Así quedaron los pesajes de ‘Stream Fighters 5′ antes de los diez combates en Bogotá

Stream Fighters 5 definió los pesos para su cartelera de boxeo en Bogotá (@stream_fighters/ Instagram)

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Stream Fighters 5, la velada de boxeo que reúne a creadores de contenido y figuras del entretenimiento digital, se realizará este sábado 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. A pocas horas del inicio del espectáculo, los participantes pasaron por el pesaje oficial, una jornada que confirmó los enfrentamientos y dejó diferencias de peso entre varios de los competidores.

El evento, organizado por Westcol, tendrá diez combates individuales y por parejas, además de una exhibición de robots humanoides que enfrentarán al propio streamer y al cantante Blessd. Entre los nombres que integran la cartelera están Andrea Valdiri, La Divaza, Emiro Navarro, Valentino Lázaro, Herrera, JH de la Cruz, Samantha Correa y Cami Pulgarín.

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La ceremonia de pesaje se realizó el viernes 13 de noviembre. Cada participante subió a la báscula antes de sostener el tradicional cara a cara con su rival. Los números registrados no determinan el resultado de una pelea, pero permiten establecer las diferencias físicas con las que cada creador de contenido llegará al cuadrilátero.

La mayor distancia de peso de la jornada se presentó entre Herrera y JH de la Cruz. Herrera registró 88,7 kilogramos, mientras que JH de la Cruz marcó 66,7 kilos. La diferencia fue de 22 kilogramos, la más amplia entre los enfrentamientos anunciados para esta edición de Stream Fighters.

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Herrera y JH de la Cruz protagonizaron la mayor diferencia de peso de la jornada, con 22 kilos (@westCOL/ YouTube)

Ambos mantuvieron el cruce dentro de la programación, pese a la diferencia que se evidenció ante la báscula. El duelo se perfila como uno de los que más atención recibirá durante la velada por el contraste en el peso corporal de los dos participantes.

Otro de los combates que concentrará miradas será el de Andrea Valdiri y La Divaza. La creadora de contenido barranquillera llegó al pesaje con 63,8 kilos, mientras que su rival registró 67,1 kilos.

La diferencia entre ambas figuras fue de 3,3 kilos. El enfrentamiento ha estado acompañado por publicaciones, retos y comentarios en redes sociales durante las semanas previas al evento, por lo que se espera que sea uno de los duelos centrales de la noche.

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En el combate entre Samantha Correa y Cami Pulgarín, la primera marcó 73 kilos y la segunda 68. La diferencia fue de cinco kilos a favor de Correa, según los registros divulgados después de la ceremonia.

Andrea Valdiri y La Divaza llegarán al ring con una diferencia de 3,3 kilos (@WestCOL/ YouTube)

El cruce entre El Agropecuario y Daren fue uno de los más parejos de la jornada. El Agropecuario pesó 89,55 kilos y Daren alcanzó los 90 kilos, con una diferencia de apenas 450 gramos. Ambos quedaron dentro del límite pactado de 90 kilogramos para ese combate.

El pesaje también dejó cifras para los combates por parejas. Willito marcó 79 kilos y Lonche registró 83,3. En el otro equipo, Chanty pesó 62 kilos y Samulx estuvo entre 69 y 70 kilos.

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La suma de los registros de Willito y Lonche supera por cerca de 30 kilos la de sus rivales. El enfrentamiento pondrá frente a frente a dos duplas con características físicas distintas, en una modalidad que exige coordinación entre los integrantes de cada equipo.

Yaya Muñoz cumplió con el límite de 63 kilos pactado para su pelea junto a Beba (@WestCOL/ YouTube)

En el combate de Alexa Torrex y Karola Alcendra contra Beba y Yaya, Yaya Muñoz registró 62,8 kilos. Muñoz cumplió con el límite de 63 kilos establecido para la pelea, después de semanas de entrenamiento y ajustes en su preparación.

También quedaron habilitados para competir Valentino Lázaro y Emiro Navarro, quienes tendrán uno de los duelos individuales de la cartelera. Navarro había generado dudas sobre su participación por dificultades físicas durante los entrenamientos, pero durante el pesaje descartó rumores sobre una enfermedad grave y confirmó que subirá al ring.

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Valentino Lázaro pesó 80 kilos, mientras que Emiro pesó 82 kilos, ambos cumpliendo con lo pactado para subir al ring.

Valentino Lázaro pesó 80 kilos y Emiro Navarro registró 82 antes de subir al ring (@WestCOL/ YouTube)

El creador de contenido sostuvo que las molestias surgieron por la intensidad de su preparación, ya que no tenía experiencia previa en actividades deportivas ni entrenamientos con pesas. Aunque no se divulgaron los registros exactos de ambos en la ceremonia, los dos cumplirán con el combate previsto.

A qué hora empieza ‘Stream Fighters 5′ y dónde verlo en vivo

La velada se llevará a cabo en el Coliseo MedPlus, ubicado en la calle 80, kilómetro 1,5, vía Cota, en las afueras de Bogotá. Las puertas abrirán a las 4:00 p. m. para las personas que asistirán al escenario.

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La organización ha divulgado información sobre actividades desde las 5:30 p. m., mientras que el inicio general del espectáculo está previsto para las 6:00 p. m., hora de Colombia. Hasta el momento, no se conoce el horario individual de cada pelea, por lo que el orden anunciado de la cartelera no necesariamente corresponderá a la secuencia de los combates.

La transmisión será gratuita por Kick, en el canal oficial de Westcol. Los usuarios podrán seguir la velada desde computadores, teléfonos móviles y dispositivos compatibles con la aplicación de la plataforma.

La transmisión de Stream Fighters 5 será gratuita por el canal de Westcol en Kick (Westcol /YouTube)

La programación incluirá los enfrentamientos de La Divaza contra Andrea Valdiri; Sebastucho frente a Leandro; Valentino Lázaro ante Emiro Navarro; Alexa Torrex y Karola Alcendra contra Beba y Yaya; Herrera contra JH de la Cruz; Samantha Correa ante Cami Pulgarín; El Agropecuario frente a Daren; Willito y Lonche contra Chanty y Samulx; y Rey de la City contra WeGotKicks. Westcol y Blessd participarán en una exhibición con robots humanoides.

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