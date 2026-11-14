Colombia

El Carnaval de Barranquilla 2027 estrenará escenarios con eventos en la avenida Shakira, el Supermetro y el Romelio Martínez, anunció el alcalde Alejandro Char

La programación trasladará la coronación de los reyes al estadio Metropolitano y el desfile infantil recorrerá por primera vez la renovada calle 72

La coronación será en el Supermetro, el desfile infantil pasará por la avenida Shakira y la Vía 40 conservará los eventos centrales de la fiesta (@alejandrocharch/ Instagram)

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El Carnaval de Barranquilla 2027 tendrá cambios en varios de sus eventos principales. La programación incluirá nuevos escenarios como la avenida Shakira, el Supermetro y el estadio Romelio Martínez, mientras que la Batalla de Flores y las dos Grandes Paradas conservarán su recorrido por la Vía 40.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, presentó las novedades durante un encuentro con hacedores de la fiesta, al que asistieron la directora de Carnaval S.A.S., Diana Acosta Miranda, y los soberanos de la edición 2027: la reina Salwa Maloof Habib, el Rey Momo Abraham Cáceres y los reyes infantiles Isabella Daes y Pedrito Fandiño.

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La reorganización de los espacios busca aprovechar la infraestructura que la ciudad ha renovado en los últimos años, sin modificar los corredores tradicionales de los grandes desfiles. La agenda del precarnaval tendrá actos en enero y febrero, antes de los cuatro días centrales de la celebración, previstos entre el 6 y el 9 de febrero de 2027.

Uno de los cambios centrales será el regreso de la coronación de los reyes del Carnaval al estadio Metropolitano Roberto Meléndez, conocido como Supermetro. El evento se realizará el viernes 5 de febrero y marcará el retorno de esta ceremonia al recinto deportivo después de 10 años.

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El Supermetro recibirá la coronación de los reyes del Carnaval de Barranquilla 2027 (@carnavalbaq/ Instagram)
El Supermetro recibirá la coronación de los reyes del Carnaval de Barranquilla 2027 (@carnavalbaq/ Instagram)

“Salwa se va a coronar en el Supermetro. Una súper reina a otro nivel”, afirmó Char al anunciar el lugar donde Salwa Maloof Habib y Abraham Cáceres recibirán sus coronas.

El Supermetro también será sede del Superconcierto de Carnaval, previsto para el sábado 6 de febrero. La elección del escenario permitirá que dos de los espectáculos de mayor convocatoria de la temporada se realicen en el mismo recinto.

La avenida Shakira recibirá el desfile del Carnaval de los Niños

El desfile del Carnaval de los Niños cambiará de recorrido el domingo 31 de enero. La actividad se realizará en la avenida Shakira, nombre con el que fue rebautizada la calle 72, uno de los corredores intervenidos dentro de los proyectos de renovación urbana de Barranquilla.

Por esa vía desfilarán los grupos infantiles, semilleros de tradición y familias que hacen parte de la programación dedicada a las nuevas generaciones de carnavaleros. El cambio trasladará el desfile a una zona de amplia actividad comercial y de conexión entre distintos sectores de la ciudad.

La agenda infantil comenzará antes. El estadio Romelio Martínez recibirá el 17 de enero la Lectura del Bando y la coronación de los Reyes del Carnaval de los Niños, Isabella Daes y Pedrito Fandiño.

El Carnaval de Barranquilla 2027 tendrá nuevos escenarios, aunque conservará los grandes desfiles en la Vía 40 (@carnavalbaq/ Instagram)
El Carnaval de Barranquilla 2027 tendrá nuevos escenarios, aunque conservará los grandes desfiles en la Vía 40 (@carnavalbaq/ Instagram)

El acto reunirá a agrupaciones, danzas y colectivos que participan en el proceso de transmisión de las manifestaciones del Carnaval entre niños y jóvenes. La lectura del bando suele marcar el inicio de la agenda pública de los soberanos infantiles y antecede al desfile previsto para finales de enero.

Char señaló que los cambios pretenden ampliar la presencia del Carnaval en distintos puntos de la ciudad. “Queremos que el Carnaval se viva los 365 días del año, porque esta fiesta es parte de lo que somos y de esa alegría que hace única a Barranquilla”, expresó el mandatario distrital.

La Vía 40 seguirá como escenario de la Batalla de Flores y las Grandes Paradas

Los anuncios también despejaron una de las dudas que acompañó la preparación del Carnaval 2027. La Batalla de Flores, la Gran Parada de Tradición y la Gran Parada de Comparsas mantendrán su recorrido por la Vía 40.

La decisión deja sin efecto la posibilidad de trasladar esos eventos al Gran Malecón del Río, una alternativa que fue analizada durante 2026. El Cumbiódromo seguirá como eje de los tres grandes desfiles del Carnaval y como escenario de las carrozas, comparsas, danzas y grupos folclóricos que convocan a miles de asistentes.

El sábado 6 de febrero, primer día de las jornadas centrales, la programación mantendrá además el desfile del Rey Momo por la calle 17. La Guacherna continuará por la carrera 44, una ruta asociada históricamente con el desfile nocturno de faroles, tambores y danzas.

La Vía 40 seguirá como escenario de la Batalla de Flores y las Grandes Paradas (@carnavalbaq/ Instagram)
La Vía 40 seguirá como escenario de la Batalla de Flores y las Grandes Paradas (@carnavalbaq/ Instagram)

“Los tres eventos que abrirán la fiesta, en la calle 17, la carrera 44 y la Vía 40, se preparan para ofrecer un gran espectáculo”, manifestó Char al resumir el esquema de escenarios que tendrá el sábado de Carnaval.

La conservación de la Vía 40 responde a la importancia que tiene ese corredor en la configuración contemporánea de la fiesta. Allí se concentran los desfiles más masivos y las manifestaciones que forman parte del patrimonio cultural inmaterial reconocido por la Unesco.

El Grupo Bananas será homenajeado durante la Guacherna 2027

Durante el encuentro con los hacedores, Char anunció que el Grupo Bananas será homenajeado en la Guacherna 2027. El alcalde hizo el anuncio a través de una llamada telefónica a los integrantes de la agrupación, quienes se desplazaban hacia el municipio de Algarrobo.

El reconocimiento se entregará durante el desfile nocturno previsto por la carrera 44. La decisión busca destacar la trayectoria de la agrupación y su aporte a la música y al folclor del Caribe colombiano.

La Guacherna reunirá a cumbiambas, comparsas y grupos musicales antes de los días centrales de la fiesta (@carnavalbaq/ Instagram)
La Guacherna reunirá a cumbiambas, comparsas y grupos musicales antes de los días centrales de la fiesta (@carnavalbaq/ Instagram)

La Guacherna forma parte del precarnaval y antecede a los días principales de la fiesta. El evento reúne cumbiambas, comparsas, músicos y portadores de tradición en un recorrido nocturno que ocupa un lugar central en la programación de Barranquilla.

Con los anuncios, el Carnaval de 2027 mantendrá sus desfiles emblemáticos en la Vía 40, la calle 17 y la carrera 44, mientras trasladará otros actos al Supermetro, el Romelio Martínez y la avenida Shakira. La programación definitiva, con horarios, artistas y detalles logísticos, deberá ser divulgada por Carnaval S.A.S. antes de las actividades de enero.

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