacto explosivo improvisado con cerca de 500 gramos de pentolita.

Alias Kamo fue capturado en Hato Corozal, Casanare, durante una operación del CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional (captura Fiscalía)
Alias Kamo fue capturado en Hato Corozal, Casanare, durante una operación del CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional (captura Fiscalía)

La Fiscalía comunicó, además, que el dispositivo incautado contaba con un sistema de activación eléctrica mediante cable de mando. En el inmueble donde se realizó el operativo también fueron halladas dos pistolas, una escopeta, munición y tres teléfonos celulares.

PUBLICIDAD

Las autoridades investigan el presunto papel de Castro Valencia dentro de la estructura 28 José María Córdova, una facción que, según las pesquisas, estaría bajo el mando de Iván Mordisco. La Fiscalía lo identifica como explosivista de ese grupo armado.

Además de los delitos relacionados con terrorismo, armas y explosivos que le serán imputados por este caso, alias Kamo tenía vigente una orden de captura por hurto calificado y agravado y fuga de presos.

El caso ocurre semanas después de la difusión de amenazas atribuidas a la misma estructura contra alcaldes de Casanare. En esos mensajes, el grupo armado exigía a los mandatarios locales establecer comunicación con la organización.

La coincidencia del Frente 28 en ambos hechos abrió una línea de investigación sobre una eventual relación entre esas intimidaciones y el supuesto plan contra la Alcaldía de Hato Corozal. Por ahora, las autoridades deberán determinar si existió una conexión directa.

En el procedimiento también fueron encontrados dos pistolas, una escopeta, munición y tres teléfonos celulares (captura Fiscalía)
En el procedimiento también fueron encontrados dos pistolas, una escopeta, munición y tres teléfonos celulares (captura Fiscalía)

Capturaron a dos personas que se hacían pasar por las Farc-EP para extorsionar a empresarios en Casanare

A finales de octubre de 2026, tropas del Ejército Nacional capturaron en flagrancia a dos personas señaladas de hacerse pasar por integrantes de las Farc-EP para extorsionar a empresarios en Casanare. Uno de los detenidos es de nacionalidad venezolana y habría participado en la exigencia de $20 millones.

El procedimiento estuvo a cargo de la Décima Sexta Brigada, el Gaula Militar Casanare y la Fiscalía General de la Nación, como parte de las operaciones contra la extorsión en el departamento.

De acuerdo con la información oficial, los capturados presuntamente utilizaban el nombre del denominado Comando Conjunto de Oriente de las FARC-EP para intimidar a propietarios de consorcios que desarrollan actividades en Casanare y exigirles dinero.

Durante la operación, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares y un panfleto que simulaba un comprobante de pago. El documento incluía referencias a las Farc-EP y será analizado dentro del proceso judicial.

Los capturados quedaron a disposición del Gaula Militar - crédito Ejército
Los capturados quedaron a disposición del Gaula Militar - crédito Ejército

El Ejército indicó que investiga el alcance de las actividades atribuidas a los detenidos, así como identificar posibles víctimas y otros hechos en los que habrían empleado esta modalidad de intimidación.

La institución sostuvo que los responsables aparentaban pertenecer a una organización armada para respaldar las exigencias económicas dirigidas contra el sector productivo del departamento.

Según el reporte de la Décima Sexta Brigada, entre los dos capturados hay un ciudadano venezolano, quien presuntamente intervino en la exigencia extorsiva de $20 millones.

Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía, que continuará con las actuaciones judiciales correspondientes. El Gaula Militar Casanare reiteró el llamado a denunciar casos de extorsión a través de la línea nacional gratuita 147.

Temas Relacionados

AtentadoHato CorozalCasanareFarcExplosivoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fecha 19 de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto de los últimos cupos a los cuadrangulares semifinales

Millonarios, Deportes Tolima, Once Caldas y Águilas Doradas serán los equipos que buscarán entrar a las finales de Navidad del fútbol colombiano

Fecha 19 de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto de los últimos cupos a los cuadrangulares semifinales

‘Stream Fighters 5′ EN VIVO: No se pierda todas las incidencias del combate en el Coliseo Medplus

Westcol reúne este sábado una parrilla de diez duelos de creadores de contenido en distintas modalidades, en lo que el propio organizador adelantó como la posible última edición de la velada

‘Stream Fighters 5′ EN VIVO: No se pierda todas las incidencias del combate en el Coliseo Medplus

Catherine Siachoque adelantó lo que viene para doña Hilda y recordó sus inicios en ‘Sin senos sí hay paraíso’: "Yo no lo quería hacer"

La intérprete colombiana forma parte del elenco principal de la producción de Telemundo que se estrenará para los Estados Unidos el 16 de noviembre, y un mes después para América Latina

Catherine Siachoque adelantó lo que viene para doña Hilda y recordó sus inicios en ‘Sin senos sí hay paraíso’: "Yo no lo quería hacer"

Ministra de Educación denunció irregularidades en el PAE durante el Gobierno Petro: contratistas ausentes, sobrecostos y presunto proselitismo político

Una auditoría interna de la cartera identificó fallas en la distribución de recursos, un sistema tecnológico que no estaba en funcionamiento y deficiencias en la supervisión de los contratos

Ministra de Educación denunció irregularidades en el PAE durante el Gobierno Petro: contratistas ausentes, sobrecostos y presunto proselitismo político

Escalada terrorista en Casanare: Defensoría emitió alerta ante riesgo para la población por la confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc

La advertencia comprende tres municipios y sectores de Hato Corozal, incluido el resguardo indígena Chaparral Barro Negro

Escalada terrorista en Casanare: Defensoría emitió alerta ante riesgo para la población por la confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

ENTRETENIMIENTO

‘Stream Fighters 5′ EN VIVO: No se pierda todas las incidencias del combate en el Coliseo Medplus

‘Stream Fighters 5′ EN VIVO: No se pierda todas las incidencias del combate en el Coliseo Medplus

Catherine Siachoque adelantó lo que viene para doña Hilda y recordó sus inicios en ‘Sin senos sí hay paraíso’: "Yo no lo quería hacer"

Belén Alonso contó que su padre tiene demencia y contó si aún la reconoce cuando la ve en ‘MasterChef Celebrity’

Así quedaron los pesajes de ‘Stream Fighters 5′ antes de los diez combates en Bogotá

El Carnaval de Barranquilla 2027 estrenará escenarios con eventos en la avenida Shakira, el Supermetro y el Romelio Martínez, anunció el alcalde Alejandro Char

Deportes

Fecha 19 de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto de los últimos cupos a los cuadrangulares semifinales

Fecha 19 de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto de los últimos cupos a los cuadrangulares semifinales

Luis Javier Suárez se fue en contra de las críticas por su nivel en la selección Colombia: "A ver si son capaces"

La Dimayor tomó una decisión para el partido Pereira vs. América de Cali por huelga de jugadores

España vs. Inglaterra: hora y dónde ver en vivo en Colombia el partidazo de la Nations League

Carlos Bacca recordó el dolor que le causó perder la titularidad con Pékerman en Brasil 2014: “Me lesioné por estrés”