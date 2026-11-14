Colombia

Luis Felipe Henao se pronunció tras asumir la gerencia del Fondo Milagro: prometió una nómina “modesta y austera”

El funcionario le agradeció al presidente Abelardo de la Espriella la confianza depositada, en reemplazo del anterior jefe del fondo, Jaime Andrés Uribe Tamayo, que salió del cargo tras cuestionamientos por cifras en la nómina

El nuevo gerente prometió una estructura con salarios modestos y austeros para atender a las familias afectadas por el terremoto - (Colprensa)
El nuevo gerente prometió una estructura con salarios modestos y austeros para atender a las familias afectadas por el terremoto - (Colprensa)
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El exministro de Vivienda Luis Felipe Henao ya asumió como nuevo gerente del Fondo Milagro, el patrimonio financiero creado por el Gobierno nacional para reunir, administrar y poner en ejecución recursos públicos y privados obtenidos para atender la reconstrucción de las áreas afectadas por el terremoto del lunes 10 de agosto de 2026.

A través de un mensaje de redes sociales, el funcionario emitió un mensaje de respuesta al presidente Abelardo de la Espriella, con el que anunció el cambio del jefe de los recursos. En este, agradeció por su designación y afirmó que su gestión se regirá “con un principio irrenunciable: trabajar sin descanso y con total transparencia, para que cada peso llegue con la mayor rapidez posible a las familias damnificadas por el terremoto”.

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Luis Felipe Henao asumió la gerencia del Fondo Milagro luego de la salida de Jaime Andrés Uribe - crédito @luisfelipehenao/X
Luis Felipe Henao asumió la gerencia del Fondo Milagro luego de la salida de Jaime Andrés Uribe (@luisfelipehenao/X)

En su comunicación, aseguró que el equipo de la entidad tendrá “sueldos modestos y austeros”, tras la controversia que rodeó a la nómina inicial del mecanismo creado para atender a la emergencia que, además, resultó en la renuncia de Jaime Andrés Uribe Tamayo, que dejó el cargo el viernes 13 de noviembre en medio de cuestionamientos por los salarios definidos para los primeros 27 funcionarios vinculados al Fondo Milagro.

Según información divulgada por medios nacionales, la nómina inicial ascendía a cerca de $765 millones mensuales. Uribe tenía una remuneración de $39,4 millones al mes.

El presidente De la Espriella anunció que Henao tendrá la tarea de liderar y acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo.

“Nuestro trabajo será misional y estaremos entregados día y noche a las víctimas. El equipo y sus sueldos serán modestos y austeros”, afirmó Henao.

Jaime Andrés Uribe Tamayo renunció a la Gerencia del Fondo Milagro el viernes 13 de noviembre, después de permanecer cerca de 84 días en el cargo, en medio de los cuestionamientos por los millonarios salarios de la entidad y las críticas a su nivel de ejecución (@SantiCastrogo/X)
Jaime Andrés Uribe Tamayo renunció a la Gerencia del Fondo Milagro el viernes 13 de noviembre, después de permanecer cerca de 84 días en el cargo, en medio de los cuestionamientos por los millonarios salarios de la entidad y las críticas a su nivel de ejecución (@SantiCastrogo/X)

Abelardo de la Espriella solicitó la renuncia de Uribe Tamayo

El exdirector del fondo renunció a la gerencia del Fondo Milagro luego de que el presidente Abelardo De la Espriella rechazó los salarios establecidos para la nómina inicial de la entidad.

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A través de una publicación, el mandatario ordenó revertir los pagos previstos para los funcionarios vinculados a través de Fiducoldex.

“Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro no se compadecen con mi directiva de austeridad. No los autorizo. He ordenado revertir ese despropósito de inmediato”, escribió De la Espriella.

En particular, Uribe Tamayo devengaba $39.441.454 mensuales, de acuerdo con la respuesta entregada por el Fondo Milagro a un derecho de petición presentado por la senadora Kamelia Zuluaga.

La cifra superaba en alrededor de $8,67 millones el salario estimado para un ministro del Gobierno nacional en 2026, fijado en $30.770.246 mensuales.

Listado de la cuestionada nómina del Fondo Milagro la cual el presidente Abelardo de la Espriella ordenó revisar y reversar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Listado de la cuestionada nómina del Fondo Milagro la cual el presidente Abelardo de la Espriella ordenó revisar y reversar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los pagos más altos de la estructura inicial figuraban los del secretario privado de la gerencia y el director jurídico y de contratación, con remuneraciones de $36 millones mensuales. Algunas coordinaciones tenían pagos cercanos a $33 millones.

Por tanto, el jefe de Estado confirmó que aceptó la dimisión del gerente luego de solicitarla. “Era lo correcto. Y en este gobierno hacemos lo correcto, así haya que tomar decisiones difíciles”, señaló.

De la Espriella sostuvo que su administración reconocerá y corregirá las fallas que se presenten. También advirtió que los funcionarios estarán sometidos a evaluaciones permanentes y deberán ajustarse a las directrices de austeridad.

“Aquí nadie tiene el puesto asegurado”, afirmó.

Quién es Luis Felipe Henao

Luis Felipe Henao llega a la gerencia del Fondo Milagro con experiencia en el sector público y en juntas directivas de empresas. Fue ministro de Vivienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cargo al que llegó después de desempeñarse como viceministro de Vivienda.

Luis Felipe Henao - crédito @consejodeestado/X
Luis Felipe Henao ha sido cercano al Gobierno De la Espriella - (@consejodeestado/X)

En esa cartera supervisó la construcción y entrega de buena parte del programa de 100 mil viviendas impulsado por Germán Vargas Lleras.

Actualmente integra la Junta Directiva de Ecopetrol, donde representa a los accionistas independientes, y también hace parte de la junta de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Su nombramiento se produjo después de la renuncia de Jaime Andrés Uribe Tamayo, en medio de las críticas por la nómina del Fondo Milagro y el ritmo de ejecución de los recursos destinados a la reconstrucción tras el terremoto.

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