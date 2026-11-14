Así fue el encuentro de Luis Díaz con el colombiano Christian González, jugador de los New England Patriots de la NFL de fútbol americano

El colombiano tuvo la oportunidad de conocer a la figura de los New England Patriots, mientras se recupera de la fase final de su lesión @fcbayern-Instagram)

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El 13 de noviembre de 2026, Luis Díaz y Christian González intercambiaron camisetas en las instalaciones del Bayern Múnich, durante la visita del esquinero de los New England Patriots a Alemania antes del partido del 15 de noviembre de 2026 contra los Detroit Lions.

El encuentro reunió a dos deportistas colombianos que compiten en la élite del fútbol y del fútbol americano.

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Los colombianos se saludaron y se intercambiaron camisetas con sus respectivos dorsales (@patriots-Instagram)

El duelo entre Patriots y Lions comenzará a las 9:30 a. m. (hora colombiana) y formará parte de los partidos internacionales con los que la NFL busca ampliar su presencia fuera de Estados Unidos. España, Inglaterra, Brasil, México y Australia ya recibieron encuentros de este tipo.

Para González, conocido como “Gonzo”, la escala alemana llega mientras New England intenta mantenerse en la lucha por volver al Super Bowl, cuya final disputó la temporada pasada. El defensor necesita recuperar su nivel luego de la derrota ante Green Bay Packers por 45-27.

Los colombianos se saludaron y se intercambiaron camisetas con sus respectivos dorsales (@patriots-Instagram)

La ofensiva de los Packers, conducida por Jordan Love, superó a la defensa de los Patriots. El receptor Matthew Golden, asignado a la marca de González, tuvo una actuación destacada.

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El equipo de Nueva Inglaterra acumulaba cinco victorias y cuatro derrotas, un registro que lo ubicaba en el segundo puesto de su división. Buffalo Bills lideraba esa zona con siete triunfos y una caída.

El partido frente a Detroit representa una oportunidad para que los Patriots modifiquen esa dinámica y reduzcan la distancia respecto del líder divisional.

El “Guajiro” ya se encuentra en la fase final de su recuperación

Se espera que el delantero colombiano regrese tras el parón de la fecha FIFA (@FCBayernEN-X)

Luis Díaz volvió a entrenar con compañeros del Bayern Múnich el 12 de noviembre de 2026, tres semanas después de sufrir un desgarro muscular en el muslo izquierdo.

El delantero colombiano atraviesa la etapa final de su recuperación, aunque su regreso a la competencia oficial no está previsto para el partido de Bundesliga ante Colonia, programado para el 20 de noviembre de 2026 a la 1:30 p. m. (hora de Colombia).

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El atacante de 29 años participó en una sesión con el Bayern II, equipo que compite en la Regionalliga, mientras una parte importante del plantel profesional estaba concentrada con sus selecciones nacionales. Fue su primera práctica grupal desde la lesión.

El entrenamiento estuvo supervisado por Floribert N’Galula, asistente del primer equipo. La jornada reunió en la ciudad deportiva de Säbener Straße a futbolistas del plantel principal que se recuperan de distintas molestias y a jugadores de las divisiones juveniles.

Díaz trabajó con el filial, según informó Bild, como parte de un programa físico que el club mantiene durante el parón internacional. Bayern Múnich confirmó que el colombiano volvió a integrarse a ejercicios colectivos.

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El club explicó el avance del delantero en un comunicado: “Luis Díaz avanza en la dirección correcta y está siguiendo su programa de entrenamiento físico en Säbener Straße durante el parón internacional, pudiendo participar de nuevo en los ejercicios del equipo por primera vez”.

La fecha frente a Colonia se jugará a las 14:30, hora de Colombia, después de la doble jornada FIFA que tendrá la selección colombiana ante Chile. El club bávaro todavía no confirmó cuándo podrá volver el extremo a un encuentro oficial.

El interés del PSG tras la lesión de Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y por este motivo, PSG buscaría un reemplazante mientras se recupera el Georgiano (Benoit Tessier-REUTERS)

El París Saint-Germain evalúa presentar una oferta por Luis Díaz en el mercado de transferencias de enero de 2027, ante la baja del delantero georgiano Khvicha Kvaratskhelia. DSports confirmó el 9 de noviembre que el colombiano es el principal candidato del conjunto francés para cubrir esa ausencia.

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Kvaratskhelia sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido frente al Barcelona por la Champions League. La lesión lo dejará fuera durante el resto de la temporada y obligó al club parisino a buscar un reemplazante para su ofensiva.

Díaz tiene contrato con Bayern Múnich hasta junio de 2029 y el club alemán no tiene urgencia por transferirlo. Esa posición anticipa una negociación de alta complejidad económica para el PSG, que ya había intentado contratar al colombiano en una ventana de transferencias anterior sin lograr un acuerdo.

Durante su etapa en Alemania, el atacante ganó los cuatro títulos disputados en el fútbol local: la Supercopa de Alemania 2025, la Bundesliga 2025-2026, la Copa de Alemania 2025-2026 y la Supercopa de Alemania 2026.

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Estos han sido los últimos resultados del “Gigante de Baviera” (apodo del Bayern) sin Luis Díaz:

25 de octubre de 2026 - Bundesliga: Friburgo 1-3 Bayern Múnich

28 de octubre de 2026 - Copa de Alemania: Bayern Múnich 6-1 Magdeburgo

31 de octubre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 2-2 Borussia Dortmund

3 de noviembre de 2026 - Champions League: Atlético de Madrid 0-2 Bayern Múnich

7 de noviembre de 2026 - Bundesliga: Mainz 1-2 Bayern Múnich

A continuación, estos son los próximos partidos del Bayern:

20 de noviembre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Colonia

25 de noviembre de 2026 - Champions League: Lille (Francia) vs. Bayern Múnich

28 de noviembre de 2026 - Bundesliga: Hamburgo vs. Bayern Múnich