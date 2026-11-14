Colombia

Operativo contra el ELN en La Plata, Huila: Ejército halló depósito con 9 fusiles y más de 1.500 cartuchos

Las autoridades encontraron hasta prendas de vestir alusivas al grupo armado, así como una pañoleta vinculada a la estructura Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc

El Ejército señaló que el material estaba bajo control de la compañía Juan Carlos Chilhueso Pazu, perteneciente al frente Manuel Vásquez Castaño del ELN - crédito Ejército
El Ejército señaló que el material estaba bajo control de la compañía Juan Carlos Chilhueso Pazu, perteneciente al frente Manuel Vásquez Castaño del ELN - crédito Ejército
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Tropas de la Novena Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, ubicaron un depósito ilegal con nueve fusiles, 1.596 cartuchos y material para fabricar explosivos en zona rural de La Plata, Huila.

La operación tuvo lugar en la vereda El Patico. Según el Ejército, el material pertenecería a la compañía Juan Carlos Chilhueso Pazu, del frente Manuel Vásquez Castaño, estructura adscrita al Frente de Guerra Suroccidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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En el depósito también fueron hallados 35 proveedores, tres iniciadores para artefactos explosivos improvisados, nueve chalecos, seis equipos de campaña, un radio de comunicaciones y prendas de uso privativo de la Fuerza Pública.

Nueve fusiles, munición de dos calibres, proveedores y elementos de campaña fueron incautados durante una operación del Ejército en zona rural de La Plata, Huila - crédito Ejército
Nueve fusiles, munición de dos calibres, proveedores y elementos de campaña fueron incautados durante una operación del Ejército en zona rural de La Plata, Huila (Ejército)

Hallaron elementos alusivos al ELN y a la estructura Dagoberto Ramos

El inventario incluyó cuatro brazaletes y tres bufandas con insignias del ELN, además de un brazalete alusivo a la estructura Dagoberto Ramos.

Entre los elementos de intendencia aparecieron ocho pantalones y diez guerreras verde oliva tipo Policía, así como cuatro pantalones y tres guerreras con camuflado tipo camaleón.

También fueron incautados cinco buzos tácticos, siete pasamontañas, seis gorras tipo pava, cuatro pañoletas, una hamaca, uniformes y otros elementos de intendencia.

Entre el material incautado en Huila había distintivos del ELN y un brazalete alusivo a la estructura Dagoberto Ramos, cuyo origen será materia de verificación (Ejército)
Entre el material incautado en Huila había distintivos del ELN y un brazalete alusivo a la estructura Dagoberto Ramos, cuyo origen será materia de verificación (Ejército)

La institución afirmó que el hallazgo afecta las capacidades logísticas y armadas de la estructura señalada, que tendría presencia en el área limítrofe entre Huila y Cauca.

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Capturaron a cuatro presuntos integrantes de Los Mexicanos en Quibdó tras rastrear sus redes sociales

Tropas del Ejército y unidades de la Policía Nacional confirmaron la captura de cuatro presuntos integrantes de la estructura delincuencial Los Mexicanos en Quibdó, luego de una operación que fue orientada, en parte, por el seguimiento a publicaciones en redes sociales donde los investigados habrían exhibido armas de fuego.

El procedimiento se desarrolló en el barrio Uribe el 11 de noviembre de 2026, según información oficial.

Las capturas estuvieron a cargo de tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 12 Primero de Línea, con apoyo del Batallón de Fuerzas Especiales N.° 7 y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía.

Durante la intervención hubo un intercambio de disparos entre los uniformados y presuntos integrantes de la organización. Las autoridades incautaron cuatro armas cortas calibre .38 y munición.

La Policía identificó a los capturados con los alias de Nenito, “Cocuelo”, “David” y “Cabeza”. Dos de ellos resultaron heridos en el procedimiento y fueron trasladados al Hospital San Francisco de Asís para recibir atención médica.

Los Mexicanos fueron rastreados por publicaciones en redes sociales que alertaron a las autoridades (Ejército)
Los Mexicanos fueron rastreados por publicaciones en redes sociales que alertaron a las autoridades (Ejército)

De acuerdo con el reporte oficial, el análisis de fotografías y videos difundidos en plataformas digitales permitió establecer la identidad de los sospechosos y orientar las labores para ubicarlos.

Autoridades investigan posibles vínculos con el ELN

El Ejército indicó que, según información preliminar, los capturados estarían relacionados con disputas por el control territorial, extorsiones y homicidios selectivos en Quibdó.

También señaló que Los Mexicanos mantendría presuntos vínculos con el frente Manuel Hernández El Boche del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esa hipótesis hace parte de las indagaciones de las autoridades.

Este fue el material que fue incautado en el operativo (Ejército)
Este fue el material que fue incautado en el operativo (Ejército)

Las operaciones se intensificaron ante los enfrentamientos entre estructuras delincuenciales en distintos sectores urbanos de Quibdó y las alertas emitidas por la comunidad. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para la judicialización.

Las autoridades le ponen la lupa al Chocó

Las capturas contra potenciales integrantes de estructuras armadas ilegales en el departamento se intensificaron luego de la operación militar contra un campamento del Clan del Golfo en Nóvita, Chocó, que dejó seis muertos, un capturado y la incautación de material de guerra, según el balance divulgado por el presidente Abelardo de la Espriella.

El mandatario siguió el desarrollo de la operación Bosur-Kratos en tiempo real desde la central de la Policía Metropolitana - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El mandatario siguió el desarrollo de la operación Bosur-Kratos en tiempo real desde la central de la Policía Metropolitana (@ABDELAESPRIELLA/X)

Entre los fallecidos estaría Yeison Arley García Atehortúa, alias Álex, señalado como cabecilla zonal de la subestructura Edwin Guzmán Martínez. De acuerdo con información de inteligencia citada por medios nacionales, tenía 34 años y llevaba cerca de una década en esa organización.

Alias Álex habría coordinado actividades ilegales en Istmina, Nóvita, Litoral de San Juan, Medio San Juan y Sipí. Las autoridades lo vinculaban con confrontaciones contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc por el control territorial y rutas del narcotráfico en el sur de Chocó.

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