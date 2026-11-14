El sindicato de futbolistas colombianos anunció que Deportivo Pereira no jugará su último partido de la Liga BetPlay ante América de Cali

El cuadro "Matecaña" tendrá que pensar en los promedios del descenso para la temporada 2027 (David Jaramillo-Colprensa)

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El 14 de noviembre de 2026, a pocas horas de definirse los clasificados a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay y los cabezas de serie, Acolfutpro (Asociación Colombiana de Fútbolistas Profesionales) anunció la decisión del Deportivo Pereira de no presentarse al juego ante América de Cali en el estadio Santiago de las Atalayas de Yopal.

El motivo principal de no presentarse para el juego se debe a los incumplimientos en los pagos que la directiva del cuadro risaraldense viene realizando en los últimos meses.

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A través de una publicación, se informó la decisión de que el cuadro "Matecaña" no jugará ante América (@acolfutpro-X)

Mediante una publicación a través de su cuenta de X, Acolfutpro dio a conocer la decisión de los jugadores del Deportivo Pereira de la siguiente forma:

“🚨 CESE DE ACTIVIDADES – DEPORTIVO PEREIRA Los futbolistas profesionales del Deportivo Pereira han decidido iniciar un cese de actividades a partir de hoy, ante los reiterados incumplimientos de sus obligaciones laborales. En consecuencia, el plantel profesional no disputará el partido frente al América de Cali el día de hoy en el partido de la Liga BetPlay de la Dimayor. Acolfutpro respalda la decisión de los futbolistas y exigimos el respeto de sus derechos laborales y el pago oportuno de las obligaciones adeudadas".

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Deportivo Pereira anunció un primer desembolso para cancelar los salarios pendientes

El cuadro "Matecaña" tuvo que trasladarse a Yopal por el mal estado del Hernán Ramírez Villegas luego del terremoto (Jefatura de Prensa Pereira)

El 13 de noviembre de 2026, Deportivo Pereira informó que iniciará el proceso de pago de los salarios atrasados de su plantel y del resto de los trabajadores de la institución, luego de recibir el compromiso de un primer desembolso por parte del grupo empresarial Empresarios Full CCI Dubai Colombia S.A.S. La transferencia está prevista para el martes 17 de noviembre a las 10:00, según el comunicado difundido por el club.

La decisión depende de los recursos que la entidad asegura estar esperando desde hace varios días. El dinero corresponde a un acuerdo suscrito meses atrás con el grupo empresarial, mediante un contrato de cesión de derechos patrimoniales. El club indicó que el acuerdo contemplaba aportes económicos y que estos fondos permitirían avanzar con las obligaciones pendientes con jugadores, cuerpo técnico y demás colaboradores.

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El representante legal del grupo empresarial, Albeiro Peña Peña, había formalizado ante notaría su compromiso de cumplir con los pagos estipulados en el contrato, de acuerdo con el Pereira. La institución señaló que el objetivo de ese acuerdo era que el empresario asumiera el manejo del equipo matecaña, aunque el comunicado no precisó el monto del desembolso ni la cantidad de meses que se adeudan a los integrantes del plantel.

Deportivo Pereira informó el día anterior que buscarán cumplir con los pagos a los jugadores (Jefatura de Prensa Deportivo Pereira)

Durante una comunicación con Cristian Guevara, abogado y asesor jurídico de Peña, el club recibió la confirmación sobre la fecha del giro. Con esos recursos, el Pereira espera comenzar a normalizar la situación salarial que afecta a sus trabajadores. La entidad tampoco detalló si el primer pago cubrirá la totalidad de la deuda o si hará parte de un cronograma de desembolsos posteriores.

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El anuncio representa una respuesta institucional frente a los reclamos por los pagos atrasados. El Deportivo Pereira señaló que la prioridad es preservar la estabilidad administrativa y deportiva, con el fin de que el equipo mantenga su actividad competitiva en el fútbol colombiano.

La dirigencia expresó que espera que los compromisos asumidos por Empresarios Full CCI Dubai Colombia S.A.S. se cumplan dentro de los plazos anunciados. El 17 de noviembre de 2026, con la llegada o no de los recursos prometidos, será determinante para establecer si el club puede avanzar en la cancelación de las obligaciones pendientes con toda su nómina.

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Deportivo Pereira podría perder los tres puntos en el escritorio

En caso de que el equipo no se presente, ya sea con juveniles o con el plantel profesional, perdería los tres puntos en el escritorio (@elmago_b-X)

Por otra parte, el periodista Mauricio Buriticá de Caracol Radio informó que en caso de que el cuadro “Matecaña” no pueda presentar a los juveniles para disputar el juego, el 14 de noviembre de 2026, América ganaría los tres puntos en el escritorio:

“¡Atención! De ratificarse la decisión de los jugadores, el Deportivo Pereira no tendría capacidad de respuesta para desplazar a Yopal a sus jugadores juveniles, por lo que…Pierde el partido por W y los tres puntos son del América de Cali".

Así fue la campaña del Deportivo Pereira en la Liga BetPlay

El Matecaña no tuvo una buena campaña en el segundo semestre de 2026 (Deportivo Pereira)

Deportivo Pereira disputó 19 partidos en el período consignado: ganó tres, empató ocho y perdió ocho. Sus triunfos fueron ante Jaguares de Córdoba, Boyacá Chicó y Deportivo Pasto; el equipo acumuló 17 puntos sobre 57 posibles.

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Deportivo Pereira: últimos resultados

Primera A - Clausura

7 de noviembre de 2026: Atlético Nacional 4-3 Deportivo Pereira

3 de noviembre de 2026: Deportivo Pereira 1-3 Tolima

30 de octubre de 2026: Deportivo Pereira 1-0 Jaguares de Córdoba

24 de octubre de 2026: Once Caldas 1-1 Deportivo Pereira

20 de octubre de 2026 : Deportivo Pereira 2-0 Boyacá Chicó

14 de octubre de 2026: Junior 1-1 Deportivo Pereira

10 de octubre de 2026: Deportivo Pereira 0-0 Deportivo Cali

4 de octubre de 2026: Cúcuta 4-0 Deportivo Pereira

29 de septiembre de 2026: Deportivo Pereira 1-2 Independiente Santa Fe

26 de septiembre de 2026: Deportivo Pereira 0-0 Inter Bogotá

18 de septiembre de 2026: Águilas Doradas 2-2 Deportivo Pereira

13 de septiembre de 2026: Deportivo Pereira 1-3 Atlético Bucaramanga

Copa Colombia - segunda fase

9 de septiembre de 2026: América de Cali 4-1 Deportivo Pereira

Primera A - Clausura

6 de septiembre de 2026: Deportivo Pereira 1-1 Millonarios

3 de septiembre de 2026: Deportivo Pereira 0-3 Independiente Medellín

31 de agosto de 2026: Deportivo Pasto 1-2 Deportivo Pereira

21 de agosto de 2026: Alianza 0-0 Deportivo Pereira

31 de julio de 2026: Fortaleza 0-0 Deportivo Pereira

24 de julio de 2026: Llaneros 1-0 Deportivo Pereira