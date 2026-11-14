El dólar podría llegar a costar más de $3.400 para el cierre de 2026, según informe

Visión Davivienda calcula que el dólar en Colombia oscilará entre $3.120 y $3.436 durante noviembre de 2026. (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters)

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El peso colombiano mantiene una apreciación cercana al 17% frente al dólar en lo corrido de 2026, mientras que un informe de Visión Davivienda anticipa que la cotización en Colombia podría fluctuar entre $3.120 y $3.436 durante noviembre.

El análisis sitúa la Tasa Representativa del Mercado (TRM) promedio del mes cerca de los $3.263. La proyección llega después de un período de relativa estabilidad de la divisa, que se ha negociado en torno a los $3.240 en el mercado local.

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Según el documento, el peso es la única moneda de América Latina que ha ganado terreno frente al dólar este año. El informe contrastó ese comportamiento con el del real brasileño, que registró una depreciación cercana al 10% durante el último mes.

El desempeño global del dólar y el petróleo Brent definirían la cotización

La proyección sitúa la Tasa Representativa del Mercado promedio en un nivel cercano a $ 3.263. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la firma, las dos variables con mayor capacidad de incidir sobre la tasa de cambio en noviembre son el comportamiento internacional del dólar y el precio del petróleo Brent.

El índice DXY, que mide el desempeño del dólar frente a una canasta de monedas fuertes, se ubicó cerca de los 102 puntos y mantuvo una tendencia estable durante el último mes. El mercado sigue de cerca los próximos datos de inflación de Estados Unidos, que podrían modificar las expectativas sobre la política monetaria de ese país.

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El informe señaló que, si el DXY avanza, los niveles de referencia estarán en 102,6, 103,1 y 104,3 puntos. En caso de una baja, los analistas observarán las zonas de 101, 100,2 y 99,5 puntos.

La compra de USD 2.000 millones elevó la atención sobre el mercado cambiario

El Banco de la República compró USD 2.000 millones de forma directa al Ministerio de Hacienda e impulsó un repunte cambiario. (Imagen Ilustrativa Infobae/Banco de la República)

El dólar tuvo un repunte reciente luego de que el Banco de la República comprara de forma directa USD 2.000 millones al Ministerio de Hacienda. Esa operación llevó a los analistas a poner el foco sobre los próximos soportes y resistencias de la divisa.

Si la cotización mantiene una trayectoria al alza, el reporte identifica como referencias los $3.270, $3.360 y $3.450. Si baja, los valores que podrían marcar el comportamiento del mercado son $3.200, $3.170, $3.120 y $3.070.

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La estimación de Visión Davivienda sugiere que el dólar cerraría 2026 sin una señal definida de salto sostenido, aunque con margen para movimientos relevantes dentro del rango previsto. La reacción de los mercados a los datos económicos de Estados Unidos y la evolución del crudo Brent serán determinantes para la cotización durante las próximas semanas.

El dólar en Colombia cerró la semana en $3.316,7 y superó la barrera de los $3.300. (Mohamed Abd El Ghany/Reuters)

Entre tanto, el dólar cerró el viernes en $3.316,7, por encima de la barrera de los $3.300, y varios analistas prevén que la tasa de cambio termine el año en la franja de los $3.200. La cotización respondió a un fortalecimiento global de la moneda estadounidense y a factores locales, entre ellos el trámite de un proyecto de rescate económico y la visita del Fondo Monetario Internacional.

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La divisa acumuló una suba de $78,87 frente al lunes. En la última jornada avanzó $15,22 respecto de la tasa representativa del mercado (TRM), fijada en $3.301,91, después de haber alcanzado el día anterior su valor máximo en seis semanas.

Los datos de inflación al productor de octubre en Estados Unidos también incidieron en el mercado. Los precios subieron 0,3% mensual y 6,5% interanual, cifras que podrían aportar señales sobre las presiones inflacionarias antes de la reunión de diciembre de la Reserva Federal.

El proyecto económico y la misión del FMI como variables locales

El proyecto de ley de rescate económico y la visita del Fondo Monetario Internacional inciden en la cotización de la divisa. (Yuri Gripas/Reuters)

Santiago Martínez Romero, analista cuantitativo y de monedas de Visión Davivienda, consideró que el índice global del dólar podría enfrentar presiones alcistas moderadas. En Colombia, señaló que la evolución de la tasa dependerá de decisiones legislativas y de la evaluación del organismo internacional.

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Martínez Romero explicó: “El comportamiento de la tasa de cambio durante las próximas semanas estará condicionado por el trámite legislativo del proyecto de ley de rescate económico y por los resultados de la visita del Fondo Monetario Internacional”, dijo en declaraciones citadas por La República.

El analista anticipó que el peso colombiano podría registrar apreciaciones temporales, aunque los fundamentos macroeconómicos mantendrían una presión al alza sobre el dólar. Su proyección ubica el cierre anual cerca de $3.276.

Por su parte, Mauricio Acevedo, estratega de derivados y divisas de Corfi, recordó que el dólar registró descensos en los últimos 11 años durante noviembre o diciembre. “Arranca a bajar en noviembre o en diciembre. Eso es lo que se ha vivido. Entonces, cuando hay un patrón o una repetición de un movimiento, uno espera que se pueda repetir”, afirmó al medio citado.

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El especialista vinculó ese comportamiento con las conversiones a pesos de ingresos del sector petrolero, las remesas y las exportaciones de café.

También mencionó la necesidad del Gobierno de monetizar recursos provenientes de la emisión de deuda en dólares para atender sus compromisos fiscales y la gestión presupuestaria del año siguiente.

La subida reciente, sin embargo, ocurrió en un mercado de movimientos abruptos dentro de una franja lateral. Acevedo indicó que, aunque la cotización opera por encima de los $3.300, en una misma jornada puede subir y bajar varias veces, una dinámica que podría estar dando paso a un desplazamiento más plano.

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La presión internacional proviene del DXY, el indicador que mide la fortaleza del dólar frente a otras monedas. Acevedo sostuvo que su nivel elevado refleja expectativas de una suba de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en diciembre y una mayor demanda por los bonos del Tesoro estadounidense.