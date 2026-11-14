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España vs. Inglaterra: hora y dónde ver en vivo en Colombia el partidazo de la Nations League

La campeona del mundo se medirá ante el equipo de los “Tres Leones” en uno de los juegos más destacados de la jornada

Jude Bellingham y Rodri es uno de los duelos atractivos del juego (David Klein-REUTERS)
Jude Bellingham y Rodri es uno de los duelos atractivos del juego (David Klein-REUTERS)
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La fecha FIFA en territorio europeo tiene a la Liga de Naciones como su principal atractivo.

En esta ocasión, la campeona del mundo visitará al semifinalista del Mundial de 2026 en uno de los juegos más atractivos que tendrá la jornada dominguera para los amantes del fútbol.

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Harry Kane es otra de las cartas claves para la Inglaterra de Thomas Tuchel (Peter Cziborra-imágenes en acción REUTERS)
Harry Kane es otra de las cartas claves para la Inglaterra de Thomas Tuchel (Peter Cziborra-imágenes en acción REUTERS)

El partido se disputará el 15 de noviembre de 2026 en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid a partir de las 2:45 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de ESPN y de Disney Plus Premium.

El árbitro del juego será el francés Clement Turpin yen el VAR lo acompañará su compatriota Jérome Brisard.

Cómo llegan ambos equipos al encuentro

España

España viene de ganar en Praga (David W Cerny-REUTERS)
España viene de ganar en Praga (David W Cerny-REUTERS)

La campeona del mundo derrotó sin problemas en el estadio epet Arena de Praga por 0-2, el 12 de noviembre de 2026.

Con los goles de Álex Baena al minuto 39 de tiro penal y de Marc Pubill al 90+6, los dirigidos por Luis de la Fuente extendieron su racha de 43 partidos sin perder en todas las competencias (la última derrota fue el 22 de marzo de 2024 ante Colombia).

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A continuación, así viene la campeona del mundo en sus últimos cinco juegos:

  • 12 de noviembre de 2026 - Nations League: República Checa 0-2 España
  • 6 de noviembre de 2026 - Nations League: Croacia 1-2 España
  • 3 de noviembre de 2026 - Nations League: España 3-1 República Checa
  • 29 de septiembre de 2026 - Nations League: España vs. Croacia
  • 26 de septiembre de 2026 - Nations League: Inglaterra 2-3 España

Inglaterra

Inglaterra quiere alargar su racha de victorias (Hannah Mckay-REUTERS)
Inglaterra quiere alargar su racha de victorias (Hannah Mckay-REUTERS)

Por su parte, la selección inglesa venció por 2-1 a Croacia en el estadio de Wembley, el 12 de noviembre de 2026.

Con goles de los delanteros Morgan Rogers y de Harry Kane al 64 de tiro penal, los dirigidos por Thomas Tuchel lograron llegar a su cuarta victoria de forma consecutiva, siendo su última derrota ante este rival, el 26 de septiembre de 2026 por 2-3 en la capital británica.

A continuación, así viene Inglaterra en sus últimas cinco presentaciones:

  • 12 de noviembre de 2026 - Nations League: Inglaterra 2-1 Croacia
  • 6 de octubre de 2026 - Nations League: Inglaterra 3-0 República Checa
  • 3 de octubre octubre de 2026 - Nations League: Croacia 0-7 Inglaterra
  • 29 de septiembre de 2026 - Nations League: República Checa 0-2 Inglaterra
  • 26 de septiembre de 2026 - Nations League: Inglaterra 2-3 España

Así fue el último juego entre ambas selecciones

Mikel Oyarzabal fue la gran figura de España en Wembley frente a Inglaterra (Peter Cziborra- imágenes en acción REUTERS)
Mikel Oyarzabal fue la gran figura de España en Wembley frente a Inglaterra (Peter Cziborra- imágenes en acción REUTERS)

El 26 de septiembre de 2026, España remontó ante Inglaterra por 3-2 en Wembley durante su debut en la Nations League y ense momento extendió a 39 partidos su racha invicta, con Mikel Oyarzabal como autor del gol que selló una victoria construida después de un inicio dominante y un tramo de desconcierto defensivo.

Lamine Yamal abrió el marcador al minuto y medio. El extremo robó el balón a Marc Guéhi cerca del área, resistió la reacción del defensor y definió con una rosca de zurda ante James Trafford.

España realizó tres modificaciones respecto del equipo titular que ganó el Mundial: Nico Williams ocupó el lugar de Álex Baena, Ferran Torres sustituyó a Oyarzabal y Eric García ingresaba por Pedro Porro, lesionado. Sin embargo, García sintió molestias en la rodilla izquierda durante el calentamiento y Marc Pubill entró en su lugar.

Inglaterra respondió con presión alta, liderada por Elliot Anderson, y obligó a España a asumir riesgos en la salida. Ferran tuvo tres ocasiones claras: un gol anulado por fuera de juego, un remate detenido por Trafford y otro disparo que salió desviado.

Yamal volvió a desequilibrar en el minuto 34 con una jugada de tacón que dejó a Dani Olmo en posición de remate, aunque el balón pasó junto al poste.

Myles Lewis-Skelly marcando a Lamine Yamal (David Klein-REUTERS)
Myles Lewis-Skelly marcando a Lamine Yamal (David Klein-REUTERS)

Anthony Gordon igualó tras una pérdida de Nico Williams que derivó en un contragolpe y una pared con Jude Bellingham. Dos minutos más tarde, Inglaterra se puso 2-1 después de una acción que terminó con un gol en propia puerta de Marc Cucurella.

El equipo inglés tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia al comienzo del segundo tiempo, cuando Rodri cometió penalti sobre Bellingham. Harry Kane ejecutó el lanzamiento, pero el balón se estrelló en el palo.

A continuación, así quedaron los últimos cinco enfrentamientos entre sí:

  • 26 de septiembre de 2026 - Nations League: Inglaterra 2-3 España
  • 14 de julio de 2024 - Final de la Eurocopa: España 2-1 Inglaterra
  • 15 de octubre de 2018 - Nations League: España 2-3 Inglaterra
  • 8 de septiembre de 2018 - Nations League: Inglaterra 1-2 España
  • 15 de noviembre de 2016 - Amistoso internacional: Inglaterra 2-2 España

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