Colombia

Abelardo de la Espriella anunció la captura de ‘Pata de palo’, segundo cabecilla del Clan del Golfo: “¡El miedo cambió de bando!”

El presidente de la República señaló que Francisco Miguel Pacheco Ángel acumulaba más de 23 años de trayectoria delictiva y coordinaba las actividades de una organización de más de 1.440 integrantes, distribuidos en ocho subestructuras

Abelardo de la Espriella anunció la captura de ‘Pata de palo’, segundo cabecilla del Clan del Golfo (Reuters/@ABDELAESPRIELLA)
Abelardo de la Espriella anunció la captura de ‘Pata de palo’, segundo cabecilla del Clan del Golfo (Reuters/@ABDELAESPRIELLA)
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El 14 de noviembre de 2026, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció la captura de Francisco Miguel Pacheco Ángel, conocido como alias Pata de Palo y señalado como segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.

“¡ CAYÓ ALIAS “PATA DE PALO”, SEGUNDO CABECILLA DEL CLAN DEL GOLFO! ¡EL MIEDO CAMBIÓ DE BANDO! Hoy, 14 de noviembre, nuestra Policía Nacional, en desarrollo de las operaciones Aquiles y Agamenón, capturó en zona rural de Montería, Córdoba, a Francisco Miguel Pacheco, alias “Pata de Palo”, segundo cabecilla de la estructura narcoterrorista Roberto Vargas Gutiérrez, del Clan del Golfo (sic)”, escribió en su cuenta de X.

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Según expuso el líder del movimiento Defensores de la Patria, el integrante del grupo armado ilegal sumaba una trayectoria de más de 20 años en la que cometió delitos como extorsión y narcotráfico.

El criminal era requerido por homicidio, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego (@ABDELAESPRIELLA/X)
El criminal era requerido por homicidio, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego (@ABDELAESPRIELLA/X)

“Este criminal acumulaba más de 23 años de trayectoria delictiva y coordinaba las actividades de una organización de más de 1.440 integrantes, distribuidos en ocho subestructuras. Lideraba su expansión en Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre, alimentando el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal”, expuso De la Espriella.

Pacheco Ángel, sostuvo el jefe de Estado: “Era requerido por homicidio, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir agravado”. La detención se produce meses después de que les diera un plazo a cabecillas del Clan del Golfo para someterse a la justicia.

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Alias Pata de Palo tenía 23 años de trayectoria delictiva y coordinaba las actividades de una organización de más de 1.440 integrantes (@ABDELAESPRIELLA/X)
Alias Pata de Palo tenía 23 años de trayectoria delictiva y coordinaba las actividades de una organización de más de 1.440 integrantes (@ABDELAESPRIELLA/X)

En julio de 2026, cuando era presidente electo, De la Espriella identificó a alias Pata de Palo como uno de los mandos de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez. “A Francisco Miguel Pacheco Ángel, alias Pata de Palo, segundo cabecilla de este grupo”, dijo entonces durante un acto en Montería.

Otras capturas anunciadas por el Gobierno nacional

El primer mandatario también confirmó la captura de alias Primo Gay, identificado como Néider Yesid Uñates López, durante una operación desarrollada en la vereda Santa Ana de Briceño, Antioquia.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la captura de alias Primo Gay, identificado como Néider Yesid Uñates López, durante una operación desarrollada en la vereda Santa Ana de Briceño, Antioquia (@ABDELAESPRIELLA/X)
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la captura de alias Primo Gay, identificado como Néider Yesid Uñates López, durante una operación desarrollada en la vereda Santa Ana de Briceño, Antioquia (@ABDELAESPRIELLA/X)

Uñates López figuraba entre los más buscados del departamento antioqueño y tenía una orden judicial por los presuntos delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y conductas relacionadas con armas de fuego y municiones.

“Este bandido está vinculado con la instalación de campos minados, ataques contra nuestra Fuerza Pública, asesinatos y atentados contra infraestructura y maquinaria. Durante la operación fueron incautadas dos pistolas calibre 9 mm, proveedores y munición”, señaló De la Espriella en sus redes sociales.

Y agregó: “Durante la operación fueron incautadas dos pistolas calibre 9 mm, proveedores y munición. ¡ESTAMOS GOLPEANDO LAS ESTRUCTURAS DE MANDO DEL NARCOTERRORISMO Y RECUPERANDO EL CONTROL DEL TERRITORIO! (sic)”.

Sinopsis: Captura de alias El Gordo, señalado de atentados y quema de vehículos en Cúcuta (Policía Nacional/Dijín)
Sinopsis: Captura de alias El Gordo, señalado de atentados y quema de vehículos en Cúcuta (Policía Nacional/Dijín)

En la capital del país, la Policía Nacional también hizo pública la detención de Juan Daniel Orellanos, alias El Gordo, señalado como presunto cabecilla de comisión del Frente Criminal Urbano Reinaldo Ardila Gómez, estructura del Frente de Guerra Urbano Nacional del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El operativo se realizó en la vía pública de la localidad de Puente Aranda. La detención estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, tras labores de inteligencia, seguimiento e información de fuentes humanas.

Conforme a la investigación, Orellanos tendría más de cinco años de trayectoria en actividades de apoyo logístico y estratégico para esa organización en Cúcuta y municipios cercanos de Norte de Santander. Las autoridades determinaron que actuaba bajo instrucciones de José Luis Barrera Palacios, alias Care Vieja, identificado como tercer cabecilla de la estructura y actualmente privado de la libertad.

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