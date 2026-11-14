Disonarte 2026 en Ibagué será el escenario del último concierto de Monsieur Periné en Colombia

Uno de los propósitos centrales de Disonarte es la proyección del talento local. Luego de un proceso de curaduría que recibió más de 60 postulaciones, la organización seleccionó nueve agrupaciones de Ibagué para integrar el cartel de esta edición: Afro Fresh, Ensamble Cantaima, Senseless, Atrapamoskas Ska, Zentrópico, Común Desigual, Ocobo, The Other Room y Mr. Bufus.

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Ibagué se convierte este fin de semana en el escenario del último concierto de Monsieur Periné en Colombia, la agrupación bogotana se presentará en el Festival Disonarte 2026, que se desarrolla hoy sábado 14 y mañana domingo en el Complejo Cultural Panóptico de la ciudad. La cita cierra el capítulo colombiano de la gira de despedida de uno de los proyectos musicales más influyentes del país en las últimas dos décadas.

La elección de Ibagué y de Disonarte como marco para ese adiós no es menor. “Es un honor y un momento profundamente emotivo para el festival. Sabemos lo que significa Monsieur Periné para la cultura nacional y que elijan nuestra casa para cerrar este ciclo en Colombia ratifica a Disonarte como un puente vital para la circulación de los grandes exponentes de la música latinoamericana”, señaló Yeison Gómez, director del festival.

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Monsieur Periné se despide tras casi 20 años de carrera

El 29 de septiembre pasado, Catalina García y Santiago Prieto, líderes y fundadores de la agrupación, confirmaron la separación a través de sus redes sociales tras casi dos décadas de trayectoria ininterrumpida.

El 29 de septiembre pasado, Catalina García y Santiago Prieto, líderes y fundadores de la agrupación, confirmaron la separación a través de sus redes sociales tras casi dos décadas de trayectoria ininterrumpida. En el comunicado, los artistas reconocieron que la decisión había sido la más difícil que tomaron. “Vamos a separarnos. No sabemos hasta cuándo. Lo que sí sabemos es que necesitamos este espacio, un espacio individual que creemos que nos va a hacer bien”, escribieron.

La separación no implica, sin embargo, un alejamiento definitivo de la música. García confirmó en declaraciones recientes a Infobae que seguirá componiendo. “Tanto yo como Santiago seguiremos haciendo música. Creo que eso viene como parte de nuestra esencia”, afirmó la artista, quien añadió que ya tiene nuevas canciones escritas. Sobre un posible reencuentro con Prieto, fue directa: “La puerta siempre queda abierta”.

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La gira de despedida, denominada Instrucciones Para Ser Feliz Tour —en referencia a su producción más reciente de 2025—, ha recorrido más de diez ciudades en Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela y Puerto Rico. Bogotá los recibió el 24 de octubre en el Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo; Ibagué será la última parada en territorio colombiano antes del cierre definitivo de la gira en Puerto Rico el 29 de noviembre. A lo largo de su carrera, la agrupación realizó presentaciones en más de 16 países y pisó escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, el festival Lollapalooza Chile y Rock in Rio.

El cartel nacional también incluye a The Mills, El Kalvo y La Sonora Barón

Junto a Monsieur Periné, el cartel nacional del festival reúne a The Mills, El Kalvo, Enkelé, La Sonora Barón y Sr. Moskato.

Junto a Monsieur Periné, el cartel nacional del festival reúne a The Mills, El Kalvo, Enkelé, La Sonora Barón y Sr. Moskato, en una programación que abarca géneros como el jazz, el ska, la electrónica, el rock, la fusión y la música tradicional. Las puertas del Complejo Cultural Panóptico abrirán a partir de la 1:00 de la tarde en ambas jornadas, y el acceso está habilitado para mayores de 12 años.

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Nueve agrupaciones ibaguereñas fueron seleccionadas entre más de 60 propuestas

Uno de los propósitos centrales de Disonarte es la proyección del talento local. Luego de un proceso de curaduría que recibió más de 60 postulaciones, la organización seleccionó nueve agrupaciones de Ibagué para integrar el cartel de esta edición.

Uno de los propósitos centrales de Disonarte es la proyección del talento local. Luego de un proceso de curaduría que recibió más de 60 postulaciones, la organización seleccionó nueve agrupaciones de Ibagué para integrar el cartel de esta edición: Afro Fresh, Ensamble Cantaima, Senseless, Atrapamoskas Ska, Zentrópico, Común Desigual, Ocobo, The Other Room y Mr. Bufus.

“Estos artistas tendrán la oportunidad de compartir escenario con reconocidas agrupaciones nacionales, presentar sus propuestas ante nuevos públicos y fortalecer sus procesos de circulación musical”, explicó el secretario de Cultura de Ibagué, Mauricio Hernández Cala. El funcionario destacó además que el respaldo a festivales como Disonarte ha contribuido a consolidar a la ciudad como Capital Musical de Colombia.

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El festival también opera como plataforma de industria a través del Mercado Disonarte ENDI (Encuentro de Negocios de las Industrias), un espacio que conecta a los músicos de la región con gestores culturales, agentes de circulación musical y referentes de la escena internacional.

El festival apuesta por la sostenibilidad ambiental y la economía circular

Disonarte 2026, se realizará en el Complejo Cultural Panóptico de Ibagué, con una apuesta por la sostenibilidad ambiental y la economía circular.

Más allá de la programación artística, Disonarte 2026 incorpora una apuesta por la sostenibilidad ambiental. El Complejo Cultural Panóptico será intervenido con instalaciones artísticas elaboradas a mano con materiales reciclados, y el recinto contará con espacios destinados a emprendimientos locales que promueven la economía circular.

La iniciativa busca que la experiencia cultural trascienda los conciertos y se convierta en un punto de encuentro consciente con el entorno. “Esta apuesta que hemos desarrollado durante nuestra administración ha permitido ofrecer múltiples experiencias a ibaguereños y visitantes, y seguir consolidando a Ibagué como Capital Musical de Colombia”, concluyó Hernández Cala.

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El festival cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Ibagué y hace parte de la agenda cultural que la ciudad ha sostenido a lo largo del año. Para quienes asistan este domingo al Panóptico, la jornada ofrecerá algo más que música: la posibilidad de ser testigos del cierre de un ciclo irrepetible en la historia de la escena alternativa colombiana.