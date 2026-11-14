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Emiro Navarro explicó qué ocurrió con su salud antes de su pelea con Valentino Lázaro y habló de un supuesto tumor cerebral: “Mi cuerpo me pasó factura”

El influenciador señaló que nunca había levantado pesas ni practicado deporte antes de asumir la preparación física para el combate en Bogotá

Emiro Navarro confirmó que peleará en Stream Fighters 5 tras semanas de dudas y negó tener un tumor como se especuló en redes sociales (captura de pantalla @WestCOL/ YouTube)
Emiro Navarro confirmó que peleará en Stream Fighters 5 tras semanas de dudas y negó tener un tumor como se especuló en redes sociales (captura de pantalla @WestCOL/ YouTube)
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La participación de Emiro Navarro en Stream Fighters 5 estuvo en duda durante varias semanas. El creador de contenido atravesó problemas de salud en medio de su preparación y, en distintas ocasiones, surgieron interrogantes sobre si lograría subir al ring para enfrentar a Valentino Lázaro.

El creador de contenido habló sobre su estado de salud en el pesaje oficial del torneo en la tarde del 13 de noviembre y descartó que padezca un tumor cerebral, una versión que circuló en redes sociales después de que atravesara complicaciones durante su preparación para el evento de boxeo.

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Navarro aseguró que se encuentra bien y atribuyó el malestar a la exigencia física de los entrenamientos. El participante de MasterChef Celebrity explicó que la rutina previa al combate representó un cambio abrupto para él, ya que no tenía experiencia deportiva ni había realizado trabajos de fuerza con pesas.

“Estoy muy bien de salud, todo está bien”, afirmó durante la jornada de pesaje. Luego se refirió a las especulaciones que surgieron en internet: “Hubo muchos rumores como de un tumor, que en la cabeza… fue un tema completamente físico”.

El creador de contenido Emiro Navarro anunció un problema de salud a once días de su combate en 'Stream Fighters 5' contra Valentino Lázaro - crédito @emiro_navarro/Instagram
El creador de contenido afirmó que su cuerpo respondió a la intensidad de la preparación. (@emiro_navarro/Instagram)

La declaración ocurrió el viernes 13 de noviembre, durante la antesala de la velada prevista para este sábado 14 de noviembre. Navarro tiene programado un combate contra el también creador de contenido Valentino Lázaro en el coliseo MedPlus de Bogotá.

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Las versiones sobre la salud del influenciador se difundieron en las últimas semanas, luego de que sus seguidores conocieran que había atravesado una recaída mientras cumplía con su preparación para el combate. La falta de detalles oficiales abrió paso a distintas interpretaciones, entre ellas la posibilidad de una enfermedad de mayor gravedad.

La preparación física representó un cambio para Emiro Navarro

Durante su intervención, Navarro explicó que el problema no estuvo vinculado con una afección neurológica. Según relató, su cuerpo respondió a la intensidad de una preparación que asumió sin antecedentes en actividades deportivas.

“Yo nunca en mi vida había levantado una pesa, no he sido deportista nunca”, sostuvo. Para el creador de contenido, el proceso rumbo a Stream Fighters 5 marcó su primer acercamiento a una rutina estructurada de ejercicio, entrenamiento técnico y acondicionamiento físico.

Navarro indicó que quiso elevar la exigencia más allá de los límites que podía soportar en ese momento. “Siento que mi cuerpo en un momento me pasó factura, porque quise como excederme”, agregó frente al público presente en el pesaje.

Su intervención en el pesaje confirmó que seguirá en la cartelera de 'Stream Fighters 5' (Captura de pantalla @westcol/ YouTube)
Su intervención en el pesaje confirmó que seguirá en la cartelera de 'Stream Fighters 5' (Captura de pantalla @westcol/ YouTube)

El influenciador no dio detalles médicos sobre la recaída ni precisó el tipo de molestias que tuvo durante los entrenamientos. Su mensaje se centró en aclarar que no enfrenta el diagnóstico que se mencionó en redes sociales y que está en condiciones de cumplir con su compromiso deportivo.

El pesaje oficial suele ser uno de los últimos actos públicos antes de las peleas de exhibición entre creadores de contenido. En este caso, la aparición de Navarro también sirvió para responder a las dudas de sus seguidores sobre la continuidad de su participación en la cartelera.

Se enfrentará a Valentino Lázaro en Bogotá

La pelea entre Emiro Navarro y Valentino Lázaro está prevista para el sábado 14 de noviembre en el coliseo MedPlus de Bogotá, como parte de Stream Fighters 5. El evento reúne a personalidades de redes sociales en combates de boxeo preparados durante semanas.

Navarro llegará a la cita después de una etapa de preparación que, según sus propias declaraciones, puso a prueba su condición física. El combate representa su primera experiencia en un contexto deportivo de esta naturaleza.

La participación del creador de contenido había generado expectativa entre sus seguidores antes de que aparecieran las versiones sobre su salud. Su pronunciamiento en el pesaje buscó cerrar esas especulaciones a pocas horas de subir al ring.

Valentino Lázaro será el rival de Emiro Navarro en Stream Fighters 5, combate que se disputará el 14 de noviembre en el coliseo MedPlus de Bogotá (Captura de pantalla @westcol/ YouTube)
Valentino Lázaro será el rival de Emiro Navarro en Stream Fighters 5, combate que se disputará el 14 de noviembre en el coliseo MedPlus de Bogotá (Captura de pantalla @westcol/ YouTube)

“Fue un tema completamente físico”, insistió Navarro al referirse a las complicaciones que tuvo durante el proceso. El creador de contenido mantuvo que se encuentra en buen estado y listo para enfrentar el desafío ante Valentino Lázaro.

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