Colombia

Industria textil solicitó al Gobierno mantener y prorrogar decreto que estableció un arancel de 0% para subpartidas de hilados

La Cámara Colombiana de la Confección y Afines aseguró que es una medida fundamental para mejorar la competitividad de la producción nacional

El arancel de 0% reduce costos de producción y respalda el empleo nacional frente a la competencia de prendas importadas (Albeiro Lopera/Reuters)
El arancel de 0% reduce costos de producción y respalda el empleo nacional frente a la competencia de prendas importadas (Albeiro Lopera/Reuters)
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La industria textil y de confección de Colombia pidió al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, prorrogar el Decreto 1197 de 2025, por el cual se modificó parcialmente el Arancel de Aduanas para las importaciones de insumos y materias primas del sector confecciones y calzado. El decreto en cuestión fijó un arancel de 0% para determinadas subpartidas de hilados.

“Modificar parcialmente el artículo 1° del Decreto 1881 del 30 de diciembre de 2021 en el sentido de establecer un gravamen arancelario de cero por ciento (0%) a las importaciones de los productos clasificados con las siguientes subpartidas arancelarias", precisa el decreto.

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  • 5205120000: de título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43).
  • 5205220000: de título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43).
  • 5205230000: de título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52).
  • 5205240000: de título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80).
  • 5205260000: de título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106,38 decitex (superior al número métrico 80 pero inferior o igual al número métrico 94).
  • 5402330000: de poliésteres.
  • 5402470000: los demás, de poliésteres.
  • 5509210000: sencillos.
  • 5509530000: mezclados exclusiva o principalmente con algodón.
  • 5510110000: sencillos.

De acuerdo con el comunicado que emitió la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, la medida reduce costos de producción y respalda el empleo nacional frente a la competencia de prendas importadas. “Una medida fundamental para mejorar la competitividad de la producción nacional y proteger el empleo de millones de colombianos”, precisó la organización en la comunicación oficial.

En consecuencia, el sector solicitó que lo establecido en el decreto sea mantenido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, conocido como Comité Triple A. También planteó avanzar hacia una política de arancel cero para las materias primas textiles cuya producción en el país no alcance a cubrir la demanda.

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Recordó que el hilo es uno de los componentes centrales en la fabricación de las prendas: puede representar entre el 30% y 45% del costo total. Por ello, aplicar gravámenes a ese insumo encarece toda la cadena de producción cuando la oferta nacional resulta insuficiente, según detalló. “No tiene sentido encarecer los insumos de quienes producen en Colombia mientras el mercado nacional enfrenta una creciente competencia de prendas importadas”, aclaró.

Hilados competitivos para reducir costos industriales

La Cámara Colombiana de la Confección explicó, además, que el acceso a hilados con precios competitivos —generado por el arancel del 0% que establece el decreto— permite disminuir los costos de fabricación, mejorar la calidad de las telas y de las prendas que se producen para la venta, y optimizar los procesos industriales. La medida también apunta a reducir desperdicios y responder a las exigencias internacionales en materia de sostenibilidad, trazabilidad e innovación.

Imagen de referencia. Samuel Bluman Levy llega a ProColombia con más de 40 años de trayectoria en textiles, logística de precisión, comercio exterior y financiación empresarial - crédito Lina Gasca/Colprensa
La medida arancelaria permite disminuir los costos de fabricación, mejorar la calidad de las telas y de las prendas que se producen para la venta, y optimizar los procesos industriales (Lina Gasca/Colprensa)

En ese sentido, la industria advirtió que la competitividad en el sector textil y en cualquier otro mercado no se construye mediante el encarecimiento de las materias primas. Para ello, es necesario facilitar su acceso para que las empresas puedan transformar sus insumos, generar valor agregado y crear empleo formal. Esto también le permite a las compañías apuntarle a otros mercados y crecer.

El Decreto 1197 de 2025 no debe entenderse como un beneficio particular para los importadores de hilados, sino como un instrumento de competitividad para miles de empresas que transforman materias primas, generan valor agregado y sostienen el empleo nacional”, añadió.

La competencia de prendas importadas

Teniendo en cuenta ese contexto, la Cámara Colombiana de la Confección precisó que su petición surge justo en un momento en el que el mercado colombiano enfrenta una creciente competencia de prendas importadas. Advirtió que no resulta coherente aumentar los costos de quienes producen localmente cuando deben competir con bienes provenientes del exterior.

La industria aclaró que el decreto no es un beneficio particular para los importadores de hilados (Luis Noriega/EFE)
La industria aclaró que el decreto no es un beneficio particular para los importadores de hilados (Luis Noriega/EFE)

La solicitud al Gobierno nacional es clara: mantener y prorrogar el Decreto 1197 de 2025, avanzar hacia una política de arancel cero para las materias primas textiles no producidas suficientemente en Colombia y adoptar decisiones que protejan la competitividad de toda la cadena. Proteger la industria textil-confección es proteger el empleo, las empresas, las familias y el futuro productivo de Colombia”, detalló.

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