Jennifer Pedraza denunció que Carlos Suárez, jefe de campaña de Abelardo de la Espriella, busca censurarla: “No borro, no me retracto, no me callo”

El requerimiento fue presentado el 5 de noviembre de 2026 por Andrés Felipe Caballero Sierra, apoderado de Carlos Suárez (@CamaraColombia/X-@carlossuarezrojas/Instagram)

Guardar

La senadora Jennifer Pedraza denunció que Carlos Augusto Suárez Rojas, estratega de campaña de Abelardo de la Espriella y presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, pretende limitar sus opiniones en redes sociales mediante una solicitud formal para que elimine y rectifique publicaciones en las que se refirió a él. La congresista rechazó el requerimiento y aseguró que no modificará sus pronunciamientos.

Pedraza divulgó un comunicado dirigido a Andrés Felipe Caballero Sierra, apoderado de Suárez, en respuesta a una solicitud presentada el 5 de noviembre. El documento tenía como asunto la petición de retiro, enmienda y rectificación de una publicación realizada el 23 de octubre de 2026 en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

A través de esa red social, la congresista hizo pública su posición frente al requerimiento y señaló que el jefe de campaña de De la Espriella pretendía obligarla a borrar una opinión, retractarse y abstenerse de emitir nuevos comentarios sobre él.

“El señor Carlos Suárez, jefe de campaña de Abelardo de la Espriella, nombrado como regalo político en la presidencia de la Junta de Ecopetrol, me quiere callar: quiere que borre una opinión en X, me retracte y que no opine sobre él. Eso se llama censura. Aquí está mi respuesta: NO. No borro, no me retracto, no me callo”, escribió Pedraza, quien acompañó su pronunciamiento con el documento en el que expuso las razones por las que decidió no acceder a las exigencias formuladas en representación de Suárez.

PUBLICIDAD

Pedraza rechazó las exigencias y aseguró que no eliminará sus comentarios, no publicará la rectificación solicitada y tampoco asumirá el compromiso de abstenerse de opinar sobre Suárez (@JenniferPedraz/X)

La respuesta de Jennifer Pedraza al requerimiento

En el comunicado Pedraza dejó explícita su decisión de no retirar ni modificar el contenido publicado el 23 de octubre. También rechazó publicar la rectificación propuesta y asumir el compromiso de abstenerse de emitir nuevas opiniones sobre su representado.

“No accedo a la solicitud. No retiraré mis opiniones sobre su apoderado contenidas en la publicación del 23 de octubre de 2026, no la enmendaré, no publicaré la rectificación propuesta y no asumiré el compromiso de abstención que se me pide”, señaló la congresista en el apartado de decisión del documento.

La legisladora argumentó que sus comentarios hacen parte del ejercicio de sus derechos fundamentales y que estos cuentan con protección tanto en la Constitución Política de Colombia como en instrumentos internacionales de derechos humanos.

PUBLICIDAD

En ese sentido, sostuvo que aceptar la solicitud implicaría renunciar a garantías constitucionales y manifestó que las opiniones políticas deben poder expresarse sin presiones orientadas a impedir su difusión. “Lo anterior, en tanto la publicación en cuestión hace parte del ejercicio de mi derecho fundamental a la libre opinión y la garantía de no ser objeto de censura de la misma, prerrogativas constitucionales que a su vez se encuentran protegidas en diversos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos e integran nuestro ordenamiento por la vía del bloque de constitucionalidad”, explicó.

Pedraza también cuestionó las implicaciones que, a su juicio, tendría aceptar las condiciones planteadas por el apoderado del estratega político. “Renunciar a mis opiniones personales socavaría, junto a mis derechos fundamentales, la pluralidad democrática de pensamientos que la carta política de 1991 protege. Aunque esta norma superior resulte incómoda a su proyecto político, como lo demuestra su solicitud, no seré la primera en ceder a estas presiones propias de los regímenes de censura y represión”, agregó en el comunicado.

PUBLICIDAD

Pedraza sostuvo que renunciar a sus opiniones personales afectaría sus derechos fundamentales y la pluralidad democrática (@JenniferPedraz/X)

Pedraza hizo dos publicaciones el 23 de octubre

Las opiniones cuestionadas por la representación de Suárez corresponden a una de dos publicaciones que Jennifer Pedraza hizo en X el 23 de octubre de 2026. Aunque en su comunicado, la senadora no especificó cuál de las dos dio origen al requerimiento; en ambas, la senadora se refirió a declaraciones del estratega político sobre la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella y a sus planteamientos relacionados con el empresariado y la generación de riqueza.

En el primer mensaje, Pedraza reaccionó a una intervención de Suárez en la que este habló sobre la estrategia utilizada durante la campaña y la importancia de las emociones y los sentimientos en las elecciones.

PUBLICIDAD

“‘Ganamos defendiendo lo que parecía indefendible para la ‘correcta’ política’ dice Carlos Suárez, el jefe de Abelardo. Lo que a este sádico le estorba, la ‘corrección política’, es el respeto por los demás, por la Constitución del 91, por las mujeres, por los DDHH y la democracia misma”, escribió la congresista.

La publicación hacía referencia a declaraciones de Suárez en el Congreso de Camacol sobre el crecimiento político de Abelardo de la Espriella y el papel que desempeñaron los contenidos digitales durante la campaña presidencial.

Una de las publicaciones cuestionadas fue una reacción a declaraciones de Carlos Suárez sobre la estrategia electoral de Abelardo de la Espriella, en las que destacó el papel de las emociones, los sentimientos y las redes sociales en las campañas políticas (@JenniferPedraz/X)

En esa intervención, el estratega sostuvo: “‘El Tigre’ nació en las redes. Las elecciones las ganamos con emociones y sentimientos. Las sociedades no eligen planes de gobierno”. Además, aseguró que la campaña de De la Espriella respaldó de manera directa al empresariado, la generación de riqueza y el modelo capitalista.

PUBLICIDAD

La segunda publicación de Pedraza también estuvo relacionada con esos planteamientos y con las declaraciones del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, sobre la posibilidad de entregar subsidios de vivienda en el país.

“Viene Carlos Suárez a dárselas de que ‘se pusieron del lado de los empresarios’ y de la creación de riqueza; luego llega Beltrán a decirles que subsidios para vivienda no hay. Que van a mirar a ver qué hacen. Los/as empresarios no pueden caer en ese discurso. La gente no come de batalla cultural, y en un país pobre, los subsidios son claves para el crecimiento”, escribió la senadora.

PUBLICIDAD

En ese escenario, Beltrán planteó las dificultades presupuestales para anunciar nuevos recursos y manifestó que el Gobierno buscaría alternativas para trabajar con el sector empresarial.

Pedraza defendió la importancia de los subsidios para el crecimiento del país y cuestionó que se planteara el respaldo a los empresarios mientras se descartaba, por el momento, la entrega de ayudas para vivienda (@JenniferPedraz/X)

“Ahora la pregunta es: ¿qué podemos hacer sin plata? Yo sé que esa risa nerviosa o maliciosa dice mucho. Yo sé que ustedes estaban esperando que yo les diera un anuncio de plata”, expresó el funcionario en dicho congreso.