⁠Anuncian recompensa de hasta $20 millones por ataque en Cali que dejó un herido: detonaron un explosivo en la estación de Policía de Desepaz

Un artefacto explosivo fue abandonado en inmediaciones de la Estación de Policía de Desepaz (@TwiterosCali/X)

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En la madrugada del 14 de noviembre de 2026 se registró un nuevo hecho de violencia en Cali, Valle del Cauca. Un artefacto explosivo abandonado en inmediaciones de la Estación de Policía de Desepaz fue detonado.

La explosión dejó a un ciudadano herido, cuya identidad se desconoce. De acuerdo con información dada a conocer por la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, esta persona presenta lesiones que no revisten de gravedad.

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Las autoridades indicaron que desplegaron sus capacidades investigativas para identificar a las personas responsables de estos hechos, capturarlas y llevarlas ante la justicia.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los responsables del ataque contra la fuerza pública (Policía Nacional)

El personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, indicó que, además de adelantar una investigación rigurosa para esclarecer lo ocurrido, es necesario reforzar la seguridad en la ciudad, teniendo en cuenta que ese ataque es el segundo que se registra en menos de 48 horas en la capital del Valle del Cauca. Advirtió que los ciudadanos necesitan resultados y garantías efectivas de protección por parte de la institucionalidad y de la fuerza pública.

“Dos ataques contra la fuerza pública en menos de 48 horas constituyen una grave amenaza para la vida y la seguridad de nuestros policías y para la ciudad. Como personero de Cali, exijo una respuesta contundente y articulada de las autoridades para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Deben reforzarse las medidas de seguridad y fortalecerse las capacidades operativas y de inteligencia para anticipar y prevenir cualquier ataque o amenaza en el territorio”, explicó el funcionario.

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La Personería de Cali instó a las autoridades a garantizar la seguridad de los ciudadanos ante atentado que se registró en la ciudad (@personeriacali/X)

La Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali también se pronunció sobre los hechos de violencia que pusieron en alerta a la población. En una publicación en X, la entidad rechazó el ataque, confirmó que ya se inició una investigación para encontrar a los criminales que perpetraron el atentado e instó a la ciudadanía a comunicar cualquier información que ayude a esclarecer lo ocurrido.

“Rechazamos el atentado ocurrido esta madrugada en contra de nuestra Fuerza Pública en inmediaciones de la Estación de Policía Desepaz. El equipo de investigación avanza para dar con los responsables de estos hechos. Si tiene información relacionada, denuncie al 123″, precisó.

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De igual manera, informó que desde la Alcaldía de Cali se está ofreciendo una recompensa de hasta $20 millones por información que permita dar con el paradero de los responsables y capturarlos. Garantizó absoluta reserva para los denunciantes, que pueden comunicarse con las autoridades a las siguientes líneas telefónicas seguras: 123 y 3213945156.

La Secretaría de Seguridad y Justicia rechazó el ataque con explosivos en Cali y anunció recompensa por información para capturar a los responsables (@SeguridadCali/X)

El otro hecho de violencia que se registró en la ciudad en las últimas 48 horas ocurrió el 12 de noviembre, en el occidente de la capital. De acuerdo con la Policía Metropolitana Santiago de Cali, un artefacto explosivo fue lanzado cuando pasó una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Nacional, en inmediaciones del barrio Siloé de la comuna 20, cerca de la Escuela de Carabineros. El ataque no dejó personas heridas.

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“Al paso de una patrulla del Goes, fue lanzado un artefacto explosivo que no impactó ni el vehículo ni una motocicleta que transitaba por la zona. Tampoco se reportan personas lesionadas. Nuestra Policía reaccionó en el sector, hizo todas las verificaciones y descartó cualquier afectación adicional. Desde la Alcaldía apoyaremos las investigaciones para ubicar a responsables de esta acción terrorista en Cali”, informó el secretario de Seguridad de Cali, Javier García, en su momento, en declaraciones públicas.

Estos atentados documentados en Cali generaron indignación en el país político colombiano. Una de las personas que se pronunció al respecto es el congresista del Pacto Histórico Alejandro Ocampo, que advirtió sobre la necesidad de implementar estrategias de protección efectivas para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

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El congresista Alejandro Ocampo rechazó los ataques terroristas registrados en Cali (@alejoocampog/X)

“¡Cali no puede seguir viviendo entre explosiones! En cuatro días atacaron la sede de RCN, una patrulla de la Policía en Siloé y ahora Desepaz, donde una persona resultó herida y varias viviendas quedaron afectadas. La seguridad no se garantiza con discursos, sino con resultados. ¿Hasta cuándo?”, aseveró.