Los Auténticos Caligaris mezclan 30 músicos y cancioneros en una misma fiesta sobre el escenario: "Hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer algo"

Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris programaron dos conciertos en El Corazón de Bogotá Arena que se realizarán el 14 y 15 de noviembre (@autenticosdecadentes/Instagram)

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Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris llevarán su espectáculo conjunto a El Corazón de Bogotá Arena los días 14 y 15 de noviembre de 2026, con una propuesta escénica que reúne a cerca de 30 músicos en escena y funde los repertorios de ambas agrupaciones en una misma noche. La primera función agotó localidades, lo que obligó a habilitar una segunda fecha para el domingo.

El proyecto, presentado bajo el nombre Los Auténticos Caligaris y el concepto de gira La Fórmula Perfecta, no sigue el esquema habitual de telonero y cabeza de cartel. Los integrantes de las dos formaciones comparten el escenario de forma simultánea, se intercambian los temas y construyen arreglos conjuntos que combinan ska, rock, cumbia y cuarteto cordobés.

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Juan Carlos Taleb, guitarrista y vocalista de Los Caligaris, describió el origen del proyecto en una entrevista exclusiva con Infobae Colombia: “Hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer algo con Los Decadentes. Siempre es una gran noticia y una hermosa oportunidad cada vez que nos cruzamos en un escenario, no solamente por lo que pasa arriba del escenario, sino por lo que pasa abajo, el tiempo compartido, las vivencias, las risas”.

Taleb subrayó que la afinidad entre ambas bandas trasciende lo musical. “Son como hermanos mayores nuestros. Son muy de reírse, tienen muy buen humor todo el tiempo. Es muy parecido a lo que pasa con nosotros, pero con integrantes algunos años mayor y con más trayectoria encima también”, dijo el músico cordobés.

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La larga relación entre las dos agrupaciones tiene antecedentes concretos: los productores Martín “La Mosca” Lorenzo y Mariano Franceschelli, integrantes de Los Auténticos Decadentes, trabajaron en varios álbumes de Los Caligaris desde 2005, entre ellos Chanchos amigos y No es lo que parece. Esa cercanía artística fue el terreno sobre el que creció la idea de una gira compartida.

La coordinación entre 30 músicos resultó menos compleja de lo previsto

La propuesta escénica de La Fórmula Perfecta reúne a cerca de 30 músicos para fusionar ska, rock, cumbia y cuarteto cordobés. A veces una banda interpreta canciones de la otra, y en ocasiones todos juntos interpretan un repertorio combinado de ambos grupos (@autenticosdecadentes/Instagram)

Coordinar a las dos bandas en escena, con sus diferentes dinámicas internas y casi tres décadas de historia por separado, podía plantear dificultades logísticas y artísticas de envergadura. No obstante, Taleb relativizó ese obstáculo: “Todo lo que hubo que ponerse de acuerdo no fue una gran tarea ardua, difícil de ejecutar. Más que charlar, comunicarse y ponerse de acuerdo, desde la logística, desde la organización, desde lo artístico. No pasó más que charlas simples para ponerse de acuerdo”, señaló en la entrevista. El guitarrista añadió que la dinámica de tomar decisiones colectivas ya era familiar para Los Caligaris desde su propia práctica interna, de modo que ampliarla para incluir a los decadentes no alteró el funcionamiento habitual.

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La gira arrancó el 22 de agosto de 2026 en Córdoba y recorrió distintas plazas latinoamericanas antes de llegar a Colombia. Tras las dos funciones en Bogotá, el tour continuará en México, con presentaciones en San Luis Potosí, en el Auditorio Banamex de Monterrey el 20 de noviembre, y el cierre previsto para el 27 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

“Te quiero tanto” es el sencillo que hermana a las dos bandas con el legado de Sergio Denis

Como parte del proyecto conjunto, las agrupaciones lanzaron una versión de Te quiero tanto, obra del cantautor argentino Sergio Denis, con videoclip oficial dirigido por Octavio Lovisolo y producción de Joaco Pilotto. Taleb explicó el peso que esa canción tiene para ambas formaciones: “Es un himno acá en Argentina. Se canta desde hace más de treinta años, ha llegado a todos los estadios de fútbol, y es un canto al amor. Los Decadentes y los Caligaris tenemos un poco de eso también, de cantarle sin tapujos, sin vergüenza al amor”.

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Taleb también recordó la muerte de Denis con detalle: el artista sufrió una caída desde el escenario durante una presentación, quedó internado por varios meses y falleció a consecuencia del accidente. “Realmente él llevó la bandera de divertir hasta el final, como hacemos los Caligaris también. Dejó la vida en el escenario, literalmente, y eso es algo que los músicos y los admiradores de él y de su música no nos vamos a olvidar nunca”, afirmó Taleb.

Así es el espectáculo de Los Auténticos Caligaris

Antes de sus presentaciones con los Decadentes, Los Caligaris visitaron un colegio en Bosa, tocando algunas canciones para los estudiantes (@loscaligaris/Instagram)

El esquema del show en El Corazón de Bogotá Arena incluye bloques donde cada banda interpreta canciones de la otra, así como segmentos en los que todos los músicos tocan juntos. “Nos intercambiamos las funciones y nos combinamos de todas las formas posibles para que realmente sea un show interesante, donde ellos jueguen en nuestro cancionero y nosotros juguemos en el de ellos también”, explicó Taleb.

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La primera jornada del sábado 14 de noviembre ya agotó toda su boletería mientras que la segunda del domingo 15 todavía tiene localidades disponibles en TuBoleta. Las puertas abrirán a las 6:00 p. m. y el espectáculo comenzará a las 9:00 p. m. en ambas fechas. La edad mínima de ingreso es de 12 años para ambos conciertos.

La fecha del 14 está agotada. Todavía hay entradas disponibles para la fecha del 15 (TuBoleta)

A continuación, el posible setlist de Los Auténticos Caligaris en El Corazón de Bogotá Arena, los días 14 y 15 de noviembre.

Los Caligaris

Que corran

Voy a volver

Frijoles

Razón

Quiero cumbia

Los Auténticos Decadentes

Somos

Pendeviejo

Los piratas

Corazón

Amor

Caligaris cantan y tocan Los Decadentes

El gran señor

Diosa

Los Decadentes cantan y tocan Caligaris

Mi estanciera y yo

Añejo W

Caligaris tocan y cantan Los Decadentes

Quereme así

Asado y fernet

Los Decadentes tocan y cantan Caligaris

Viviré por siempre

Vení Raquel

Baladas 1 y 1

Bolso gris (Los Caligaris)

El pájaro vio el cielo y se voló (Los Auténticos Decadentes)

La montaña (Los Caligaris)

Un osito de peluche de Taiwán (Los Auténticos Decadentes)

Saber perder / Mejilla izquierda (Los Caligaris)

No me importa el dinero (Los Auténticos Decadentes)

Caligaris tocan y cantan Los Decadentes

Besándote

Cómo me voy a olvidar

Los Decadentes tocan y cantan Caligaris

El oasis

No estás

Todos juntos

El murguero

Todos locos

Te quiero tanto (homenaje a Sergio Denis)

La abundancia

La guitarra

Encore

Loco (tu forma de ser)

Kilómetros

Y la banda sigue