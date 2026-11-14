Karol G llevó a Thalía de regreso a los escenarios en su concierto en México y cumplió un sueño que tenía desde niña

La colombiana proyectó un video de su infancia antes de recibir a la cantante mexicana, que volvió a los escenarios de Ciudad de México después de 10 años (@joshohmygosh915/ TikTok)

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En la primera de sus tres fechas en Ciudad de México como parte de su gira Viajando por el mundo, Tropitour, Karol G reunió a cerca de 65 mil personas en el Estadio GNP Seguros y llevó como invitada a Thalía. La cantante mexicana regresó a los escenarios de la capital después de 10 años sin presentarse allí y compartió con la colombiana uno de los momentos centrales de la noche.

Antes de recibir a Thalía, Karol G proyectó en las pantallas del estadio un video suyo de niña, incluido en su documental para Netflix. En las imágenes, la futura artista decía que Thalía era su cantante favorita y mencionaba Piel morena como una de sus canciones preferidas.

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La proyección dio paso a la entrada de la intérprete mexicana, que apareció con un atuendo dorado y una prenda decorada con guitarras. Juntas cantaron Amor a la mexicana y Piel morena, el tema que Karol G había mencionado en aquel registro de infancia.

Karol G cumplió su sueño de cantar “Piel morena” junto a Thalía en Ciudad de México (tomado de redes sociales)

La colombiana explicó ante el público que esa actuación representaba la realización de una aspiración que tenía desde pequeña. “Esta es una noche muy especial, les voy a decir por qué. Este disco ya saben en qué me inspiré, pero hay un montón de sueños de niña que yo plasmé en este disco y hoy van a presenciar uno de ellos”, expresó.

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La pantalla mostró entonces a Karol G cuando aún era niña, mientras hablaba de su deseo de convertirse en cantante como Thalía. Años después, ambas interpretaron Piel morena ante miles de personas en uno de los escenarios más grandes de Ciudad de México.

Thalía volvió a cantar en Ciudad de México después de 10 años

La aparición de Thalía tuvo un significado especial para el público mexicano, debido a que la artista no se presentaba en Ciudad de México desde hacía una década. Karol G destacó ese regreso y recordó la influencia que tuvo la cantante en su formación musical.

“Solo por darles el dato, ella lleva 10 años sin cantar aquí en Ciudad de México y fue mi primer ídolo de la infancia, mi primera inspiración”, afirmó la intérprete colombiana.

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Bailarines con jeans y sombreros negros, inspirados en la indumentaria de mariachi, acompañaron a las dos artistas durante la colaboración. El estadio respondió con aplausos, gritos y coros durante “Amor a la mexicana” y “Piel morena”.

Thalía se dirigió a Karol G con una frase que aludió al video proyectado minutos antes. “Por fin creciste”, le dijo entre risas, mientras ambas permanecían en el escenario.

Thalía regresó a cantar en Ciudad de México invitada por Karol G (@SoyOscarGM_/ X)

La cantante mexicana también elogió la carrera de la colombiana. “Tú eres para mí esa hermana pequeña que me encanta ver triunfar, que me encanta ver brillar”, afirmó. Luego añadió que le emocionaba saber que había sido una referencia para Karol G desde su infancia.

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“Como latina llevas ese brillo al mundo. Personalmente, saber que tengo un espacio en tu corazón desde chiquitita me emociona”, expresó Thalía, antes de dirigirse al público: “Karol, hermana, ya eres mexicana”.

‘Piel morena’ conectó el documental de Karol G con el dueto

La interpretación de Piel morena fue el punto de unión entre el recuerdo infantil de Karol G y su presente como artista. La canción fue lanzada por Thalía en 1995 y quedó asociada a la admiración que la colombiana sentía por ella antes de iniciar su carrera.

El video utilizado durante el concierto forma parte del documental de Karol G para Netflix. La artista decidió incorporarlo al espectáculo para explicar por qué la aparición de Thalía tenía un valor personal dentro de la gira.

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Después de cantar Amor a la mexicana y Piel morena, las dos artistas permanecieron en el escenario para interpretar A quién le importa. Antes de esa canción, Thalía elogió la postura de Karol G ante las críticas.

Karol G proyectó un video de su infancia en el que confesaba que era fan de Thalía y que soñaba con convertirse en cantante como ella, antes de recibirla en el escenario del Estadio GNP Seguros (Captura de pantalla @eligteam/ X)

“Oye, pero lo que tiene esta mujer, esta chamaquita preciosa que hemos visto crecer todos, no solo es su talento, belleza, chispa, su guapura; tiene los ovarios bien puestos”, manifestó la mexicana. “A ella no le importa ni un bledo lo que alguien tenga que decir sobre ella”.

Al final de la participación, Thalía y Karol G se abrazaron durante varios segundos. El encuentro cumplió el deseo que La Bichota había expresado cuando era niña: compartir escenario con su ídolo e interpretar Piel morena.

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