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Junior anunció la salida del técnico uruguayo Sebastián Viera tras no clasificar a las finales de la Liga BetPlay

El vigente campeón de Colombia no pudo defender el título y por este motivo, el exaquero uruguayo salió del cuadro “Tiburón”

El exarquero uruguayo reemplazó a Alfredo Arias en el banquillo técnico (Macgiver Barón Contreras-Colprensa)
El exarquero uruguayo reemplazó a Alfredo Arias en el banquillo técnico (Macgiver Barón Contreras-Colprensa)
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El fútbol colombiano está a punto de llegar a su final y mientras poco a poco se acercan los cuadrangulares semifinales de Navidad de la Liga BetPlay, el 14 de noviembre de 2026, Junior de Barranquilla anunció la salida del técnico uruguayo Sebastián Viera como director técnico.

El comunicado no precisó las razones de la decisión ni informó la persona que asumirá la dirección técnica del equipo.

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El anuncio oficial de la salida de Viera como técnico por parte del 12 veces campeón de Colombia (@JuniorClubSA-X)
El anuncio oficial de la salida de Viera como técnico por parte del 12 veces campeón de Colombia (@JuniorClubSA-X)

El club agradeció el trabajo desarrollado por el entrenador y su grupo durante el período que estuvieron al frente del plantel profesional.

El vínculo contractual con Sebastián Viera y los integrantes de su cuerpo técnico ha finalizado. La institución agradece a Sebastián y a cada uno de los miembros de su equipo de trabajo por la disposición, el compromiso y la dedicación demostrados durante su tiempo al servicio de Junior F.C.”, expresó.

El “Tiburón” envió un mensaje de despedida a Sebastián Viera, uno de los referentes históricos de la institución durante su etapa como futbolista.

Les expresamos nuestro reconocimiento por el camino compartido y les deseamos lo mejor en los nuevos retos y desafíos que emprendan, tanto en el ámbito profesional como personal”, concluyó el comunicado firmado por el Departamento de Comunicaciones del Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A.

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Hasta el momento, Junior no anunció el nombre del técnico que reemplazará a Viera ni el plan de trabajo para la continuidad deportiva del equipo.

Así fue la campaña de Sebastián Viera en el “Tiburón”

Sebastián Viera
Viera no logró la clasificación del "Tiburón a las finales de la Liga BetPlay en Navidad (Junior FC)

El equipo obtuvo cinco victorias, cinco empates y cuatro derrotas, con 21 goles a favor y 18 en contra. Sumó 20 puntos de 42 posibles, para un rendimiento del 47,6%.

Junior ganó sus últimos dos encuentros bajo la conducción de Viera: 2-0 ante Cúcuta Deportivo y 1-0 frente a Deportivo Pasto. Antes de esa racha, había sufrido una derrota 3-2 contra Llaneros.

  • 6 de septiembre de 2026: Junior F.C. 3-3 Jaguares F.C.
  • 13 de septiembre de 2026: Alianza F.C. 1-0 Junior F.C.
  • 20 de septiembre de 2026: Fortaleza CEIF 1-4 Junior F.C.
  • 27 de septiembre de 2026: Junior F.C. 2-0 Independiente Medellín.
  • 1 de octubre de 2026: Atlético Nacional 3-1 Junior F.C.
  • 5 de octubre de 2026: Atlético Bucaramanga 3-1 Junior F.C.
  • 11 de octubre de 2026: Junior F.C. 2-2 Inter Bogotá.
  • 14 de octubre de 2026: Junior F.C. 1-1 Pereira.
  • 19 de octubre de 2026: Deportivo Cali 0-0 Junior F.C.
  • 24 de octubre de 2026: Junior F.C. 1-0 Águilas Doradas.
  • 28 de octubre de 2026: Boyacá Chicó 1-1 Junior F.C.
  • 1 de noviembre de 2026: Llaneros F.C. 3-2 Junior F.C.
  • 10 de noviembre de 2026: Junior F.C. 2-0 Cúcuta Deportivo.
  • 12 de noviembre de 2026: Deportivo Pasto 0-1 Junior F.C.

Así fue la victoria del Junior ante el Deportivo Pasto

El cuadro "Tiburón" se despidió del 2026 con una victoria en el estadio Departamental La Libertad (@JuniorClubSA-X)
El cuadro "Tiburón" se despidió del 2026 con una victoria en el estadio Departamental La Libertad (@JuniorClubSA-X)

El 11 de noviembre de 2026, Junior cerró su participación en la Liga BetPlay 2026-II con una victoria por 0-1 ante Deportivo Pasto en la última fecha. El único gol lo marcó Carlos Mario Pérez, defensor de 19 años, mientras que Guillermo Paiva fue expulsado.

El bicampeón terminó el torneo en la posición 13 con 22 puntos, a falta de los otros nueve partidos de la jornada. El mal comienzo bajo la dirección de Alfredo Arias y la falta de regularidad le impidieron avanzar a la siguiente fase.

La anotación llegó en el minuto 59, cuando un centro desde la izquierda permitió que Pérez saliera del área y rematara de volea. El equipo dirigido por Sebastián Viera sufrió la expulsión de Paiva en el minuto 73, tras un codazo a un defensor rival, y debió retrasar sus líneas.

En el primer tiempo, Kevin Pérez estrelló un remate en la red lateral y Luis Fernando Muriel perdió un mano a mano ante el arquero local. Cristian Barrios también tuvo una ocasión que terminó por encima del arco, mientras Édgar García inquietó a Mauro Silveira. El descanso llegó sin goles.

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